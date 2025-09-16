Yokohama Editathon na gaganapin sa Oktubre!

Ito ay isang salin ng orihinal na akda ni Wadakuramon sa wikang Ingles.
Isang online na Yokohama-themed Wikimedia edit-a-thon ay gaganapin mula Oktubre 1 hanggang Nobyembre 24, 2025. Ang kaganapang ito ay kasabay ng Library Fair 2025, na gaganapin sa Yokohama sa Oktubre.
Ang kaganapan na ito ay gaganapin bilang bahagi ng “Wikimedia World in Library Fair 2025.” Inorganisa ito ng WLF2025 Executive Committee, sa pangunguna ng awtor, kasama ang Wikimedians of Japan User Group, OpenStreet Map Japan, Wikipedia Bungaku Executive Committee, at ang Toumon Wikipedian Club Japan. Noong una, nilayon ko na ang mga kalahok ay mula lamang sa loob ng Japan, subalit nung ang bilang ng mga kaibigan ko sa ibang bansa ay patuloy na dumami, nagdesisyon ako na gawing posible para sa mga tao mula sa ibang bansa na makilahok din. Una, pumili ako ng 20 salita na sumasagisag sa Yokohama mula sa artikulo ng Wikipediang Hapones sa Yokohama at isinaayos iyon sa patayong axis ng table. Pagkatapos, para sa wika, gumawa ako ng isang listahan ng mga bansa kung saan nakatira ang mga kaibigan ko sa social media, hinanap ang mga wikang opisyal ng mga bansang iyon, at idinagdag ang 20 wika sa pahalang na axis ng table.
Sa Ukraine’s Cultural Diplomacy Month na nilahukan ko noon, mayroong isang “listahan ng mga suggested articles” para sa bawat wika, kaya nakaisip ako ng isang katulad na format. Gayunpaman, inisip ko kung paano ito gagawin dahil hindi ko ito kayang gawin nang mag-isa. Si Aspere, isang Koreanong Wikimedian na kasalukuyang nag-aaral sa Japan, ay dali-daling gumawa ng isa para sa akin😃! Nung binanggit ko ang na-publish na Wikipedia event page kina Taufik at Ali mula sa Malaysia, na nagkataong bumibisita sa Japan, gumawa pa si Taufik ng isang event page para sa akin na labis kong hinangaan😃! Maaari kaming dumagdag ng mga wika hangga’t gusto mo, kaya kung mayroon kang anumang kahilingan, mangyaring ipaalam sa amin sa notes ng event page.
Ang editathon ay bukas sa anumang proyektong Wikimedia, kasama na ang Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons, at iba pa. Tinatanggap rin ang mga artikulo na hindi nakalista sa table.
Sa paraang ito, nakapagdaos ako ng isang internasyonal na editathon na lumampas sa orihinal kong inaasahan. Ang Yokohama ay isa sa mga daungang lungsod na nangunguna sa Japan at nagsisilbi bilang isang daanan para sa pagpapalitan sa pagitan ng Japan at ng mundo. Inaasahan ko na kahit sino na mula kahit saan sa planeta ay makikilahok sa editathon na ito, dahil magsilsilbi rin ito bilang isang oportunidad para sa pagpapalitan sa pagitan ng Japan at ng mundo.
Pahina ng kaganapan: WLF2025エディタソン「横浜」 (sa wikang Hapones)
Foreign versions section: s://w.wiki/FDCj
