Gürcistan Öğretmenler VikiKampı 2025’in sonuçları

Öğretmenler VikiKampı 2025 katılımcıları,

Fotoğraf: Kurmanbek, Wikimedia Commons‘tan (CC BY-SA 4.0)

Wikimedia Gürcistan üç yıldır geleneksel olarak öğretmenler için bir VikiKamp düzenlemekte ve bu kamp genellikle Borjomi’de gerçekleşmekte. Bu yıl, öğretmenler için üst üste üçüncü kampı düzenledik.

Kamp için, Gürcistan’ın çeşitli belediyelerindeki özel ve devlet okullarındaki öğretmenleri, ülkedeki aktif VikiKulüpler’in başkanlarının tavsiyelerine dayanarak seçtik. Halihazırda VikiKulüpleri kurduğumuz bölgelerden bazı öğretmenler, bu kulüplerin çalışmalarını güçlendirmek üzere davet edildi.

Kamp katılımcıları Vikipedi’de nasıl madde oluşturulacağını öğreniyor,

Fotoğraf: Kurmanbek, Wikimedia Commons‘tan (CC BY-SA 4.0)

Arali, Samtredia, Marneuli ve Rustavi VikiKulüpleri’nden öğretmenleri kampa katılmaları için davet ettik. Ayrıca, gelecekte yeni VikiKulüpler açmayı planladığımız bölgelerden (Tiflis, Kaspi’deki birkaç devlet okulu ve özel okulun yanı sıra Kutaisi, Kvareli ve Zestaponi’deki okullar dahil) öğretmenlerin kampa katılmasına olanak sağlandı. Kampta ayrıca Ilia Chavchavadze Gürcistan Ulusal Kütüphanesi‘nden ve Vakhushti Bagrationi Coğrafya Enstitüsü’nden birer temsilci de yer aldı.

Kamp, 12-15 Mart tarihleri arasında Borjomi’de, “Borjomi Palace” otelde gerçekleştirildi. 12 Mart’ta Wikimedia Georgia Yürütme Direktörü kamp katılımcılarına organizasyon, Wikimedia hareketi ve gelecek hedefleri hakkında bir konuşma gerçekleştirdi.

Çalışma oturumları 13, 14 ve 15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve günde üç oturum, 1,5 ila 2 saat arasında sürmüştür. 13 Mart’ta kamp katılımcılarına Vikipedi maddeleri yazma becerileri öğretilmiştir. Düzenleme paneli butonlarının işlevleri tanıtılmış ve tamamlamaları gereken pratik görevler verilmiştir. Aynı gün, literatürü, dış kaynakları ve kaynakları doğru şekilde eklemeyi, bir maddeye dosya ve kategori eklemeyi de öğrendiler.

İkinci çalışma gününde katılımcılar Vikipedi’nin kardeş projeleriyle tanıştı: Vikiveri, Vikikaynak ve Wikimedia Commons. Öğretmenler bu platformlarda çalışma prensiplerini öğrendiler. Günün sonunda da, onlara yapay zeka kullanarak madde yazmanın ve çevirmenin temellerini öğrettik.

Üçüncü çalışma gününde, üç ayrı oturumda, 18 kamp katılımcısının tamamı Vikipedi’de aktif olarak madde yazdı. Kamp eğitmenlerinin rehberliği ve tavsiyeleriyle katılımcılar, Gürcüce Vikipedi’de toplu olarak 65 yeni madde oluşturdular.

Şu anda Gürcüce Vikipedi ve Wikimedia Georgia, kadınlarla ilgili maddelerin ve platformdaki genel madde sayısını artırmayı amaçlayan “Vikipedi’de Kadınlar” yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Özellikle altı kamp katılımcısı, kamp süresince 16 madde yazarak devam eden yarışmaya katkıda bulundu.

Bu yılki kampa, Wikimedia Georgia’nın davetiyle katılan, Türkçe Vikipedi editörü ve Wikimedia Türkiye İletişim Sorumlusu Caner Özyayıkçı’nın da yer aldığını belirtmekte fayda var. Kamp sırasında katılımcılara Wikimedia Commons’ın nasıl işlediği, lisanslama yönergeleri ve Commons’a resim yükleme süreci hakkındaki ilkeleri açıklama fırsatı buldu. Ayrıca kamp süresince oturumların fotoğraflarını çekip, düzenledi ve Wikimedia Commons’a yükledi.

Kamp, öğretmenlere ve diğer katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi. Kamp katılımcılarının çoğunun Gürcüce Vikipedi ve diğer Wikimedia projeleriyle ilgilenmeye devam edeceğini, madde yazmaya devam edeceğini ve Gürcüce Wikimedia projelerinin yeni kaynaklarla zenginleştirilmesine katkıda bulunacağını umuyoruz.

Share this: Mastodon

Bluesky



Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation