Paglalatha ng mga Pagbabago sa Burador na Taunang Plano ng 2025-2026

Matapos ang isang makasaysayang taon ng halalan sa 2024, kung kailan mas maraming tao ang maaaring bumoto kaysa dati sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang mundo sa 2025 ay nakararanas ng makabuluhang pagbabago sa heopolitika, regulatoryo, polisiya, at sosyal na binibigyang hamon at pagkakataon ang kilusang Wikimedia.

Sa January 2026, magiging 25 taong gulang ang Wikipedia. Ang salinlahing kaarawan na ito ay magaganap sa kalagitnaan ng sumusunod na taunang plano ng Pundasyong Wikimedia. Sa hinaharap, nagbibigay ito ng isang bihirang pagkakataon para sa pagmumuni-muni at pagdiriwang, at pati na rin ang pagtitibay ng pangangailangan ng malinaw at pragmatikong pagpaplano upang protektahan at palaguin ang kakaibang pandaigdigang yaman ng kaalaman na ito. Talaga nga, inaanyaya ng ang aming pakay na gawin ito magpakailanman para sa mga sumusunod na henerasyon.

Sa ngayon, ang pagplano ng Pundasyong Wikimedia ay sumasaklaw sa espektro mula mabilisang pagtugon hanggang isang pangmaramihang-henerasyon na estratehiya na nakatutok sa pagdami ng mga kusang-loob, nilalaman, tagabasa, at pondo. Kinakailangan nating magtrabaho ng sabay sabay sa maikli, katamtaman, at matagal na panahon.

Ang ilan na antas ng pagplano ay nagsusulong ng estratehikong direksyon ng kilusang Wikimedia upang maging “mahalagang imprastraktura ng ekosistema ng malayang kaalaman” habang hinaharap natin ang 2030 at lampas nito. Kinikilala ng Taunang Plano na ito ang mahalagang pangangailangan ng walang kinikilingang, libre, at ma-ensiklopediyang nilalaman sa isang mabilis na nag-iibang tanawin ng isang nagbabagong internet. Tinatanong nito kung paano natin malalakasan at maipagtatanggol ang mga Wikimediang halaga at prinsipyo na protektahan ang mga tauhan at proyekto nito. Itinututok nito ang mga paraan na sama-sama nating maaabot ang mga panibagong tagaambag at tagabasa upang tuluyan silang umunlad sa mga sumusunod na henerasyon.

Sa kontekstong ito, binibigyan ng Taunang Plano at Laang-gugulin na ito ang isang pangkahalatang-idea ng mga layunin para sa sumusunod na taon ng pananalapi (Hulyo 2025 – Hunyo 2026) at pati na rin isang pag-uulat ng kung paano ginagampanan at prinaprayoridad ang mga napagkukunan. Kinukuha nito ang direksyon nito mula sa mga susing uso at kailanganin ng mundo sa paligid natin, at kung paano maaring tumugon ang Pundasyong Wikimedia na mayroong epekto.

Ano ang kinakailangan ng mundo sa atin sa ngayon?

Sa mga nakalipas na taon, nagsimula ang proseso ng pagplano sa tampok at gumagabay na tanong na ito. Ipinapaalam nito ang mga pananaliksik at pagsusuri sa mga pandaigdigang uso at pamayanang uso na nagbubuo ng trabaho namin upang makamit ang layunin ng Wikimedia, kada taon.

Ang mga hamon at banta sa pagbabahagi ng napatunayan at walang-kinikilingang kaalaman ay makabuhulang dumarami. Ang pandaigdigang tiwala sa online na kaalaman ay lumulubog, at ang sama-samang kasunduan ng aling kaalaman ang totoo ay bumibiyak. Ang mga batas at polisiya na nais pamahalaan ang mga online na plataporma ng teknolohiya ay hindi laging nabibigay puwang para sa mga walang-kitang plataporma tulad ng Wikipedia.

Nakikita din natin ang isang mabilis na nagbabagong digital na tanawin na kasama ang isang higit na dumaraming bilang ng gawang-makinang nilalaman sa online. Ang mataas na kalidad na kaalaman na napagkakatiwalaang gawang-tao ay nagiging isang lumiliit at mahalagang kalakal na ang mga plataporma ng teknolohiya ay kumakarera upang kayurin ito at ilathala sa pamamagitan ng mga panibagong paraan ng pananaliksik (parehong sa AI at sa kinaugaliang pananaliksik) sa kanilang mga plataporma. Ang tungkulin ng mga proyektong Wikimedia ay nagiging mahalaga sa kontekstong ito, ngunit nakikita naming nagiging tago ang ating mga proyekto, habang lumalago ang paggamit ng nilalaman natin ng mga pangatlong-partido.

Karagdagan dito, ang matagalang pagpapanatili ng mga pamayanang Wikimedia ay umaasa sa isang tuluyang pagdagsa ng mga panibagong tagagamit na nag-aambag ng kalidad na nilalaman at nananatiling nakaakit. Kami ay sumusubok ng mga paraan ng pagkalap ng sumusunod na henerasyon ng mga patnugot, at damihan ang bilang ng mga tiwalang kusang-loob (na tinatawag rin na tagagamit na mayroong mataas na karapatan) na mayroong mahalagang tungkulin sa paninigurado ng kalidad at pagkamapagtitiwalaan sa mga proyekto.

Alinsunod na layunin, makabagong pagsusubok

Habang papasok tayo dito at sa mga iba pang pandaigdigang uso, tumutugon ang planong ito na mayroong pagkapare-pareho at pagkamakabago. Ang mga layuning nakalarawan sa ibaba ay binubuo sa taas ng alinsunurang hatid ng mga dating plano (tignan ang 2024, 2023, 2022). Ang pagtaguyod para sa imprastrakturang teknolohiya at pagunlad ng mga produkto ay nananatili sa tampok ng mga unahin at pinagkukunan ng Pundasyon upang mapanatili na ang Wikipedia at mga proyektong Wikimedia at tuluyang maaasahan, matatag, naaabot, at nagbabago sa mga kailanganin ng mga tagaambag at tagabasa kung saan man.

Ang aming unahin na layunin ay muling naayos sa tatlo (Imprastraktura, Pagtaguyod ng mga Kusang-loob, at Bisa) bilang isang pinadali at mas mabisang paraan na isalamin ang “sosyo-tekniko” na tungkulin ng Wikimedia sa pagtataguyod ng parehong teknolohiya at ng tauhan na nagpapatakbo ng mga proyekto bilang isang mahalagang bahagi ng malaya at bukas na Internet.

Layuning Imprastraktura: Alinsunod sa mga nakalipas na taon, ang trabaho sa layuning Imprastraktura ay nakaayos sa: Pagpapabuti ng Karanasan sa Wiki upang nais bumalik ng mga tagagamit at tagabasa, makipagugnayan ng maigi, at makibahagi sa mga paraan na makabuluhan sa kanila; Subukan ang mga bagong paraan na abutin ang mga Kinabukasang Madla, kasama ang pagdala ng ma-ensiklopediyang nilalaman sa mga online na sosyal na espasyo kung saan ginagamit ng mga bagong angkan ng mga tagaambag at tagagamit ang kanilang oras; Mamuhunan sa mga Serbisyo sa Datos upang bilisan ang tulin ng pagsuri at pagsulong at bilisan din ang pagsubok ng mga panibagong teknolohiya.

Alinsunod sa mga nakalipas na taon, ang trabaho sa layuning Imprastraktura ay nakaayos sa: Layuning Pagtaguyod ng mga Kusang-Loob: Ang Layuning Pagtaguyod ng mga Kusang-Loob ay nagsasama-sama ng trabaho ng maraming pangkat sa Pundasyon upang itaguyod at ipagtanggol ang mga taong nakikibahagi sa mga proyektong Wikimedia sa lahat ng antas, at ang mga soysal na sistemang kinakailangan para sa paglago ng mga ambag na ito. Ito ay dumaragdag sa mga alinsunod na layunin ng mga nakaraang taon, kasama dito ang pagtutok sa kaligtasan at pagkamakatarungan ng kaalaman, lalo na ang: Ipagtanggol ang mga kusang-loob gamit ang pagtaguyod ng tiwala at kaligtasan at mga pagbubuti sa imprastraktura at kagamitan pangtanggol ng mga tao (hal., malakihang abuso); Pagtaguyod ng katapatan ng mga proyekto namin gamit ang legal na pagtanggol, pagpapalakas ng mga prinsipyo ng pagkawalang-kinikilingan, paglaban sa pagkalat ng mali at huwad na impormasyon, pagbatid at pagsagot sa mga puwang sa kaalaman; Pagpapalakas ng ating kilusan sa pamamagitan ng paglalim ng ating mga mahalagang ugnayan at pakikipagtulungan ng mga kusang-loob, kaakibat, at mga nilalang ng kilusan, at gamit ang pandaigdigan at rehiyonal na ugnayan.

Ang Layuning Pagtaguyod ng mga Kusang-Loob ay nagsasama-sama ng trabaho ng maraming pangkat sa Pundasyon upang itaguyod at ipagtanggol ang mga taong nakikibahagi sa mga proyektong Wikimedia sa lahat ng antas, at ang mga soysal na sistemang kinakailangan para sa paglago ng mga ambag na ito. Ito ay dumaragdag sa mga alinsunod na layunin ng mga nakaraang taon, kasama dito ang pagtutok sa kaligtasan at pagkamakatarungan ng kaalaman, lalo na ang: Layuning Bisa: Ang Layuning Bisa ay nakatampok sa patuloy-tuloy na pagpapalakas at pagbubuti ng kakayahang pananalapi, pangangasiwa ng panganib, pang-organisasyon, at pagpapatakbo ng Pundasyon upang maihatid ang mga layuning ito at ang aming misyon. Ngayong taon, kasama dito ang mga susing layunin tulad ng: Pamumuhunan sa mga pangmatagalang pinagkaiba-ibang estratehiya ng pagkita , pati rin ang pag-aaral sa mga karagdagang pagsusubok sa karanasan ng mga donante; Lalong pinapalalim na protokol, proseso, at sistema ng pangangasiwa ng panganib na nasa ilalim ng mga pangkat sa Pundasyon; Pagpapalakas ng pamamahala ng paggawa ng pang-pananalapi, pang-operasyon, at pang-katauhang puhunan , at pagpapabuti ng mga kagamitan at proseso upang gawing mas mabisa at mahusay ang trabaho namin.

Ang Layuning Bisa ay nakatampok sa patuloy-tuloy na pagpapalakas at pagbubuti ng kakayahang pananalapi, pangangasiwa ng panganib, pang-organisasyon, at pagpapatakbo ng Pundasyon upang maihatid ang mga layuning ito at ang aming misyon. Ngayong taon, kasama dito ang mga susing layunin tulad ng:

Unang pagsusubok sa desentralisadong pagpili ng desisyon

Kasama sa mga layuning ito, isinasama din ng taunang plano ngayong taon ang mga aral at pag-uulit ng tatlong mga unang pagsusubok na napirmahan ng Lupon ng mga Katiwala. Nakatutok ang mga ito sa pagsusuri kung paano responsableng malilipat ng kilusang Wikimedia ang pananagutan at pagpili ng mga desisyon sa mga kinatawang konseho at mga lupon na pinangungunahan ng mga kusang-loob sa ilang mga lugar ng tungkulin:

Kamakailan lamang, ang Pundasyong Wikimedia ay nagtrabaho din kasama ang Lupon ng mga Katiwala, at sa pamamagitan ng pamayanang gawaan, upang magmungkahi na palakasin ang mga prinsipyo ng pagkawalang-kinikilingan ng Wikipedia sa panahon ngayon na mas kinakailangan ito kaysa dati. Inaasahan namin na matutuloy ang mga pagsisikap na ito sa susunod na taon ng pananalapi na sinasakop ng Tanunang Plano na ito.

Pag-uuna ng mga puhunan

Ang modelo ng pananalapi ng Wikimedia ay isang tampok na paksa para sa isang maramihang-taon na estratehikong pagplano na naguugnay ng mga unahin sa pangangalap ng pondo, pamamahala ng pananalapi, at pangako ng pagtubo ng naiiba-ibang daloy ng kita upang maipagtanggol at mapatubo ang misyong ito para sa mga sumusunod na henerasyon.

Pinapahiwatig ng kasalukuyang pag-aaral ang paglaki ng kita ng lumalapit sa +6% sa 2025-2026, at +/-5% para sa sumusunod na dalawang taon. Kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, ang mas mahinhin na antas ng paglaki na ito ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagtitig sa mga unahin at ng salitan sa mga susing lugar ng pamumuhunan, habang nagpapalaki din ng katatagan natin.

Bilang tugon, ang laang-gugulin para sa taong ito ay sumasalamin ng isang pangako ng masinop na pagplano sa pananalapi na itinataguyod ang mga layuning para sa ngayon at sa maramihang-henerasyon. Ang pinagkukunan natin ay kinakailangang nakaharap sa kinabukasan upang isulong ang kilusan, at sunud-sunuran para matugunan ang mga biglaang kinakailangan. Tulad ng kamakailan, Imprastraktura parin ang pinakamalaking bahagi ng laang-gugulin, at tuloy-tuloy kami na inuuna ang pagtubo ng direktong pondo para sa kilusan.

Tulad ng nakaraang taon, ang trabahong kaugnay sa teknolohiya ay bumubuo ng halos kalahati ng laang-gugulin ng Pundasyon sa 47% kasama ang mga paunahin upang ipagtanggol ang mga kusang-loob at ikanlong ang mga proyekto sa isang karagdagang 29% – isang kabuuan ng 76% ng taunang laang-gugulin ng Pundasyon. Ang mga gastos para sa pananalapi, pamamahala ng mga panganib, pangangalap ng pondo, at pang-operasyon ay bumubuo ng natitirang 24%.

Ang isang karagdagang panlaan ng tumatakbong puhunan ay pinapanatili alinsunod sa mga pinakamabuting ugali pang walang-kita para sa pagpapanatili, at pati na rin ang pagkasunod-sunuran sa pagtugon ng mga hindi planado o hindi inaasahang pag-iba sa kapaligirang pang-buwis, regulatoryo, o patakaran. Sa taunang planong ito, 1% ng panlaan ay maaaring gamitin upang pondohan ang ika-25 na anibersaryo ng Wikipedia bilang isang higit na ma-estratehiko, pang-isang beses lamang, at hindi inuulit na pangyayari.

Sa wakas, ang direktang pondo para sa mga kusang-loob at mga kinatawan ng kilusan ay tataas ng malapit sa 11% sa susunod na taon, alinsunod sa kabuoang tulin ng pagtubo ng Pundasyon. Itinataguyod nito ang higit 400 na pagkalooban sa mga kusang-loob, kaakibat, at mga kasangga ng kilusan. Alinsunod sa mga maramihang-taon na ugali, ang pandong ito ay tataas ng karagdagang 5% kada taon sa FY26–27 at FY27–28 upang itaguyod ang mas napapanatiling matagalang pag-plano. Pinapayagan din nito ang mga rehiyonal na pagkalooban upang makipagsabayan sa implasyon at nagbibigay ng mahinhin na dagdag sa kabuoang pagtataguyod ng mga kalooban.

Paano magkakapag-aral pa

Makakahanap ka ng karagdagang impormasyon dito tungkol sa mga paraan ng pakikipag-ugnayan sa taunang plano ng Pundasyong Wikimedia.

Karagdagan dito, naglalathala ang Pundasyon ng patalastas kada dalawang linggo tungkol sa pagsulong ng Taunang Plano. Makakabasa ka rin ng anim na buwang retrato dito sa progresong nagawa sa plano noong huling taon.

Mga kawing at pagkukunan

