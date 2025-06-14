Gençlik enerjisi konferansa dönüştü: Wikimedia Gençlik Konferansı 2025 Prag

Wikimedia hareketi içerisinde pek çok temada çeşitli konferanslar düzenleniyor. Bunlardan birisi de, bu yıl ilk defa düzenlenen Wikimedia Gençlik Konferansı. Wikimedia Çek Cumhuriyeti ev sahipliğinde, CEE Hub‘ın desteğiyle 16-18 Mayıs tarihleri arasında Prag’da düzenlenen konferansın ana konusu “Gençleri Vikipedi’ye nasıl çekebiliriz?” idi. Katılımcılar, “Wikimedia projeleri ve etkinliklerinin gençler için nasıl daha erişilebilir hale getirilebileceği” gibi sorular üzerinde çalıştılar ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunan çeşitli oturumlara katıldılar.

Bu yazıda konferansta öğrendiklerimi, deneyimlerimi ve gelecekle ilgili düşüncelerimi paylaşacağım.

Wikimedia Gençlik Konferansı 2025 grup fotoğrafı, Richard Sekerak (WMCZ), CC-BY SA 4.0.

Yeni bir heyecan

Kuruluşundan bu yana CEE Gençlik Grubu’nun aktif bir üyesi olarak, bölgemden ve diğer bölgelerden gençlerle birlikte böyle bir konferansta bulunmaktan büyük heyecan duydum. Çünkü genç gönüllülerle bir araya gelmek, daha büyük bir sinerji ve işbirliği yaratılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca sorular üzerinde birlikte düşünüp farklı perspektiflerden ele almak mümkündür. CEE Gençlik Grubu‘nun önceki toplantılarına da ev sahipliği yapmış olan Wikimedia Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde ve CEE Hub’ın desteğiyle düzenlenen bu konferans, gençlerin enerjisinin çok iyi bir şekilde hissedildiği bir konferans oldu.

Gençlik ve Vikipedi ile ilgili istatistikler

Gençler Vikipedi’ye ne kadar katılıyor ve ne yapıyorlar? Vikipedi’yi sadece okuyorlar mı, yoksa daha fazlasını mı yapıyorlar? “Günümüzde Wikimedia Projelerine Gençlerin Katılımı” sunumunda bunları öğrendik.

Sunum, gençlerin hangi Vikipedi dil sürümlerini okuduğuna dair bir istatistikle başladı, ardından genç editörlerin yaş gruplarına göre dağılımı ve genç hizmetliler, organizatörler ve geliştiricilerle ilgili çeşitli istatistikler verildi.

Örneğin 2024 yılında editörlerde artış, organizatör ve hizmetlilerde ise azalma olmuştur. Bu ikisinin en fazla olduğu yıl ise 2022’dir.

Kişisel gelişim

Samimi olarak söyleyebilirim ki bazı oturumlardaki etkinlikler kişisel gelişimime çok katkıda bulundu. Örneğin, sağlıklı yaşam çarkı etkinliği bana hayatımda bazı şeyleri ihmal ettiğimi gösterdi ve küçük gruplar halinde bunlar hakkında konuştuk. Evet, bunu orada arkadaşlarımla tartışırken fark ettim. Eve döndüğümde yaptığım ilk şeylerden biri bu konuyu düşünmek ve durumu düzeltmek için harekete geçmek oldu.

Kişisel gelişimime katkı sağladığını düşündüğüm bir diğer şey de bize verilen ve etkinlik boyunca bireysel olarak doldurduğumuz “Günlüğüm” oldu. Bu günlükte gençlikle ilgili çeşitli soruları yanıtladık, nasıl bir lider olmak istediğimizi yazdık ve önümüzdeki 6-12 ay için bireysel planlar oluşturduk. Şimdi bu planı takip etme ve hedeflere ulaşma zamanı…

Farklı bakış açılarını keşfetme, hareket hakkında yeni şeyler öğrenme

Konferansın benim için ilginç noktalarından biri, öğle yemeği sırasında insanların konuşmak istedikleri konular için bir masa oluşturabilmeleriydi. Bu fikir gerçekten hoşuma gitti.

Davet edildiğim bir masada, bir gençlik projesinin marka kimliğini oluşturma sürecini konuştuk ve fikir alışverişinde bulunduk. İlk gün bir masa kurmayı planlamış olmama rağmen, son gün “Tasarım ve Wiki” konulu bir masa kurdum ve katılımcıları öğle yemeğinde masamda birlikte yemek yemeye ve bu konu hakkında sohbet etmeye davet ettim.

Katılımcılar sorulan sorulara ilişkin görüşlerini dile getirdiler, Richard Sekerak (WMCZ), CC-BY SA 4.0.

undefinedoturumlarda kolaylaştırıcı olarak yer aldım ve diğer katılımcıların ilgili sorular hakkındaki görüşlerini öğrendim. Bu da soruların yanıtlarını farklı bakış açılarından öğrenmemizi ve üzerinde düşünmemizi sağladı.

Ayrıca, “Wikimedia Vakfı Mütevelli Heyeti ile tanışma”, “Grafik kolaylaştırma ve görsel düşünme” ve “Kısa video içeriği nasıl yapılır?” gibi bazı Beceri Pazarı oturumlarına katıldım. Bu oturumlar ilgilendiğim konular hakkında bilgi edinmemi sağladı.

Daha fazla iş birliği için beyin fırtınaları

Daha önce tanıştığım gönüllü arkadaşlarımla bir araya gelmenin mutluluğunun yanı sıra, bölgemden ve diğer bölgelerden genç gönüllülerle tanışmak benim için çok heyecan vericiydi.

Onlarla tanışmak, Malezya ve Türkiye arasındaki ortak gerçekleştirdiğimiz dostluk projesi gibi mevcut iş birliklerini değerlendirmek, topluluklar ve VikiKulüp’ler arasında gelecekteki iş birliklerini konuşmak beni daha da motive etti ve heyecanımı canlı tuttu.

Sosyal zaman

Gençlik konferansının bir güzel yanı da bolca eğlence ve sosyalleşme olmasıydı. Günün başında oynadığımız ısınma oyunları ile güne hazırlandık.

Özellikle Eurovision gecesinde birçok Eurovision sever arkadaşımla birlikte yarışmayı izlemek çok keyifliydi. Ayrıca son gece hep birlikte toplanıp oynadığımız interaktif oyunlar da bizlere çok keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı.

Sonuç ve gelecek

Konferans logosu, Emajeblahova, CC BY 4.0

Gençlik konferansının hareket için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim. Bu konferans yalnızca kişisel gelişimimize katkıda bulunacak şeyleri içermekle kalmadı, aynı zamanda katılımcılara gelecekte ortak Vikimaratonlar ve etkinlikler gibi iş birliği yapma ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşma fırsatı da sağladı. Konferans süresince kişisel gelişimimizi destekleyecek etkinliklerin yanı sıra aslında en önemli nokta olan konferans kapsamındaki ilgili sorulara da birlikte cevap aradık.

Gelecekte tekrar bir gençlik konferansına katılmak, yeni şeyler öğrenmek, birlikte fikirler geliştirmek/konular hakkında düşünmek ve deneyimlerimi diğer katılımcılarla paylaşmak için şimdiden heyecanlıyım.

Bize bu fırsatları sunan ve Wikimedia Gençlik Konferansı 2025 Prag’ın düzenlenmesine yardımcı olan herkese teşekkür etmek istiyorum.

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