เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี คณะกรรมมาธิการภาควิกิมีเดีย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2006 คณะกรรมการกำกับดูแลภาควิกิมีเดีย หรือ AffCom (Wikimedia Affiliations Committee) ได้รับการก่อตั้งขึ้น ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 5 ปีของวิกิพีเดีย ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา AffCom มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาขององค์กรเครือข่ายวิกิมีเดีย (Wikimedia affiliates) โดยช่วยให้ชุมชนทั่วโลกสามารถจัดการ ร่วมมือ และร่วมสมทบในกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดีย
สิ่งที่เริ่มต้นจากการเป็น คณะกรรมการคณะผู้ใช้ (Chapters Committee) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การประสานงานเพื่อพัฒนาและให้การรับรองสาขาวิกิมีเดีย (Wikimedia Chapters) ได้มีวิวัฒนาการควบคู่ไปกับกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดียเอง เมื่อมีองค์กรเครือข่ายรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้น AffCom จึงได้ขยายขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อให้สะท้อนถึงความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นของชุมชนวิกิมีเดียและความต้องการของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น
ตลอดสองทศวรรษของการดำเนินงาน AffCom ได้รับการหล่อหลอมจากเหตุการณ์สำคัญหลายประการ:
- 2012 – ความรับผิดชอบของ AffCom ขยายครอบคลุมถึงการให้การรับรองและการสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้วิกิมีเดีย (Wikimedia User Groups) และองค์กรรายประเด็น (Thematic Organizations)
- 2012 – กฎบัตรฉบับแรก คณะกรรมการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิวิกิมีเดีย ซึ่งถือเป็นการกำหนดกรอบการทำงานอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมมาธิการสาขาเป็นคณะกรรมมาธิการภาค
- 2022 – กฎบัตรฉบับปรับปรุงได้นำเสนอความรับผิดชอบใหม่ ๆ รวมถึงการสนับสนุนการจัดการความขัดแย้งของเครือข่าย และการเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย
- 2025 – AffCom ร่วมกับมูลนิธิวิกิมีเดียได้ริเริ่มกระบวนการพัฒนาระบบนิเวศของเครือข่าย เพื่อสำรวจอนาคตของภูมิทัศน์องค์กรในกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดีย
เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของคณะกรรมมาธิการเอง แต่ยังสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดียอีกด้วย
การสนับสนุนเครือข่ายระดับโลก
ข้อมูล ณ ค.ศ. 2026 ระบุว่า กลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดียเป็นศูนย์รวมของเครือข่ายที่ได้รับการรับรองถึง 186 แห่ง ประกอบด้วย สาขา 40 แห่ง องค์กรรายประเด็น 2 แห่ง และกลุ่มผู้ใช้ 143 แห่ง องค์กรเหล่านี้ร่วมกันเป็นตัวแทนของชุมชนทั่วโลก ในการสนับสนุนอาสาสมัคร สร้างพันธมิตร จัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้เสรี และช่วยให้มั่นใจว่าโปรเจกต์ต่าง ๆ ของวิกิมีเดียจะยังคงเติบโตและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
บทบาทของ AffCom คือการยืนหยัดอยู่เบื้องหลังเครือข่ายแต่ละแห่งในความพยายามที่จะสร้างองค์กรที่ยั่งยืนและฝ่าฟันความท้าทายต่าง ๆ ผ่านกระบวนการให้การรับรอง การสนับสนุนด้านธรรมาภิบาล และการจัดการความขัดแย้ง คณะกรรมมาธิการได้ทำงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายในทุก ๆ ขั้นตอนของการพัฒนา
มองไปสู่อนาคต
ยี่สิบปีหลังจากการก่อตั้ง คณะกรรมมาธิการภาคยังคงมีวิวัฒนาการควบคู่ไปกับกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดียและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของเหล่าเครือข่าย ในขณะที่เครือข่ายต่าง ๆ เติบโตและพัฒนาขึ้น AffCom ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมระบบนิเวศของเครือข่ายที่แข็งแรง ยืดหยุ่น และเปี่ยมไปด้วยความร่วมมือ
วันครบรอบนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเฉลิมฉลองไม่เพียงแค่ความสำเร็จของคณะกรรมมาธิการในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา แต่ยังรวมถึงจุดเริ่มต้นของก้าวใหม่ด้วย ในขณะที่ความเคลื่อนไหวกำลังสำรวจแนวทางใหม่ ๆ ในการร่วมมือ ธรรมาภิบาล และการสนับสนุน สิ่งนี้ก็กำลังกำหนดนิยามใหม่ให้กับระบบนิเวศของเครือข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของความเคลื่อนไหว ตลอดช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ AffCom ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเครือข่ายและช่วยเหลือพวกเขาในการนำทางท่ามกลางภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป
สิ่งเหล่านี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากความทุ่มเทของอาสาสมัครที่ได้ทำหน้าที่ในคณะกรรมมาธิการภาคตลอดช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา เวลา ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นของพวกเขาได้ช่วยให้ชุมชนหลายร้อยแห่งสามารถก่อตั้ง เสริมสร้างความแข็งแกร่ง และรักษาองค์กรของตนให้ยั่งยืนได้ ขอขอบคุณสมาชิก AffCom ทั้งในอดีตและปัจจุบันทุกท่าน รวมถึงทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ สำหรับการร่วมสมทบอันประเมินค่าไม่ได้ที่คุณมีต่อกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดีย
Can you help us translate this article?
In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?Start translation