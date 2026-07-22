พบกับผู้ได้รับรางวัล Wikimedian of the Year ประจำปี 2026

ปีนี้เราเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของวิกิพีเดีย ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองให้กับความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองให้กับเพื่อนมนุษย์ผู้ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นนักรวบรวมข้อเท็จจริงผู้เปี่ยมไปด้วยความหลงใหล ผู้ตรวจสอบแหล่งอ้างอิงที่รอบคอบ ผู้จัดกิจกรรมที่กระตือรือร้น ผู้ตรวจตราหน้าบทความที่อดทน ไปจนถึงนักเขียนบทความที่ทุ่มเท — ล้วนต้องอาศัยพวกเขาเหล่านี้และอีกมากมาย เพื่อเนรมิตความมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นจริง
ดังนั้น ในปีนี้เราจึงร่วมเฉลิมฉลองให้กับผู้คนที่อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์ต่าง ๆ อีกครั้ง รางวัล Wikimedian of the Year อันทรงเกียรตินี้จะช่วยฉายแสงให้เห็นถึงบุคคลผู้มีความโดดเด่น และยังสะท้อนไปถึงชุมชนวิกิมีเดียทั้งหมดผ่านบุคคลเหล่านี้ด้วย รางวัลนี้มอบโดย จิมมี เวลส์ ผู้ก่อตั้งวิกิพีเดีย เพื่อเชิดชูเกียรติชาววิกิมีเดียในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลเกียรติยศ (Laureate) สำหรับผู้แก้ไขที่ทุ่มเทมาอย่างยาวนานและเป็นเสาหลักในกลุ่มเคลื่อนของเรา รางวัลผู้เชื่อมโยงชุมชน (Community Connector) ซึ่งเป็นรางวัลใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่เชื่อมโยงผู้คน บทบาท และมุมต่าง ๆ ของจักรวาลวิกิ (wikiverse) เข้าด้วยกัน และรางวัลหลักอย่างชาววิกิมีเดียแห่งปี (Wikimedian of the Year) ควบคู่ไปกับรางวัลชมเชยกิตติมศักดิ์ (Honorary Mentions)
ในขณะที่เราเฉลิมฉลองให้กับบุคคลเหล่านี้ เราก็ขอแสดงความคารวะต่อทุกคนทั่วโลกที่แวะเวียนเข้ามาในโปรเจกต์ของเราวันแล้ววันเล่า เพื่อเพิ่มแหล่งอ้างอิง แบ่งปันข้อเท็จจริง แก้ไขคำผิด สร้างบทความ ย้อนการก่อกวน เขียนสคริปต์ หรือจัดแคมเปญต่าง ๆ ความมหัศจรรย์ทั้งหมดนี้เป็นของพวกคุณทุกคน
และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอเชิญพบกับผู้ชนะรางวัล Wikimedian of the Year ประจำปี 2026:
รางวัลชาววิกิมีเดียแห่งปี : Jules*
ในปีนี้ เมื่องานวิกิเมเนียเดินทางมาจัดที่ปารีส เราได้ร่วมเฉลิมฉลองให้กับหนึ่งในผู้แก้ไขที่ได้รับความไว้วางใจในการรักษาความน่าเชื่อถือของวิกิพีเดียภาษาฝรั่งเศส Jules* คือผู้คว้ารางวัลชาววิกิมีเดียแห่งปีประจำปี 2026 เขาเป็นผู้แก้ไขที่ทำงานมาอย่างยาวนานและได้รับความไว้วางใจจากเพื่อน ๆ ให้ดูแลความน่าเชื่อถือของสารานุกรมแห่งนี้ และยังเป็นผู้ที่สร้างผลงานอันเป็นที่จดจำในการรักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของวิกิพีเดีย
เขาเริ่มต้นการเดินทางบนวิกิพีเดียใน ค.ศ. 2010 ด้วยการแก้ไขบทความเกี่ยวกับบ้านเกิดของเขาและซีรีส์โทรทัศน์เรื่องโปรด การแก้ไขครั้งแรก ๆ ที่เขาเรียกตัวเองว่า “เงอะงะ” นั้น ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบรรณาธิการคนอื่น ๆ เขาจึงตัดสินใจอยู่ต่อ จนถึงปัจจุบัน เขามียอดการแก้ไขสะสมเกือบ 400,000 ครั้งแล้ว
เกือบจะครบหนึ่งปีพอดีหลังจากที่เขาเริ่มแก้ไขบทความ ชุมชนก็ได้มอบสิทธิ์เพิ่มเติมให้กับเขา ซึ่งเป็นเครื่องมือพิเศษที่ช่วยให้ผู้แก้ไขมากประสบการณ์สามารถดูแลรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของวิกิพีเดียได้ Jules* เข้ามามีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการบำรุงรักษาโปรเจกต์ เนื่องจากเขาให้ความสำคัญอย่างมากกับความมุ่งมั่นของวิกิพีเดียในการนำเสนอความรู้ที่เชื่อถือได้ เป็นกลาง และตรวจสอบได้ เวลาส่วนใหญ่ของเขาหมดไปกับการย้อนการก่อกวน (reverting vandalisms) ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ ๆ ช่วยเหลือผู้ใช้หน้าใหม่ ต่อสู้กับการแก้ไขที่ได้รับค่าจ้างโดยไม่เปิดเผย (undisclosed paid editing) และคอยตอบรับคำขอความช่วยเหลือจากชุมชน
ในฐานะผู้เขียนบทความ Jules* มุ่งเน้นไปที่หัวข้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เขาเข้าถึงแต่ละบทความในแบบฉบับของชาววิกิมีเดียอย่างแท้จริง—นั่นคือการรวบรวมแหล่งข้อมูลคุณภาพสูงและตรวจสอบข้อเท็จจริง บทความเพียงหนึ่งบทความอาจใช้เวลาเขียนนานหลายเดือน เขาภูมิใจเป็นพิเศษกับบทความเกี่ยวกับรายงานการประเมินครั้งที่หกของ IPCC หรือ รายงานการประเมินของชาร์นีย์
เขากล่าวว่าสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขคือ “การได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวผม หรือยิ่งใหญ่กว่าพวกเรา การได้พยายามมอบการเข้าถึงความรู้ให้กับทุกคน ซึ่งในทางหนึ่งมันคือเครื่องมือสำหรับสันติภาพและสวัสดิภาพของมวลมนุษยชาติ”
แต่ชีวิตไม่ได้มีแค่วิกิพีเดียเท่านั้น Jules ยังรักการเดินป่าและสนใจเรื่องรถไฟ—เขาเคยถึงขั้นขับรถไฟมาแล้วด้วย!
ขอแสดงความยินดีด้วย Jules และขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่!
รางวัลเกียรติยศวิกิมีเดีย: Mari Avetisyan
เมื่อ Mari Avetisyan เริ่มต้นแก้ไขวิกิพีเดียใน ค.ศ. 2018 เธอไม่แน่ใจนักว่าตัวเองจะเข้ากับที่นี่ได้หรือไม่ แต่เธอกลับได้พบกับเพื่อนฝูง ชุมชน และความรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้ง วันนี้เธอคือหนึ่งในผู้ที่กำลังสร้างความรู้สึกผูกพันแบบเดียวกันนั้นให้กับผู้แก้ไขวิกิพีเดียรุ่นใหม่ทั่วทั้งยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก และเป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลชมเชยของเราในปีนี้
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นใน ค.ศ. 2018 เมื่อ Mari ซึ่งยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในขณะนั้น ได้เข้าร่วมค่าย Youth WikiCamp ในประเทศอาร์มีเนีย เธอมาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของวิกิพีเดีย และวิธีการที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าความรู้ที่เชื่อถือได้จะสามารถเข้าถึงได้ ไม่ใช่แค่ในภาษาอังกฤษ แต่รวมถึงในภาษาของเธอเองด้วย
Mari ซึ่งเป็นคนเก็บตัวและขี้อาย ไม่แน่ใจว่าเธอจะเข้ากับกลุ่มใน WikiCamp ได้ดีแค่ไหน เธอรำลึกความหลังไว้ว่า “ฉันคิดว่าฉันคงเข้ากับกลุ่มไม่ได้และคงจะรู้สึกเหงา” แต่ทว่า ในระหว่างเวิร์กชอปการแก้ไขบทความ การเล่นบอร์ดเกม และกิจกรรมทางวัฒนธรรม เธอกลับได้พบกับเพื่อน ๆ ที่ยังคงติดต่อกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ และได้พบกับชุมชนที่กลายมาเป็นบ้านของเธอ เธอกล่าวว่า “การได้เข้าร่วมชุมชนวิกิมีเดียอาร์มีเนียเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างอย่างแท้จริง”
วันนี้ Mari คือผู้สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งนั้นให้กับคนอื่น ๆ เธอเป็นกำลังสำคัญของกลุ่ม CEE Youth ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงานด้านการเสริมสร้างศักยภาพ การเรียนรู้ระหว่างเพื่อนพ้อง (peer learning) และการพัฒนาความเป็นผู้นำในหมู่ชาววิกิมีเดียรุ่นเยาว์จากยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม Mari มีบทบาทสำคัญในการจัดการประชุม CEE Youth เมื่อปีที่แล้ว ขณะนี้เธอกำลังพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ซึ่งเธอจะเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนชาวสโลวีเนีย
สิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขคือการได้เห็นคนหนุ่มสาวเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง: “คนเหล่านี้คือผู้นำ ผู้ฝึกสอน และผู้จัดงานรุ่นต่อไปของความเคลื่อนไหวของเรา ซึ่งฉันได้แบ่งปันประสบการณ์และทำหน้าที่เป็นไกด์ เพื่อไม่ให้พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวหรือหลงทาง”
การได้เห็นวิกิมีเดียเติบโตในอาร์มีเนียคือสิ่งที่ทำให้เธอภูมิใจ และเธอหวังว่าคนอื่น ๆ จะสามารถเรียนรู้จากชุมชนของเธอได้: “ฉันเชื่อว่าการเพิ่มการมองเห็นให้กับชุมชนขนาดเล็ก จะช่วยสร้างโอกาสในการร่วมมือ เรียนรู้ และเติบโตได้มากขึ้น” เธอกล่าว
เมื่อเธอไม่ได้กำลังแก้ไขวิกิพีเดีย วิกิสนเทศ หรือวิกิมีเดียคอมมอนส์ คุณจะพบว่า Mari กำลังอ่านหนังสือในภาษาต่าง ๆ เดินป่าทั่วอาร์มีเนีย ปั้นเครื่องปั้นดินเผา ตีแบดมินตัน หรือ (ในแบบฉบับของชาววิกิมีเดียอย่างแท้จริง) กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับรากศัพท์ของคำต่าง ๆ
รางวัลเกียรติยศวิกิมีเดีย: Dreamyshade
วิกิพีเดียมีอายุครบ 25 ปีในปีนี้ ดังนั้นเราจึงรู้ว่าเราจะต้องเฉลิมฉลองให้กับผู้ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่จุดเริ่มต้น Dreamyshade เริ่มต้นแก้ไขบทความในปีเดียวกับที่วิกิพีเดียถือกำเนิดขึ้น นั่นคือ ค.ศ. 2001 และเธอก็เป็นบรรณาธิการที่ทุ่มเทมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
เช่นเดียวกับชาววิกิพีเดียหลาย ๆ คน เรื่องราวของเธอเริ่มต้นจากการตระหนักว่ามีบางสิ่งขาดหายไป และเธออาจจะสามารถแก้ไขมันได้ ในฐานะนักเล่นฮาร์ป (harp) รุ่นเยาว์ที่มีความมุ่งมั่น เธอเข้าไปค้นหาบทความเกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดนี้ แต่เมื่อหาไม่พบ เธอจึงตัดสินใจเขียนมันขึ้นมาเอง บทความแรก ๆ เรื่องอื่นของเธอยังรวมถึงเกมบนเบราว์เซอร์และบทความเกี่ยวกับวงบอยแบนด์ การที่ผู้แก้ไขคนอื่น ๆ ให้ความสำคัญกับผลงานของเธออย่างจริงจัง แทนที่จะเพิกเฉยเพราะอายุของเธอ ถือเป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับเธออย่างมาก
ในตอนแรก วิกิพีเดียเป็นเพียงช่องทางที่สนุกและได้ประโยชน์ในการผลัดวันประกันพรุ่งจากการทำการบ้าน แต่ต่อมามันได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของ Dreamyshade ปัจจุบัน เธอมียอดการแก้ไขมากกว่า 13,500 ครั้งบนวิกิพีเดียภาษาอังกฤษเพียงแห่งเดียว และยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ชาววิกิมีเดียหน้าใหม่มากมายในงานกิจกรรมต่าง ๆ ในย่านซานฟรานซิสโกเบย์ (San Francisco Bay Area) ผลงานของเธอเน้นไปที่เรื่องของคุณภาพ: เธอชอบหยิบบทความที่มีสภาพย่ำแย่มาแก้ไขให้ดีขึ้น แล้วจึงก้าวไปทำบทความต่อไป เธอให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความสามารถในการตรวจสอบได้ (verifiability) และมีพรสวรรค์ในการจับผิดแหล่งอ้างอิงปลอม นั่นคือแหล่งอ้างอิงที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่พยายามทำตัวให้ดูน่าเชื่อถือแต่ความจริงแล้วไม่ใช่
แม้จะทำการแก้ไขแทบทุกเดือนตลอด 25 ปีที่ผ่านมา แต่เธอยังไม่หยุดเพียงแค่นี้: “ฉันรู้สึกจริง ๆ ว่าผลงานที่ดีที่สุดของฉันยังรออยู่ข้างหน้า” เธอกล่าว
สำหรับ Dreamyshade วิกิพีเดียคือแหล่งกำเนิดของความสุขและความหมายที่ยิ่งใหญ่ “ในทุก ๆ การร่วมสมทบ ฉันได้ช่วยพิสูจน์คุณค่าของโปรเจกต์ระดับโลกที่ไม่แสวงหาผลกำไร เปี่ยมไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งนี้ ฉันได้ช่วยให้คนที่มีความอยากรู้อยากเห็นได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ! ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยืดหยุ่น มีความหมาย น่าหลงใหล และท้าทาย” เธอกล่าว
คำแนะนำของเธอเรียบง่ายมาก: จงร่วมสมทบในระยะยาว ลองหาวิธีการร่วมสมทบที่แตกต่างออกไป และหากจำเป็น—ให้พักเบรกแล้วค่อยกลับมาใหม่ เธอยังสนับสนุนให้สร้างความรู้สึกผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งด้วย: “ลองใช้เวลากับผู้คนอื่น ๆ ในกลุ่มขับเคลื่อนนี้ ทางที่ดีที่สุดคือการได้พบปะพูดคุยกันต่อหน้า แล้วคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจในการร่วมสมทบในทิศทางใหม่ ๆ” เธอเสริม
ขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับผลงานของคุณ Dreamyshade และขอฉลองล่วงหน้าให้กับการร่วมสมทบในอีก 25 ปีข้างหน้า!
รางวัลเกียรติยศวิกิมีเดีย: Barkeep49
Barkeep49 คือผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศวิกิมีเดียประจำปี 2026 ของเรา เขาเป็นผู้ร่วมสมทบมากประสบการณ์ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ผู้ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนให้ถือสิทธิ์พิเศษหลายอย่าง และเป็นผู้ที่ทิ้งร่องรอยอันลบเลือนไม่ได้ในด้านความปลอดภัยของความเคลื่อนไหวของเรา เขาอุทิศเวลาให้กับการทำงานในกระบวนการที่รับประกันว่าวิกิพีเดียจะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถรู้สึกปลอดภัย และสนับสนุนให้ผู้อื่นก้าวเข้ามารับบทบาทขั้นสูงในโปรเจกต์ต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น เขาได้สร้างผลงานการร่วมสมทบมากกว่า 40,000 ครั้ง ช่วยเติมเต็มวิกิพีเดียด้วยบทความคุณภาพ และบทความรายชื่อคัดสรร
ผลงานของ Barkeep49 เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าวิกิพีเดียคืออะไร: นั่นคือเนื้อหาที่เสรีและเชื่อถือได้ รวมถึงชุมชนของโปรเจกต์ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เราอาจจะไม่ได้มีงานเฉลิมฉลองนี้เลยหากไม่ใช่เพราะศิลปินคนหนึ่งที่มีเจตนาโปรโมตตัวเอง ย้อนกลับไปใน ค.ศ. 2018 Barkeep49 กำลังอ่านบทความชีวประวัติบนวิกิพีเดียของนักแสดงตลกที่เขาเพิ่งจะดูโชว์จบ เขาพบเห็นเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการโฆษณา จึงตัดสินใจลบมันออก และการทำเช่นนั้นได้ปลุกบัญชีผู้ใช้ที่ถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่ ค.ศ. 2005 ให้กลับมาใช้งานอีกครั้ง พันธกิจของวิกิพีเดียในการนำเสนอข้อมูลคุณภาพสูงให้กับทุกคนนั้นสอดคล้องกับค่านิยมของเขา แต่สิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจอยู่ต่อก็คือชุมชน: “ผมได้รับทั้งความช่วยเหลือจากบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ แต่สิ่งที่สำคัญพอ ๆ กัน (หรืออาจจะมากกว่า) คือกลุ่มเพื่อนพ้องที่ต่างก็กำลังพยายามหาเส้นทางของตัวเองในโปรเจกต์นี้” เขาสะท้อนความคิด และในขณะที่เขาขยายขอบเขตการทำงานในวิกิไปยังพื้นที่ต่าง ๆ มากมาย สายใยทางสังคมนี้ก็ไม่เคยขาดสะบั้นลง:
“ผมมีความสุขอย่างมากที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนชาววิกิมีเดีย ผมได้เรียนรู้จากพวกเขา ได้ถูกท้าทาย และผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายพื้นที่” เขากล่าว
Barkeep49 ทำงานรับใช้ชุมชนในหลากหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลระบบของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ สมาชิกคณะอนุญาโตตุลาการของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ (Arbitration Committee – องค์กรระงับข้อพิพาทของโปรเจกต์) และเป็นผู้สนับสนุนการบังคับใช้หลักจรรยาบรรณสากล (Universal Code of Conduct) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันทั่วทั้งกลุ่มขับเคลื่อน
แต่เหนือสิ่งอื่นใด Barkeep49 มองตัวเองในฐานะบรรณาธิการเนื้อหา ความรักเป็นพิเศษของเขาคือวรรณกรรมเด็กของสหรัฐฯ และหนึ่งในผลงานชิ้นโปรดของเขาคือบทความเกี่ยวกับ Black and White—หนังสือที่เขาชื่นชอบในวัยเด็กและได้กลับมาสัมผัสมันอีกครั้งในฐานะบรรณาธิการวิกิพีเดีย “มันสนุกมากที่ได้กลับมาอ่านมันอีกครั้งในตอนโต และได้เจาะลึกไม่เพียงแค่ในวรรณกรรมเชิงวิชาการ แต่ยังรวมถึงการค้นหาวิธีที่จะเขียนอธิบายหนังสือภาพโพสต์โมเดิร์น (postmodern) ระดับบุกเบิกเล่มนี้ โดยไม่ละเมิดหลักการสำคัญ [ของวิกิพีเดีย] อย่างเช่น การห้ามทำงานวิจัยต้นฉบับ“
แต่ชีวิตไม่ได้มีแค่วิกิพีเดีย เมื่อไม่ได้แก้ไขบทความ Barkeep49 สนุกกับการอ่านหนังสือ ดูหนัง และอบขนม “ถ้ามีคนขอดี ๆ ผมอาจจะยอมแบ่งปันสูตรเค้กกล้วยหอมสุดวิเศษ และสูตรคุกกี้ข้าวโอ๊ตช็อกโกแลตชิปที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองตั้งแต่ต้นให้ก็ได้นะ” เขากล่าว
รางวัลผู้เชื่อมโยงชุมชน: Chlod
รางวัลผู้เชื่อมโยงชุมชนซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นนี้ มอบให้กับผู้ที่รวบรวมผู้คนเข้าด้วยกันและทำให้ชุมชนของเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และผู้ได้รับรางวัลนี้เป็นคนแรกคือ Chlod Alejandro นักศึกษาหนุ่มจากประเทศฟิลิปปินส์ เขายังเป็นชาวฟิลิปปินส์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรติในงานประกาศรางวัล Wikimedian of the Year อีกด้วย
ผลกระทบที่ Chlod มีต่อกลุ่มขับเคลื่อนของเราสามารถเห็นได้ในหลากหลายรูปแบบ: เขาเป็นผู้แก้ไขวิกิพีเดียภาษาอังกฤษที่ทุ่มเท เป็นผู้ร่วมสมทบด้านเทคนิคที่ผลิตผลงานมากมาย ซึ่งได้รับการยกย่องจากเครื่องมือและสคริปต์หลายตัว คอยสนับสนุนการทำงานของผู้อื่น และเป็นผู้จัดกิจกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความหลงไหลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก (ESEAP) ซึ่งเขาได้ช่วยรวบรวมชาววิกิมีเดียรุ่นต่อไปให้มาอยู่ร่วมกัน
ผลงานของ Chlod ช่วยเชื่อมโยงผู้คน เชื่อมโยงมุมต่าง ๆ ของโลกวิกิเข้าด้วยกัน และที่สำคัญที่สุดคือ การเชื่อมโยงงานจัดกิจกรรมของกลุ่มขับเคลื่อนที่จริงจัง เข้ากับความสุขที่บริสุทธิ์ของการได้เป็นชาววิกิมีเดีย
วิกิพีเดียภาษาอังกฤษคือโปรเจกต์ที่ Chlod เรียกว่าบ้าน: นี่คือจุดเริ่มต้นการเดินทางในฐานะผู้แก้ไขของเขา และเป็นที่ที่เขาเข้ามาแก้ไขบทความบ่อยที่สุด หากคุณหลงเข้าไปในโพรงกระต่าย (rabbit hole) ที่เกี่ยวกับวิดีโอเกมบนวิกิพีเดีย มีโอกาสสูงมากที่คุณจะสะดุดเข้ากับบทความของ Chlod!
ด้วยความที่การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในงานอดิเรกของเขา Chlod จึงเข้ามามีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในชุมชนด้านเทคนิคของวิกิมีเดีย เขาได้สร้างเครื่องมือและสคริปต์มากมายที่ช่วยชาววิกิมีเดียในการบำรุงรักษาระบบ และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ที่เคยให้คำปรึกษาเขาในช่วงแรกเริ่ม เขายังได้เป็นผู้ฝึกสอนให้กับคนอื่น ๆ ด้วย และทั้งหมดนั้นยังไปเสริมกับการทำงานร่วมกับชุมชนอันเป็นที่รักของเขาในภูมิภาค ESEAP ซึ่งเขาได้รับบทบาทเป็นผู้จัดงาน คอยช่วยจัดโปรเจกต์ กิจกรรม และงานฉลองวันเกิดของวิกิพีเดีย ล่าสุด เขาเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนเบื้องหลังการจัดตั้งชุมชนชาววิกิมีเดียรุ่นเยาว์ ซึ่งเป็นคนรุ่นต่อไปในกลุ่มขับเคลื่อนของเรา เขายังเป็นนักร้องที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหลงไหลจากครอบครัวนักดนตรี และเป็นที่รู้จักจากการแสดงในหนึ่งในธรรมเนียมทางสังคมที่เป็นที่โปรดปรานที่สุดของชุมชนวิกิมีเดียนั่นก็คือ: คาราโอเกะ!
จึงไม่น่าแปลกใจที่ Chlod จะรู้สึกลำบากใจหากต้องเลือกเพียงด้านใดด้านหนึ่งที่สำคัญกับเขามากที่สุด: “ในฐานะคนที่ทั้งทำบทความ พัฒนาเครื่องมือ และมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน มันยากมากที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่ากัน เพราะทั้งหมดนี้คือฟันเฟืองที่ทำให้กลุ่มขับเคลื่อนนี้เดินหน้าไปด้วยกันได้” เขากล่าว “ถ้าจะมีอะไรสักอย่าง ผมคิดว่าการร่วมสมทบที่สำคัญที่สุดของผมคือการได้เป็นตัวของตัวเองและหาจุดที่ทำได้ดีที่สุด เราทุกคนต่างมีจุดแข็งของตัวเอง และผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับเราที่จะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านั้นให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดีย”
สิ่งที่คงอยู่เสมอในทุก ๆ ด้านของการทำงานคือความทุ่มเทที่ Chlod มีต่อพันธกิจของวิกิมีเดีย: “วิกิพีเดีย และความเคลื่อนไหววิกิมีเดียในภาพรวม คือบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่น ความอุตสาหะ และจิตวิญญาณของมนุษย์ มันคือเครื่องพิสูจน์ว่ามนุษย์เราสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อเราร่วมมือกัน นี่คือหนึ่งในปรากฏการณ์มากมายที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ไม่มีวันยอมจำนนต่อจักรวาลที่เฉยเมย และมันน่าซาบซึ้งใจมากที่ได้เห็นพวกเราทุกคนทำงานร่วมกันโดยมี ‘ผลรวมของความรู้ทั้งหมดของมวลมนุษยชาติ’ เป็นเป้าหมาย มันคือของขวัญที่เรามอบให้กับมวลมนุษยชาติ: ทั้งมนุษยชาติในยุคปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปในอนาคต และผมไม่ได้พูดเพื่อยกยอพวกเราเองหรอกนะ แต่นั่นคงจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับเพื่อนร่วมโลกได้แล้วจริง ๆ” เขาสะท้อนความคิด
รางวัลชมเชยกิตติมศักดิ์: Hijiri
วิกิพีเดียกำลังเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี และพร้อมกันนี้ เราก็กำลังเฉลิมฉลองให้กับผู้คนและชุมชนที่ทำให้เกิดผลกระทบในระดับโลกและหลากหลายภาษาอย่างแท้จริง รางวัลชมเชยกิตติมศักดิ์ของเราในปีนี้ตกเป็นของ Hijiri Umemoto หนึ่งในผู้แก้ไขกลุ่มแรกสุดของวิกิพีเดียภาษาญี่ปุ่น ในการเฉลิมฉลองให้กับเขา เรายังได้ร่วมเฉลิมฉลองให้กับชุมชนวิกิพีเดียภาษาญี่ปุ่นและเส้นทางตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้กลายเป็นวิกิพีเดียที่มีผู้อ่านมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก
Hijiri เป็นหนึ่งในผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกลุ่มแรก ๆ บนวิกิพีเดียภาษาญี่ปุ่น—หมายเลข ID ผู้ใช้ของเขาคือหมายเลข 5 เขาเริ่มแก้ไขบทความในไม่ช้าหลังจากที่ซอฟต์แวร์อนุญาตให้ใช้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้ (ในตอนแรกระบบใช้ได้แค่ภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมันเท่านั้น) ไม่นานนัก เขาก็ได้กลายเป็นผู้ดูแลพื้นที่หลัก (mainspace) ของโปรเจกต์ และเป็นผู้สร้างบทความสั้น ๆ ในยุคแรกเริ่มที่เรียกว่า “โครง” (stubs) เขาคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นผู้ใช้คนแรกที่เขียนบทความวิกิด้วยตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นเสียด้วยซ้ำ และแม้ว่าเขาจะมียอดการแก้ไขไม่มากนัก แต่เขาอาจจะเป็นบรรณาธิการยุคบุกเบิกที่สุดที่ยังคงดำเนินกิจกรรมอยู่จนถึงทุกวันนี้
เช่นเดียวกับผู้บุกเบิกวิกิพีเดียที่เปิดตัวโปรเจกต์ในภาษาเยอรมัน กาตาลัน อาหรับ จีน ฝรั่งเศส และเอสเปรันโต ในช่วงต้น ค.ศ. 2001 เขาคงไม่คาดคิดว่าตัวเองกำลังช่วยสร้างสิ่งที่จะกลายมาเป็นแหล่งความรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นกระดูกสันหลังของอินเทอร์เน็ต
เขาได้เฝ้าดูการเติบโตของชุมชน และการที่คนรุ่นใหม่ ๆ เริ่มเข้ามาร่วมสมทบ: “การที่โปรเจกต์นี้เติบโตไปไกลเกินกว่าสมาชิกผู้ก่อตั้ง และปัจจุบันกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยแรงเหวี่ยงของมันเองอย่างสมบูรณ์แบบนั้น เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจอย่างลึกซึ้ง” เขาสะท้อนความคิด “นั่นหมายความว่าโปรเจกต์นี้ได้กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญมากกว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปแล้ว” เขาเสริม
เขาใส่ใจอย่างมากในการทำให้วิกิพีเดียเป็นสถานที่ที่พร้อมต้อนรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วม: “เราต้องไม่ลืมว่าผู้ร่วมสมทบหน้าใหม่คือหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของวิกิพีเดีย พวกเขาคือคนที่จะกำหนดอนาคตของมัน และพวกเขาคู่ควรที่จะได้รับความอดทน กำลังใจ และความเคารพ” เขากล่าว พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้แก้ไขที่มีประสบการณ์ใจดีกับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น และสนับสนุนให้ผู้ใช้หน้าใหม่กล้าหาญและไม่กลัวที่จะทำผิดพลาด “วิกิพีเดียถูกสร้างขึ้นโดยคนธรรมดาที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ผมหวังว่าเราจะไม่มีวันสูญเสียจิตวิญญาณนั้นไป” Hijiri เสริม
แม้ว่าคุณจะพบเห็น Hijiri บนวิกิได้อย่างแน่นอน แต่คุณก็ยังสามารถพบเขาบนคลื่นวิทยุได้ด้วย วิทยุสมัครเล่นคือความหลงไหลของเขา และเขาถือใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่นถึงสี่ประเทศ! “ผมหวังว่าจะได้ทักทายกับพวกคุณบางคนทางคลื่นวิทยุนะครับ!” เขากล่าวกับเพื่อนชาววิกิมีเดีย
ขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้วิกิมีเดียเป็นจริงได้ และขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ได้รับรางวัล Wikimedian of the Year ในปีนี้ มาร่วมเฉลิมฉลองให้กับพวกเขากันได้ในตอนนี้และตลอดทั้งปี
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