วิกิเมเนีย 2026: เสรีภาพ ความเสมอภาค และความน่าเชื่อถือ

ชุมชนวิกิมีเดียจะสามารถปกป้องเสรีภาพ ความเสมอภาค และความน่าเชื่อถือบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร? ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตข้อมูลข่าวสารระดับโลกหรือไม่?
หัวข้อต่าง ๆ ในวันที่ 2 ของงานวิกิเมเนียที่กรุงปารีสได้สำรวจคำถามเหล่านี้จากหลากหลายมุมมอง ช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยหัวข้อกลุ่มย่อย (breakout sessions) ในหัวข้อว่าแนวโน้มระดับโลกกำลังส่งผลกระทบต่อการวางกฎระเบียบของรัฐบาลอย่างไร – โดยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนทนากลุ่มย่อยกับสมาชิกคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิวิกิมีเดีย การปกป้องความรู้เสรีถือเป็นธีมหลักที่ได้รับการพูดถึงตลอดทั้งวัน
ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในช่วงเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วคาบสมุทรไอบีเรียเมื่อ ค.ศ. 2025 ได้มีการแพร่กระจายข้อมูลบิดเบือนที่ว่าสาเหตุหลักมาจากพลังงานหมุนเวียน ในหัวข้อ “บทสนทนาเรื่องสภาพภูมิอากาศ: แนวทางแบบสหวิทยาการในการแบ่งปันความรู้” (Climate Conversations: Interdisciplinary Approaches to Knowledge Sharing) Tatjana Baleta ผู้ดำเนินรายการกล่าวว่า การแก้ไขเพื่อตอบสนองสถานการณ์อย่างรวดเร็ว (rapid response editing) บนวิกิพีเดียเป็นวิธีหนึ่งที่ชุมชนวิทยาศาสตร์ใช้ต่อสู้กับข้อมูลบิดเบือนในช่วงที่มีเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงและเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ
ผู้อ่านจำนวนมากยังได้เปลี่ยนความสนใจจากการอ่านเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไปอ่านประเด็นอื่น ๆ มากขึ้น เช่น วิกฤตค่าครองชีพ ดร. Femke Nijsse (ผู้ใช้: Femke) ได้อภิปรายถึงความสำคัญของการเข้าหาผู้อ่านในจุดที่พวกเขากำลังให้ความสนใจอยู่ – และการอธิบายวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้ให้พวกเขาเข้าใจ
แม้ว่าเนื้อหาที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) อาจดูเหมือนมีความน่าเชื่อถือ แต่บ่อยครั้งกลับพบว่าแหล่งข้อมูลที่เครื่องมือนำมาอ้างอิงนั้นเป็นข้อมูลหลอน (hallucinations) หรือไม่ได้ช่วยยืนยันข้อกล่าวอ้างที่สร้างโดยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ได้จริง ปัจจุบัน ผู้เขียนบนวิกิพีเดียกำลังเริ่มใช้เครื่องมืออย่าง AI Source Verification (ซึ่งตัวเครื่องมือเองก็ใช้ LLM ด้วย) เพื่อคาดการณ์ความสามารถในการตรวจสอบได้ของข้อกล่าวอ้างที่ปรากฏในบทความ
บอทเก็บข้อมูลเอไอ (AI crawlers): กำลังรุกล้ำความคิดสร้างสรรค์หรือไม่?
หัวข้อ “ความเสียหายข้างเคียง? ความคิดสร้างสรรค์และการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในยุคที่เอไอกวาดข้อมูล” (Collateral Damage? Human Creativity and Interaction in the AI Crawling Era) ได้สำรวจว่า องค์กรต่าง ๆ ในระบบนิเวศความรู้เสรีกำลังรับมือกับการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของโปรแกรมดึงข้อมูลด้วยเอไอ (AI scrapers) อย่างไร
มีฉันทามติในหมู่ผู้อภิปรายว่า การให้เครดิตแหล่งที่มา (attribution) เป็นข้อกังวลที่สำคัญยิ่งสำหรับนักสร้างสรรค์ผลงาน Anna Turnadóttir ซีอีโอของครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons) และ Monica Westin จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University Press) ได้หารือถึงความจำเป็นในการให้ความรู้แก่นักเขียนเกี่ยวกับประโยชน์ของโมเดลการเข้าถึงแบบเปิด (open access models) – ในขณะเดียวกันก็ยอมรับถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการทดลองสิ่งใหม่ ๆ ควบคู่ไปด้วย
Mark Graham ได้อภิปรายว่า อินเทอร์เน็ตอาร์ไคฟ์ (Internet Archive) กำลังติดต่อกับองค์กรข่าวต่าง ๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับทางเลือกอื่น ๆ แทนการบล็อกเวย์แบ็กแมชชีน (Wayback Machine) เช่น การจำกัดความถี่ในการดึงข้อมูล (rate limiting) และการอนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะบางวัตถุประสงค์เท่านั้น
การสร้างความสมดุล
ตลอดทั้งวัน วิทยากรได้ถกเถียงกันถึงความซับซ้อนของการวางกฎระเบียบ – และความรีบร้อนที่จะ “ทำอะไรสักอย่าง” อาจส่งผลเสียย้อนกลับได้อย่างไร Turndóttir กล่าวว่า “สิ่งที่เคยเป็นการจับมือทักทายกันอย่างเป็นมิตรบนโลกออนไลน์ ตอนนี้มันกลายเป็นการชูนิ้วกลางให้กันเสียแล้ว และสภาพแวดล้อมเช่นนั้นบีบบังคับให้ผู้ร่างกฎหมายต้องคว้าเอาเครื่องมือทื่อ ๆ อย่างการออกกฎบังคับมาใช้ ชุมชนจำเป็นต้องสร้างบรรทัดฐานขึ้นมา แต่บางครั้งกฎระเบียบก็สร้างความเสียหายอย่างแท้จริงได้เช่นกัน”
ในหัวข้อหลักชื่อ “การปกป้องความรู้เสรี – สมรภูมิใหม่ของเสรีภาพดิจิทัล” (Protecting Free Knowledge – The New Battlegrounds of Digital Freedom) Nnenna Nwakanma ได้อภิปรายถึงวาทกรรมเกี่ยวกับการวางกฎระเบียบ – และเหตุใดแนวทางของยุโรปอาจไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในทวีปแอฟริกา ผู้อภิปรายในหัวข้อนี้ รวมถึง Axelle Lemaire ผู้ริเริ่มร่างกฎหมายดิจิทัลของฝรั่งเศส ค.ศ. 2016 ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างการปกป้องความเปิดกว้างและเสรีภาพบนโลกออนไลน์ ไปพร้อม ๆ กับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล
การประชุมในครั้งนี้กำลังสร้างกระแสในประเทศฝรั่งเศส โดยมีการรายงานข่าวจากสื่อมวลชนถึง 25 สำนัก – รวมถึงหนังสือพิมพ์ La Croix ฉบับตีพิมพ์ พอดแคสต์ของ Radio France และอื่น ๆ อีกมากมาย
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