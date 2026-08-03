วัฒนธรรมยูเครนบนวิกิพีเดีย: ชูความร่วมมือระดับนานาชาติของวิกิมีเดียผ่าน “เดือนแห่งการทูตเชิงวัฒนธรรมยูเครน 2026”🧩

ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 เมษายน ค.ศ. 2026 วิกิมีเดียแระเทศยูเครน (Wikimedia Ukraine) สถาบันยูเครน (Ukrainian Institute) และกระทรวงการต่างประเทศยูเครน ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเขียนบทความวิกิพีเดียประจำปีครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่อ “เดือนแห่งการทูตเชิงวัฒนธรรมยูเครน” (Ukraine Cultural Diplomacy Month) โครงการริเริ่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อขยายและปรับปรุงเนื้อหาบนวิกิพีเดียที่เกี่ยวกับประเทศยูเครนและวัฒนธรรมของประเทศในหลายภาษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทั่วโลก
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่หนึ่งในแกนหลักสำคัญของโครงการคือการปลดแอกวัฒนธรรมยูเครนจากการเป็นอาณานิคม (decolonization of Ukrainian culture) ผู้เข้าร่วมได้ทำงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ภาษา มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี อาหาร และมรดกทางศิลปะของยูเครน ผลลัพธ์ที่ได้คือบทความใหม่และบทความที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งเกี่ยวกับบุคคลสำคัญทางวัฒนธรรม เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญ และประเพณีต่าง ๆ ได้ช่วยนำเสนอภาพลักษณ์ของยูเครนที่กว้างขึ้นและหลากหลายมากขึ้นสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก
การแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 8 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ ภาพยนตร์ ดนตรี การละคร วรรณกรรม ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และอาหารและประเพณี พร้อมด้วยหมวดหมู่ที่ 9 ซึ่งอุทิศให้กับบทความที่มีอยู่เฉพาะในภาษายูเครนและสมควรได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ
ผลลัพธ์ที่สำคัญ:
- มีการสร้างบทความวิกิพีเดียใหม่กว่า 1,500 บทความใน 57 ภาษา
- มีบทความได้รับการปรับปรุงมากกว่า 500 บทความ
- ภาษาที่พบมากที่สุด ได้แก่ อังกฤษ สเปน เยอรมัน เบงกาลี ตามมาด้วยอิตาลี ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มลยาฬัม ฮินดี โปรตุเกส จีน อาเซอร์ไบจาน และอื่น ๆ
ตัวอย่างบทความใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น ได้แก่ นักแสดง Bohdan Stupka (ภาษาอาเซอร์ไบจาน) นิทานพื้นบ้านยูเครน (ภาษาเบงกาลี) อนุสาวรีย์ Volodymyr the Great (ภาษาจอร์เจีย) ขนมปัง “Palianytsia” (ภาษากรีก) มัดข้าวสาลี “Didukh” (ภาษาโอเดีย) นักเขียน Panteleimon Kulish (ภาษาโปรตุเกส) นักร้อง Sviatoslav Vakarchuk (ภาษาโรมาเนีย) ศิลปิน Liubov Panchenko (ภาษามราฐี) กฤษฎีกา Valuev Circular (ภาษาสเปน) และซุปบอร์ชเขียว (ภาษาญี่ปุ่น)
ฟีเจอร์ใหม่ในปีนี้คือการรวมผลงานที่ร่วมสมทบในวิกิสนเทศ ซึ่งมีรายการข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงประมาณ 500 รายการ
ตลอดช่วงแคมเปญ สถาบันยูเครนและหน้าสื่อต่าง ๆ ของโครงการได้เผยแพร่โพสต์ตามหัวข้อที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมของยูเครน เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มเติมให้กับผู้เข้าร่วม
สถิติผู้เข้าร่วมสูงสุดเป็นประวัติการณ์: ผู้มีส่วร่วม 330 คนจากกว่า 40 ประเทศ
แคมเปญใน ค.ศ. 2026 มีจำนวนผู้เข้าร่วมทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีผู้ร่วมสมทบ 330 คนจากกว่า 40 ประเทศเข้ามาแก้ไขบทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับประเทศยูเครน สำหรับผู้คนส่วนใหญ่ นี่ถือเป็นการเข้าร่วมโครงการนี้เป็นครั้งแรก
ผู้เข้าร่วมตั้งแต่ชาววิกิพีเดียมากประสบการณ์ไปจนถึงผู้ใช้หน้าใหม่ ต่างเน้นย้ำว่าโครงการริเริ่มนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถผสมผสานการสนับสนุนประเทศยูเครนเข้ากับความสนใจส่วนตัวได้ และยังได้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระดับโลกในการเพิ่มการมองเห็นของวัฒนธรรมยูเครน
สามารถดูรายชื่อผู้เข้าร่วมฉบับเต็มและผลงานของพวกเขาได้บนหน้าโครงการ
ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับรางวัลดาวเกียรติยศและสามารถขอรับประกาศนียบัตรได้เมื่อแจ้งความประสงค์ นอกจากนี้:
- ผู้เข้าร่วมที่กระตือรือร้นและมีผลงานมากที่สุด 30 คนได้รับรางวัลพิเศษ (ได้แก่ บอร์ดเกม Ukrainian Art to Remember, สมุดโน้ตแบรนด์ของโครงการ, สติกเกอร์, ปากกา และของที่ระลึกอื่น ๆ)
- ผู้ร่วมสมทบยอดเยี่ยม 5 อันดับแรกได้รับหนังสือเกี่ยวกับประเทศยูเครนและวัฒนธรรมยูเครน
ความร่วมมือระดับนานาชาติและกิจกรรมการฝึกอบรม
จุดเน้นสำคัญของแคมเปญนี้คือความร่วมมือระดับนานาชาติผ่านคณะทูตและชุมชนวิกิมีเดียทั่วโลก
โดยรวมแล้ว มีการจัดฝึกอบรมและอีดิทอะธอนรวม 11 ครั้งใน 10 ประเทศ ควบคู่ไปกับการนำเสนอทางออนไลน์อีกหลายครั้ง ซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมได้มากกว่า 200 คน ตลอดระยะเวลา 6 ปีของโครงการ ส่งผลให้มีการจัดฝึกอบรมนานาชาติรวม 15 ครั้งและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้อีกหลายสิบงาน
ไฮไลต์ในแต่ละประเทศ:
- สวีเดน – การฝึกอบรมในกรุงสตอกโฮล์มซึ่งจัดขึ้นหลังจากงานสัมมนาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานแห่งความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับสงครามของรัสเซียที่กระทำต่อยูเครน
- แอลเบเนีย – ผู้เข้าร่วม 17 คนได้สร้างบทความใหม่ 40 บทความ และปรับปรุงบทความอีก 82 บทความในภาษาแอลเบเนีย
- อุซเบกิสถาน – นักศึกษา 25 คนได้ทำงานบนวิกิพีเดียภาษาอุซเบกและภาษาการากัลปัก
- อิตาลี – การอภิปรายชุมชนและการมีส่วนร่วมในแคว้นซิซิลี โดยมีการร่วมสมทบในภาษาอิตาลีและภาษาซิซิลี
- อินเดีย – งานรูปแบบไฮบริดจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตยูเครน โดยผู้เข้าร่วม 47 คนได้สร้างบทความ 71 บทความ และปรับปรุงอีก 327 บทความในภาษาต่าง ๆ ของอินเดีย ภายในงานยังรวมถึงเวิร์กชอปเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับตุ๊กตา “โมตันกา” (motanka) แบบดั้งเดิมของยูเครน
- มาเลเซีย – การฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยซิตี้ มาเลเซีย (City University Malaysia) โดยผู้เข้าร่วม 33 คนได้ทำงานบนบทความ 44 บทความ และมีเวิร์กชอปติดตามผลเกี่ยวกับการแปลเชิงวัฒนธรรม
- บอตสวานา – ผู้เข้าร่วม 13 คนสร้างบทความ 11 บทความ และปรับปรุงอีก 18 บทความในภาษาเซตสวานาและภาษาฝรั่งเศส
- ลิทัวเนีย – การฝึกอบรมแบบไฮบริดที่มหาวิทยาลัย Mykolas Romeris โดยมีการร่วมสมทบในภาษาลิทัวเนีย
- ญี่ปุ่น – เวิร์กชอปที่มหาวิทยาลัยโกเบ (Kobe University) ซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวยูเครนได้ร่วมกันแก้ไขวิกิพีเดียภาษาญี่ปุ่น
- อินโดนีเซีย – การฝึกอบรมออนไลน์กับผู้เข้าร่วม 13 คนที่ร่วมสมทบในวิกิพีเดียภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเหล่านี้ช่วยขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของผู้เข้าร่วมได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 160 คนเข้ามาร่วมโครงการผ่านการฝึกอบรมในระดับท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว
Jinoy Tom Jacob ผู้ร่วมจัดงาน UCDM ในประเทศอินเดีย ได้แบ่งปันความรู้สึกว่า: “การจัดงาน UCDM ในอินเดียปีนี้เป็นประสบการณ์ที่เติมเต็มและมีคุณค่าอย่างแท้จริงสำหรับผม หนึ่งในแง่มุมที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดคือการได้รวบรวมชาววิกิมีเดียจากชุมชนภาษาต่าง ๆ ทั่วประเทศอินเดีย ผู้ซึ่งกำลังร่วมสมทบความรู้ในภาษาแม่ของตนเองในโปรเจกต์ต่าง ๆ ของวิกิมีเดีย
ความร่วมมือข้ามวัฒนธรรมนี้มีความหมายเป็นพิเศษ เพราะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ชุมชน และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ผมรู้สึกขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมเวิร์กชอปในกรุงนิวเดลีและยังคงมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องผ่านการร่วมสมทบทางออนไลน์ที่ตามมา ซึ่งช่วยให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ผมตั้งตารอที่จะได้เห็นความเชื่อมโยงและความร่วมมือเหล่านี้เติบโตต่อไปในอนาคต”
การนำเสนอทางออนไลน์และการเผยแพร่ระดับโลก
กิจกรรมออนไลน์เพิ่มเติม ประกอบด้วย:
- 26 มีนาคม: การนำเสนอสำหรับคณะทูตยูเครน (ผู้เข้าร่วม 11 คน)
- 9 เมษายน: การนำเสนอสำหรับวิกิมีเดียประเทศนอร์เวย์ (ผู้เข้าร่วม 15 คน)
- 15 เมษายน: การฝึกอบรมการแก้ไขวิกิพีเดียสำหรับคณะทูต (ผู้เข้าร่วม 6 คน)
- 17 เมษายน: การประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเอเชียใต้ (South Asia Open Community Call) (ผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน)
- 21 เมษายน: อีดิทอะธอนของกลุ่ม CEE Youth (ผู้เข้าร่วม 5 คน)
- 25 พฤษภาคม: พิธีมอบรางวัลออนไลน์ครั้งที่สอง (ผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน) สามารถรับชมบันทึกวิดีโอได้ที่นี่ สามารถรับชมบันทึกวิดีโอได้ที่นี่
แคมเปญนี้ยังได้รับการนำเสนอในงานวิกิเมเนีย 2026 ที่กรุงปารีส ผ่านช่วงการนำเสนอแบบโปสเตอร์อีกด้วย สามารถดูโปสเตอร์ฉบับเต็มได้ที่นี่
ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา “เดือนแห่งการทูตเชิงวัฒนธรรมยูเครน” ได้เติบโตขึ้นเป็นโครงการริเริ่มระดับนานาชาติขนาดใหญ่ที่ช่วยเชื่อมโยงชุมชนวิกิมีเดีย สถาบันการศึกษา และคณะทูตเข้าด้วยกัน โครงการนี้ได้รวบรวมผู้เข้าร่วมที่มีส่วนร่วมโดยรวมแล้วกว่า 1,200 คน และยังคงเดินหน้าขยายการเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับประเทศยูเครนและวัฒนธรรมของประเทศในระดับโลก ผ่านทางวิกิพีเดียและโปรเจกต์ต่าง ๆ ของวิกิมีเดียต่อไป
“ประเทศยูเครนครอบครองมรดกทางศิลปะและวรรณกรรมที่อุดมสมบูรณ์และมีเอกลักษณ์ ซึ่งสมควรได้รับการแบ่งปันบนเวทีโลก นั่นคือแรงจูงใจของผมในการเข้าร่วมเดือนแห่งการทูตเชิงวัฒนธรรมยูเครนในปีนี้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของยูเครนนั้นน่าหลงใหลอย่างแท้จริง การรังสรรค์บทความเพื่อสนับสนุนและแบ่งปันคุณค่าทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นวิธีที่ทรงพลังในการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของชาวยูเครน ควบคู่ไปกับความภาคภูมิใจในชาติอันเป็นเอกลักษณ์และความรักในเสรีภาพที่ไม่เหมือนใคร แม้แต่ในมุมมองของผมในฐานะคนไทย ผมก็รู้สึกชื่นชมและยกย่องมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าที่ชาวยูเครนในอดีตได้ทุ่มเทสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง” — Chonlathit Khemkang จากประเทศไทย
มาร่วมกับเราในปีหน้า และสร้างผลงานการร่วมสมทบของคุณเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมยูเครนไปด้วยกัน!
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