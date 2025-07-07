Roman Kültürünü Kutluyoruz: Türkçe Vikipedi’nin Edit-a-thon’a ilk katılımı

İlk olarak 2020 yılında başlatılan Uluslararası Roman Günü Vikimaratonu, 2025 yılında ilk kez Türkçe Vikipedi topluluğunu ağırladı ve biz de katılmaktan heyecan duyduk! Bu küresel girişimin amacı, dünya çapında Roman halkının tarihi ve yaşamları hakkında içerik boşluklarını gidermenin yanı sıra Roman hakları ve kültürü hakkında farkındalık yaratmaktır. Bizim için hem öğrenmek hem de katkıda bulunmak adına anlamlı bir fırsattı.

Sonuçlar

Türkçe Vikipedi’nin yarışmada Sırp ve Makedon Vikipedi topluluklarını geride bırakarak birinci sıraya yerleşmesinden gurur duyuyoruz. Bu, ilk katılımımız için harika bir başarı!

Bu yılki Türkçe Vikipedi’deki Wikimaraton’un bir parçası olarak:

37 yeni madde oluşturuldu

3 mevcut madde geliştirildi

2 yeni yablon oluşturuldu

Ayrıca Türkiye’de tahmini 500.000 ila 2 milyon Roman olduğunu ve bunun ülkeyi dünyadaki en büyük Roman nüfuslarından biri yaptığını vurgulamak önemlidir. İspanya ve Romanya’dan sonra Türkiye, küresel olarak en büyük Roman topluluklarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Bu; Romanların seslerini duyurmak, hakları ve kültürleri hakkında farkındalık yaratmak için çabaladığımız Vikimaraton’a katılımımızı daha da anlamlı hale getirdi.

İşbirliği ve geleceğe bakış

Katkıda bulunanlarımız Roman tarihi, sanat, müzik, edebiyat, önemli şahsiyetler ve toplumsal mücadeleler gibi konularda çalışarak Türkçe Vikipedi’nin daha kapsayıcı içeriklerle zenginleşmesine yardımcı oldular. Etkinlik, içerik oluşturmanın ötesinde, topluluğumuz içinde güçlü bir iş birliği ve dayanışma duygusunu da besledi. Hem yeni hem de deneyimli Vikipedistler, bilgi paylaşmak, işbirliği yapmak ve birlikte çalışmanın sevincini yaşamak için bir araya geldi.

Romanların katkılarını daha görünür kılmanın ve Roman haklarını desteklemenin önemli olduğuna inanıyoruz ve bu tür etkinliklerin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Türkçe Vikipedi topluluğu olarak önümüzdeki yıllarda da Roman Hakları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.

Teşekkürler!

Bu heyecanlı yolculukta bize katılan, destek veren ve katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ederiz! 💙💚

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation