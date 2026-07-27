วิกิเมเนีย 2026: ความสุขของการมีส่วนร่วม

วันสุดท้ายของงานวิกิเมเนียที่กรุงปารีสคือการเฉลิมฉลองให้กับหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพ การแลกเปลี่ยนไอเดีย และที่สำคัญที่สุดคือ ความสุขของการมีส่วนร่วม (the joy of contributing)
ความสุขของการมีส่วนร่วมคือสิ่งที่นำพาชาววิกิมีเดียจำนวนมากเข้ามาสู่กลุ่มขับเคลื่อนนี้และทำให้พวกเขาตัดสินใจอยู่ต่อ ในงานวิกิเมเนียปีนี้ มีผู้เข้าร่วมคนหนึ่งที่เคยมาร่วมงานวิกิเมเนียครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 2005 ในตอนที่ยังเป็นเพียงทารกวัย 6 เดือนพร้อมกับคุณแม่ ยี่สิบเอ็ดปีต่อมา เขาได้มาอยู่ที่นี่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบบทีม (Team Challenges) และเป็นอาสาสมัครคอยช่วยเหลือภายในงาน
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ชาววิกิมีเดียกว่า 1,250 คนได้มารวมตัวกันแบบพบปะตัวจริง และอีกเกือบ 2,000 คนผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าร่วมงานวิกิเมเนีย 2026 สองในสามของผู้เข้าร่วมแบบพบปะตัวจริงนั้นมาจากทวีปแอฟริกา อเมริกา เอเชีย และยุโรปตะวันออก
จิ๊กซอว์วิกิพีเดียขนาดยักษ์
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 25 ปีของวิกิพีเดีย ผู้เข้าร่วมงานวิกิเมเนีย 2026 (พร้อมด้วย Baby Globe) ได้ร่วมกันต่อจิ๊กซอว์ที่ใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งเท่าที่เคยมีการต่อมาในประเทศฝรั่งเศส จิ๊กซอว์นี้เป็นตัวแทนของกลุ่มขับเคลื่อนระดับโลกของเรา: ซึ่งประกอบไปด้วยภาษามากกว่า 300 ภาษา ผู้แก้ไขหลายแสนคน และผู้อ่านหลายล้านคน
ทุกคะแนนโหวตจากผู้ชมมีความหมาย!
ผู้เข้าร่วมงานทั้งแบบพบปะตัวจริงและออนไลน์ได้รับเชิญให้ร่วมโหวต “โปรเจกต์ที่เจ๋งที่สุด” (The Coolest Projects) ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา การแข่งขันที่เฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์ในชุมชนวิกิมีเดียนี้ได้ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ Deror Lin ผู้ก่อตั้งการแข่งขันนี้
หลังจากผ่านพ้นการปรบมืออย่างกึกก้อง การโบกมือแสดงความยินดี (jazz hands) และการโหวตด้วยอีโมจิมาหลายรอบ ผู้เข้ารอบสามโปรเจกต์สุดท้าย ได้แก่ SheSaid, Internet ArchiveBot และ Women in Red และถึงแม้ว่าการแข่งขันจะดุเดือด แต่ผู้ชนะเลิศก็คือ Women in Red ขอแสดงความยินดีกับ Rosie Stephenson-Goodknight (ผู้ใช้: Rosiestep) และเครือข่ายนานาชาติของ Women in Red ในโปรเจกต์ต่าง ๆ มากมาย
ผู้ชนะรางวัลประเภทเครื่องมือ (Tools) และการแข่งขันแบบทีม (Team Challenges)
ผู้ชนะ 3 รางวัลจาก Coolest Tool Awards 2026 เพื่อยกย่องนักพัฒนา ได้แก่:
- บริการยอดเยี่ยมที่สุด (Greatest Service): Lexica
- นวัตกรรมยอดเยี่ยมที่สุด (Most Innovative): MicroTask Generator
- มีพัฒนาการยอดเยี่ยมที่สุด (Most Evolved): Code Mirror
การแข่งขันแบบทีมในงานวิกิเมเนียที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภูมิหลังและทักษะความสามารถที่แตกต่างกัน ให้มาร่วมงานกับผู้เข้าร่วมงานแฮกกาธอนในปีนี้
- รางวัล Athena Prize (สำหรับโปรเจกต์หลักที่แข็งแกร่ง): LexiMap
- รางวัล The Calafia Prize (สำหรับโปรเจกต์ที่มีแววรุ่งมากที่สุด): Map the Gap
- รางวัล Saraswati Prize (สำหรับโปรเจกต์ที่มีความเป็นต้นตำรับมากที่สุด): The WikiBias Analyzer
- รางวัล The Nzinga Prize (สำหรับการทำงานเป็นทีมยอดเยี่ยม): Query Reuser
- รางวัล Mafalda Prize (รางวัลขวัญใจมหาชน – people’s choice awards): Welcome Wiki
แทนที่จะพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาใหม่ ทีม Welcome Wiki ได้ทำการสำรวจผู้แก้ไขหน้าใหม่เกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา และนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงอินเทอร์เฟซผู้ใช้และประสบการณ์สำหรับผู้ใช้หน้าใหม่
ในขณะที่เรากำลังจะปิดฉากวันที่ 4 ลง เราขอขอบคุณทุกท่านที่นำความสุข ความเห็นอกเห็นใจ และความมุ่งมั่นต่อความรู้เสรีมาสู่งานวิกิเมเนีย 2026 ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง “Oh, Wikipédia!” จากคณะนักร้องประสานเสียง WikiChoir และวงดนตรี WikiOrchestra!
อ่านเพิ่มเติม
- วิกิเมเนีย 2026 วันที่ 1: นิยามของห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง
- วิกิเมเนีย 2026 วันที่ 2: เสรีภาพ ความเสมอภาค และความน่าเชื่อถือ
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