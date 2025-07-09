Wikimedia Hackathon 2025: ‘Teknik Olarak Her Şeyin Mümkün’ Olduğu Bir Yer

İstanbul, Türkiye’de gerçekleşen 12. Wikimedia Hackathon, sıradan bir teknik etkinlik değildi! Hareketimizin yapıcılarının, kodlayıcılarının, hayalperestlerinin ve ‘zeki inek’lerinin bir araya geldiği 3 günlük bir buluşmaydı! Wikimedia Türkiye ile işbirliği içinde düzenlenen Hackathon, daha bağlantılı bir teknik Hareket inşa etmek ve ekosistemimize daha fazla “iyi yazılmış kod” getirmek için toplanan 30’dan fazla ülkeden 200’den fazla katılımcıyı bir araya getirdi!

Hackathon’un başından itibaren odada enerji, iş birliği ve heyecan vardı; bitmek bilmeyen Türk kahveleri ve baklavalar eşliğinde!”

Gerçek Bir Türk Lokumu: Kodların, Kültürlerin ve Kıtaların Birleşimi

Bu etkinliklere katılmak, Wikimedia hareketini başarılı kılmak için harcanan tutku, bilgi ve yorulmak bilmeyen adanmışlığın yoğunluğunu anlamanıza yarar- TheProtonade

Arjantin’den Azerbaycan’a, Finlandiya’dan Filipinler’e, Nijerya’dan Bangladeş’e- sadece coğrafi açıdan çeşitlilik yoktu; zorluklar, çözümler, başarılar ve bozuk kodlar hakkındaki konuşmalarda da kendini gösteriyordu!

Geçici çözümlerden uzun vadeli çözümlere, bozuk araçları tamir etmekten Vikiveriye dayalı bir oyun yaratmaya kadar 45 sergi projesi gördük-. İşte vitrin projelerimizden birkaç örnek (tüm projeleri burada görebilirsiniz)

Wikipedia maddelerinde örtülü cinsiyetçiliği işaretleme aracı: İngilizce Vikipedi maddaelerinin içeriğini pasif olarak tarayan, örtülü cinsiyetçiliği veya eski dil kalıplarını algılayan ve bunların insan eliyle incelenmeye sunmak içi kullanıcı deneyimini bölmeyen bir kullanıcı arayüzünde işaretleyen minimal bir tarayıcı eklentisi (MVP) oluşturma.

Zelph: – Çıkarım kurallarını ağın kendi içinde kodlayabilen sofistike bir semantik ağ sistemi olan zelph, çelişkileri tespit etmek ve mantıksal çıkarımlar yapmak için tüm Wikidata bilgi grafiğini (1.4TB) işleyebiliyor.

Springboard: MediaWiki’ye web arayüzünden uzantılar ve görünümler yüklemek için bir araç

TranslateTagger: TranslateTagger, çevrilmemiş herhangi bir metne otomatik olarak <translate> etiketleri eklemek için kullanılan bir araçtır.

Ve daha daha fazlası—Performans geliştirmelerinden yeni araçlara kadar sergilenen kalite ve yaratıcılık inanılmazdı. Vikiveri için Redactle da dahil olmak üzere daha fazlası için Lucas Werkmeister’ın yazısına göz atın.



Bilgi Paylaşımını Artırmak

Toolforge üzerine bir atölye çalışmasından Güney Asya buluşması gibi bölgesel buluşmalara veya altyapının sorumlu kullanımı üzerine yoğun bir oturuma kadar çok çeşitli konularda yaklaşık 30 oturuma (bu, bir ilk!) ev sahipliği yaptık (programın tamamını buradan görebilirsiniz). İster ilk hackathon’u olsun, ister deneyimli bir ‘inek’ olsun, herkes için bir şeyler vardı!

Ortam, gördüğüm tüm hackathon’lardan farklıydı. İlk ya da en iyi olmak için acele edilmiyordu. Bunun yerine, bilgiyi paylaşmak, fikirleri büyütmek ve Wikimedia misyonu için önemli olan şeyleri inşa etmekle ilgiliydi. – Formasit-chijoh. – Formasit-chijoh

Koddan ötesi

Hedefimiz “daha fazla iyi kod” olsa da, asıl büyü, kurulan ilişkilerde ortaya çıktı: anında kurulan ekipler, devreye giren mentorlar, işbirliğini mümkün kılan tanıtımlar ve uzun zamandır unutulmuş araçlar üzerine atılan kahkahalar yatma vakti geçene kadar koridorlarda duyuldu!

Kodlama hayatımın çoğunu tek başıma geçiriyorum, çok fazla insanla konuşmuyorum ve bu nedenle her yıl bu şekilde bir araya gelebilmek çok özel ve her geçen gün bir şeyleri iyi yönde ilerletmek için gerçekten harika bir yol gibi geliyor. – Sam Wilson

Çay dolusu teşekkür!



Bu yıl Wikimedia Türkiye ile çalışma fırsatı bulduk ve kendilerine ne kadar minnettar olsak azdır. İşbirlikleri kusursuzdu ve katılımları etkinliğin başarısı için kilit öneme sahipti, her zaman görev başındaydılar ve tüm işleri sıcaklık ve özenle yönettiler.



Uyumadan önce kodlamamız gereken kilometrelerce yol var!



Gelecek yıla kadar, daha iyi kodlar yazmayaı ilişkiler kurmayı ve Hareketimizin geleceğini hayal etmeyi sürdürelim! Daha fazla rapor, fotoğraf, slayt ve blog yazısı için Hackathon 2025 dokümantasyonuna bakmayı unutmayın.

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