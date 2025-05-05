Yeni yapay zeka politikamız Vikipedi’de insanları öne çıkarıyor

Kısa bir süre önce, Vikipedi’nin insan küratörlüğündeki bilgisini ne zaman yapay zeka ile değiştireceğimiz soruldu.

Yanıt? Değiştirmeyeceğiz.

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Vikipedi’nin arkasındaki gönüllüler topluluğu, Vikipedi’nin başarısının en önemli ve benzersiz unsurudur. Yaklaşık 25 yıldır Vikipedi editörleri araştırdı, müzakere etti, tartıştı, fikir birliği oluşturdu ve insanlığın gördüğü en büyük ansiklopediyi iş birliği içinde yazdı. Onların güvenilir ansiklopedik bilgiye gösterdikleri özen ve bağlılık, yapay zekanın yerini alamayacağı bir şeydir.

Bu nedenle yeni yapay zeka stratejimiz, Vikipedi’nin arkasındaki gönüllüleri iki katına çıkarıyor.

Vikipedi’nin merkezinde yer alan insanların değerli zamanlarını teknik olarak bunu nasıl başaracaklarına değil, neyi başarmak istediklerine harcamalarını sağlamak için teknik engelleri ortadan kaldıran özellikler oluşturmak için yapay zekayı kullanacağız. Yatırımlarımız, üretken yapay zekanın üstün olduğu belirli alanlara odaklanacak ve hepsi Vikipedi’nin gönüllülerini artıracak benzersiz fırsatlar yaratmaya hizmet edecek:

Vikipedi’nin moderatörlerini ve devriyelerini , bilgi bütünlüğünü desteklemek için sıkıcı görevleri otomatikleştiren yapay zeka destekli iş akışlarıyla desteklemek ;

, bilgi bütünlüğünü desteklemek için sıkıcı görevleri otomatikleştiren yapay zeka destekli iş akışlarıyla ; Vikipedi’deki bilgilerin keşfedilebilirliğini artırarak Vikipedi editörlerine zaman kazandırmak, ve böylece insanların müzakere, muhakeme ve fikir birliği oluşturmasına daha fazla zaman bırakmak;

ve böylece insanların müzakere, muhakeme ve fikir birliği oluşturmasına daha fazla zaman bırakmak; Ortak konuların çevirisini ve uyarlamasını otomatikleştirerek editörlerin yerel perspektifleri veya bağlamı paylaşmalarına yardımcı olmak ;

; Rehberli mentorlukla yeni Vikipedi gönüllülerinin katılımını ölçeklendirmek.

Yapay zeka ile gelecekteki çalışmalarımızın sadece ne yaptığımızdan değil, nasıl yaptığımızdan dolayı başarılı olacağına inanıyoruz. Çabalarımız, uzun süredir sahip olduğumuz değerleri, ilkeleri ve politikaları (gizlilik ve insan hakları gibi) bir pusula olarak kullanacaktır: insan merkezli bir yaklaşım benimseyeceğiz ve insan eylemliliğine öncelik vereceğiz; açık kaynaklı veya açık ağırlıklı yapay zeka kullanmaya öncelik vereceğiz; şeffaflığa öncelik vereceğiz ve Vikipedi’nin temel bir parçası olan çok dilliliğe nüanslı bir yaklaşım benimseyeceğiz.

Gezegendeki herkese serbestçe erişilebilir bilgi sağlamak Vikipedi’nin misyonudur ve bu misyon, üretken yapay zekanın yükselişinden bu yana daha da önem kazanmıştır. Başarısı, Vikipedi’nin her yapay zeka eğitim modelinin merkezinde yer almasının nedenidir. Bu yeni yapay zeka stratejisiyle, hizmet verdiğimiz dünyaya ve Vikipedi’yi insanlığın bildiği en büyük ansiklopedi haline getiren ve getirmeye devam eden gönüllülere bir söz ve taahhütte bulunuyoruz.

Wikimedia Vakfı’nın yeni yapay zeka stratejisini Meta-Wiki‘de okuyabilirsiniz.

Chris Albon, Wikimedia Vakfı’nda Makine Öğrenimi Direktörü olarak görev yapmaktadır. Kendisini @chrisalbon adresinden takip edebilirsiniz. Leila Zia, Wikimedia Vakfı’nda Araştırma Müdürü olarak görev yapmaktadır.

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