Wikimedia Gürcistan Delegelerinin Wikimedia CEE 2024 Toplantısından İzlenimleri

Wikimedia Orta ve Doğu Avrupa‘nın yıllık konferansı (Wikimedia CEE Toplantısı 2024) 20-22 Eylül 2024 tarihleri arasında İstanbul, Türkiye’de gerçekleştirildi. Toplantıya Wikimedia Gürcistan’dan beş delege katıldı.

2023 konferansının Gürcistan’ın Tiflis şehrinde düzenlenmesi dikkat çekici olup, etkinliğe Wikimedia Gürcistan, Tiflis Devlet Üniversitesi‘nde ev sahipliği yapmıştır.

Wikimedia CEE Toplantısı 2024 katılımcıları.

Fotoğraf: Adem, CC BY 4.0, Wikimedia Commons‘tan (CC BY-SA 4.0)

Konferansın ardından Wikimedia Georgia delegeleri, konferans programı, kişisel deneyimleri ve genel ortam hakkındaki görüşleri de dahil olmak üzere toplantı hakkındaki izlenimlerini paylaştılar.

Wikimedia Gürcistan delegelerinden, aynı zamanda kuruluşun Mütevelli Heyeti üyesi olan Mariam Kvartskhava, etkinliğin tarihi açıdan ilginç bir yer olan Hasanpaşa Gazhanesi‘nde gerçekleştirildiğini paylaştı. Burası aynı zamanda birçok açık alan ve dinlenme alanı ile toplum ve gençler için bir topluluk mekânı olarak hizmet vermiştir. Tüm bunlar, şehrin kalbinde rahat ve dinlendirici bir bölgede olma hissi yaratarak güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışma arzusunu artırmıştır.

“Böyle bir ortam onlarca ülkeden delegenin bir araya gelmesini, deneyimlerin aktif bir şekilde paylaşılmasını, yeni bağlantıların kurulmasını ve ortak ilgi alanlarına sahip insanların motivasyonunu kolaylaştırdı.” — Mariam Kvartskhava.

Wikimedia Gürcistan’dan bir diğer delege Zura Lebanidze ise, İstanbul’daki CEE 2024 konferansının sadece içeriğiyle değil, aynı zamanda sosyal ve samimi atmosferiyle de kendisine eşsiz bir deneyim sunduğunu belirtti. Onun için bu konferans yalnızca Wikimedia ile ilgili konulara hizmet eden değil, aynı zamanda insanlar arasındaki bağlantıları ve karşılıklı anlayışı geliştiren bir platform haline geldi.

“İlk anlardan itibaren, katılımcıların sadece bilgi paylaşmak için orada olmadıkları, aynı zamanda yakın işbirliği ve deneyim paylaşımı için güçlü bir istek duydukları açıktı. Geçmişleri ne olursa olsun, tüm konuşmacılar hem deneyimli hem de yeni katılımcılara yardımcı olmak için çok istekli ve açıktı. Bu toplantı, çalışmalar ve fikir alışverişi için bir platform ve kişisel bağlantılar kurmak için bir fırsat oldu. Sosyal etkinlikler, sohbetler ve tartışmalar gelecekteki iş birliklerini teşvik etmek açısından çok önemliydi.” — Zura Lebanidze.

Konferans sırasında Iakob Makharadze, Fotoğraf:

Adem, Wikimedia Commons‘tan (CC BY-SA 4.0)

Wikimedia Gürcistan’dan bir başka delege olan Iakob Makharadze, bunun Gürcistan Wikimedia Topluluğu adına yurtdışında katıldığı ilk konferans olduğunu ve Gürcistan’daki veya diğer ülkelerdeki üniversitelerde katıldığı onlarca konferanstan tamamen farklı olduğunu belirtti.

Iakob, konferans katılımcılarıyla Wikimedia projelerinin zorlukları, Wiki teknolojilerinin uygulanması, yapay zekanın avantajları ve sınırlamaları, gönüllülük ve katılım ve işbirliğine dayalı ortaklıklar gibi çeşitli konularda çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşmelerde bulundu.

“Wikimedia CEE Meeting 2024, Gürcistan dışında katıldığım ilk Wikimedia konferansıydı. Konferans, Wikimedia topluluğuna bakışımı kökten değiştirdi. Bilgiyi yayma konusunda tutkulu insanlar olarak ne kadar çok ortak noktamız olduğunu ve özellikle işbirliği yoluyla birlikte ne kadar çok şey başarabileceğimizi fark ettim.” — Iakob Makharadze.

Wikimedia Gürcistan, kuruluşun genç üyelerinin Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki en büyük Wikimedia buluşmasına katılmalarından, bu etkinlikte yeni bilgiler ve dostluklar edinmelerinden ve uzmanlıklarını ve deneyimlerini başkalarıyla paylaşma fırsatı bulmalarından özellikle memnuniyet duymaktadır. Wikimedia Gürcistan ekibinin ve Gürcistan Wikimedia topluluğu gönüllülerinin beceri ve yeteneklerinin güçlendirilmesi, gençlerin katılımının büyük önem taşıdığı kuruluş için stratejik bir önceliktir.

Wikimedia Gürcistan delegasyonu Wikimedia Orta ve Doğu Avrupa yıllık toplantısında, Fotoğraf:

Adem, Wikimedia Commons‘tan (CC BY-SA 4.0)

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için, Wikimedia Gürcistan’ın Wikimedia CEE Toplantısı 2024 delegelerinin bireysel raporlarını inceleyebilirsiniz:

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