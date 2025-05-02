Titikaka Gölü’nde Bolivyalı Bir Gönüllü

Wikimedia Dünyasına Açılan Kapı: Bir Gönüllü Olarak İlk Adımlarım

Merhaba, benim adım Noemi Gonzales ve zamanımın çoğunu fotoğrafçı olarak çalışarak geçiriyorum. Şu anda Wikimedistas de Bolivia’da gönüllüyüm ve bunun, benim araştırmacı ruhumu paylaşan insanlarla çevrili, son derece zenginleştirici bir öğrenme deneyimi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bolivya’da internet üzerinden küresel bilgi birikimine katkıda bulunan, yazılı ve görsel bilgiyi yerel bir bakış açısıyla paylaşmak için çalışan bir organizasyon olduğunu öğrenmek benim için harika bir keşif oldu.

Wikimedistas de Bolivia ile ilk kez 2023 yılında, Fundación Flavio Machicado Viscarra’daki bir kültürel arabuluculuk atölyesi esnasında karşılaştım. Bu atölye çalışması sayesinde Georg Stege’nin (önde gelen Bolivyalı-Alman fotoğrafçı) fotoğraf arşivini “Larga Noche de Museos” (Müzelerin Uzun Gecesi) etkinliğinde sunabildim. Daha sonra “Digitalización y Conocimiento Libre” (Dijitalleşme ve Özgür Bilgi) adlı eğitim programına konuşmacı olarak davet edildim ve üyesi olduğum El Alto Aesthetics adlı sanatçı grubunun diğer üyeleriyle birlikte El Alto şehrinin fotoğraflarını Wikimedia Commons’a yükledim.

Geçtiğimiz yıl, Wikiacción Perú ile iş birliği içinde düzenlenen bir fotoğraf ve madde düzenleme yarışması olan Wikimixtura Titicaca‘ya katıldım. Wikimixtura Titicaca’nın ilk faaliyeti olarak, Copacabana belediyesinden (Titikaka Gölü kıyısında yer alan), çoğu Toplum Turizmi öğrencisi olan 20 kişilik bir grup için bir atölye çalışması yürüttüm. İlk oturumda fotoğrafçılığın temelleri ve Wikimedia Commons’a giriş ele alındı; ikinci oturumda ise grup halinde yürüyüş yapılarak pratik yapıldı ve Copacabana şehir merkezinden görüntüler toplandı. Her iki oturumda da katılımcılar büyük bir heves ve aktif katılım gösterdiler. Bu girişim sayesinde, yerel halkı kendi fotoğraflarını yüklemeye teşvik ederek yerel bir bakış açısı sunduk ve Titikaka Gölü’nün kültürel ve siyasi yönlerinin yanı sıra günlük yaşama dair görüntülerle özgür bilgiye katkıda bulunduk.

Bitmeyen Bir Macera: Titikaka Gölü’nde Yeni Adımlar

Kişisel olarak, kırsal topluluklara seyahat etmekten büyük keyif alıyorum. Kendi inisiyatifimle sık sık La Paz yakınlarındaki kasabaları ve diğer Bolivya şehirlerini ziyaret ediyor, tarihimiz ve yerel faaliyetler hakkında daha fazla bilgi ediniyor ve kendimi doğal manzaraya kaptırıyorum. Bu nedenle Wikimedistas de Bolivia’dan aldığım bursla Copacabana’ya dönmek ve bu kez Karnaval’ı fotoğraflamak benim için büyük bir zevkti. İlk iki gün boyunca görevdaşım ve ben, geleneksel müzik ve dansların görüntülerini yakaladık. Üçüncü gün, sislerin arasından ve güneşin ilk ışıklarında tekneyle Isla del Sol’daki (Güneş Adası) Challapampa topluluğuna doğru yola çıktık. Orada İnka İmparatorluğu’nun önemli arkeolojik alanlarını fotoğrafladık. Mallku’nun (topluluğun en yüksek otoritesi) rehberliğinde Chinkana tapınağına ve Roca Sagrada’ya ulaştık ve eve dönüş yolculuğumuzda bizimle kalacak bir enerjiyle kendimizi doldurduk.

Bu benim için hala bitmemiş bir gezi. Çektiğim fotoğrafları gözden geçirirken, yerel halkla birlikte yaşamanın, kutlamaların bir parçası olmanın ve Titikaka Gölü’ndeki efsanevi Isla del Sol’un havasını solumanın verdiği duyguları yeniden yaşıyorum. Umarım bu fotoğraflar bu deneyimi aktarır ve dünyanın dört bir yanındaki Wikimedia kullanıcılarının bir And kaşifinin objektifinden dünyanın bu köşesi hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur.

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