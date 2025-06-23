Adana’daki Köylerin Ruhunu Keşfetmek

Ther0kie, CC BY 4.0

4–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında, Adana’nın köylerini dijital ortama taşımak ve kültürel mirasını belgelemek amacıyla kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdik. Bu proje, yalnızca bir fotoğraf gezisi değil; aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş yaşamları, mimariyi, gelenekleri ve gündelik hayatı özgür bilgi ekosistemine kazandırmayı amaçlayan bir dijital arşivleme çalışmasıydı.

Köylerdeki yaşamı yerinde gözlemleyerek evlerin mimarisinden tarlalardaki üretime, geleneksel kıyafetlerden eski mezar taşlarına kadar pek çok detayı belgeledik. Yaşlılarla uzun sohbetler ettik, onların çocukluk anılarını ve köy tarihine dair anlatılarını dinledik.

Ancak bu yolculuk her yönüyle kolay geçmedi.

Kameralarımızın şarjları zaman zaman bittiğinde, kameralarımızı sarj etmek için yerel esnaflardan yardım istedik

SD kartlarımızdan biri bozuldu ve içindeki tüm içerikleri yedekleyene kadar oldukça stresli anlar yaşadık.

Mağaraya çıkarken aşırı zorlandık; kıyafetlerimiz, ayakkabılarımız ve kameralarımız çamurla kaplandı.

Bazı köylerde telefon çekmediği için harita kullanmak mümkün olmadı, bu yüzden çobanlardan yardım alarak yönümüzü bulduk.

Araçla ulaştığımız bazı köyler yüksek dağ yollarında yer alıyordu; bir keresinde aracımız yolda arıza yaptı ve saatlerce dağın eteklerinde mahsur kaldık.

ToprakM, CC BY 4.0 Gökhan Can, CC BY-SA 4.0

Tüm bu zorluklara rağmen, ekip ruhu ve sahadaki dayanışmayla çok değerli bir arşiv oluşturduk. Köylerin doğasını, kültürünü ve insanlarını yansıtan yüzlerce fotoğrafı Wikimedia Commons’a yükledik. Bu belgeler sadece bugünün değil, yarının araştırmacılarına da açık bir kaynak sunuyor.

Bu proje bize bir şeyi tekrar hatırlattı: Her köy, kendi başına birer yaşayan müze. Ve biz bu müzeleri dijitalleştirerek daha geniş kitlelerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Gökhan Can, CC BY-SA 4.0 Gökhan Can, CC BY-SA 4.0 ToprakM, CC BY 4.0

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