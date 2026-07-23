วิกิเมเนีย 2026: นิยามของห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง

ด้วยจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมากกว่า 3,000* คน – แบ่งเป็นผู้ที่มาร่วมงานในปารีส 1,200 คน และอีกเกือบ 2,000 คนในรูปแบบออนไลน์ – ผู้เข้าร่วมงานวิกิเมเนีย (Wikimania) ในปีนี้มียอดการแก้ไขรวมกันมากกว่า 150 ล้านครั้งในทุกวิกิของวิกิมีเดียทั่วโลก ในกลุ่มผู้เข้าร่วมงานแบบพบปะตัวจริง (in-person) มีตัวแทนจากทุกภูมิภาค โดยประมาณสองในสามมาจากนอกภูมิภาคยุโรปเหนือและยุโรปตะวันตก และกว่าหนึ่งในสามเล็กน้อย (ร้อยละ 34) มีอายุต่ำกว่า 35 ปี
ไม้ม็อบและการแต่งตั้งอัศวิน
วันก่อนเริ่มการประชุม เปิดฉากขึ้นด้วยการรวมตัวกันในหลากหลายหัวข้อ รวมถึงการประชุมย่อยของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์พิเศษ (Users with Extended Rights) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง
กว่าหนึ่งในสี่ของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบพบปะตัวจริง (ร้อยละ 26) ในงานวิกิเมเนียปีนี้ คือกลุ่มผู้ใช้ที่มีสิทธิ์พิเศษ ไฮไลต์ของการประชุมก่อนวันงานนี้ ได้แก่ การ “แต่งตั้งอัศวิน” (knighting) แบบพบปะตัวจริงเป็นครั้งแรก โดยผู้ดูแลระบบ (Administrator) หน้าใหม่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ดูแลระบบสิทธิ์แต่งตั้ง (Bureaucrat) และแทนที่จะใช้ดาบในการแต่งตั้งอัศวิน ผู้ดูแลระบบคนนี้กลับได้รับการแต่งตั้งด้วย “Moppy” – ซึ่งเป็นมาสคอตอย่างเป็นทางการของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์พิเศษ (ไม้ม็อบทำความสะอาด)
เมื่อเอไอกลายมาเป็นเว็บอินเทอร์เฟซด่านแรก
วันที่ 1 เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยห้วข้อคู่ที่ตั้งคำถามว่า “หากปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) กลายมาเป็นเว็บอินเทอร์เฟซด่านแรก กลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดียจะปรับตัวอย่างไร?”
ธีมร่วมที่ปรากฏให้เห็นตลอดงานคือ การแพร่กระจายของเนื้อหาที่สร้างโดยเอไอ ทำให้เนื้อหาของวิกิมีเดียมีความสำคัญมากขึ้น แต่กลับถูกมองเห็นได้น้อยลง Lane Becker จาก Wikimedia Enterprise กล่าวว่า นี่คือโอกาสที่กลุ่มขับเคลื่อนของเราจะเป็น “ประภาคาร” ที่คอยมอบ “ความถูกต้อง ความสามารถในการตรวจสอบได้ ความละเอียดอ่อน…สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและมีความเป็นมนุษย์ ซึ่งมักจะถูกตัดทิ้งไปโดยเครื่องจักรที่ประมวลผลทุกอย่างแบบค่าเฉลี่ย”
วิทยากรหลายท่านชี้ให้เห็นว่า ข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์แบบของวิกิพีเดียคือหัวใจสำคัญของความแข็งแกร่ง ในขณะที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) อาจทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดด้วยการแสดงท่าทีที่ดูน่าเชื่อถือและฟันธง แต่กลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดียนั้นมีการตั้งคำถามและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา
ผู้ใช้: Chaotic Enby เสนอความเห็นว่า ผู้อ่านที่รู้สึกเหนื่อยล้ากับเนื้อหาขยะ (AI slop) และอคติของเอไอจะหันมาตรวจสอบข้อมูล – และจะค้นพบแรงจูงใจในการสร้างแหล่งความรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ
รางวัล Wikimedians of the Year ที่เหนือระดับทะลุโลก
ทีมงานหลักผู้จัดงานวิกิเมเนียได้กล่าวต้อนรับทุกคน สู่กรุงปารีสในพิธีเปิดงาน ผู้เข้าร่วมงานและผู้ชนะรางวัลได้รับข้อความสุดพิเศษที่ส่งตรงมาจากนอกโลก โดยโซฟี อาดโน (Sophie Adenot) นักบินอวกาศชาวฝรั่งเศส ได้ส่งคำอวยพรถึงชาววิกิพีเดียจากสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS)
นอกจากนี้ เรายังได้ทราบผลผู้ได้รับรางวัล Wikimedians of the Year ประจำปีนี้อีกด้วยขอแสดงความยินดีด้วยครับ!
- ชาววิกิมีเดียแห่งปี (Wikimedian of the Year): Jules*
- รางวัลชมเชยกิตติมศักดิ์ (Honorable mention): Mari Avetisyan
- ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศวิกิมีเดีย (Wikimedia Laureate): Dreamyshade
- ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศวิกิมีเดีย (Wikimedia Laureate): Barkeep49
- ผู้เชื่อมโยงชุมชน (Community Connector): Chlod
- รางวัลชมเชยกิตติมศักดิ์ (Honorable mention): Hijiri
*ตัวเลขสุดท้ายจะได้รับการยืนยันหลังจบงาน
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