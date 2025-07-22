AÖA Viki Kulübü’nün İlk Yılı

Atatürk Öğretmen Akademisi Viki Kulübü, Ekim 2024’te Türkiye’deki beşinci, Kuzey Kıbrıs’taki ikinci Vikipedi öğrenci kulübü olarak kuruldu.

Akademi’deki bütün öğrenci kulüpleri eğitim döneminin başlangıcında tanıtım standları kurup yeni üye kayıtları yaparken, AÖA Viki Kulübü sonradan alınan bir kararla kurulduğu için stant kuramadı. Başlangıçta toplanılan 5 yönetim kurulu üyesi ve 30 üye öğrenci ile kuruldu. Son bir yılı dolu dolu geçiren kulüp, hem Akademi’nin hem de Türkiye’deki Vikipedi kulüplerinin en aktif kulübü oldu. 2024-2025 öğretim yılı boyunca 9 etkinlik düzenledi. Bu Diff yazısında her birini kısaca anlatacağız.

Tanışma Toplantısı

24 Ekim 2024 tarihinde AÖA Viki yönetim kurulu ve kulüp üyeleri ile tanışmak, Vikipedi’nin ne olduğunu, Viki Kulübü’nün neleri amaçladığını anlatmak için toplandık. Yaklaşık 25 kişi ilk etkinliğimize katıldı. Vikipedi’nin ne olduğu ve nasıl işlediği hakkında aklımızdaki soruların çoğunu giderdik.

0’dan Viki’yi Düzenliyoruz

İkinci etkinliğimiz Vikipedi’deki maddelerin biçeminin ve içeriklerinin nasıl olması gerektiğini, maddelerin nasıl düzenlenebileceğini, düzenlenen maddelerin nasıl yayınlandığını kulüp üyelerine öğrettiğimiz sonrasında bir maddeyi 0’dan oluşturup yayınlamayı gösterdiğimiz workshopumuzdu. Etkinlik, AÖA Bilgisayar Laboratuvarında gerçekleşti. Katılımcılar artık birer Vikipedi hesabına sahipti ve nasıl değişiklik yapılacağını biliyorlardı. Bazı katılımcılar eve gittiklerinde maddelerde küçük değişiklikler yapmayı denemişlerdi.

Vikikaynak Söyleşisi

AÖA Viki Kulübü üyelerine tanışma toplantısı etkinliğimizde anlattığımız Vikipedi’nin kardeş projeleri arasından Vikikaynak oldukça ilgilerini çekti. Bu proje hakkında daha detaylı bilgi almak istediler. Ancak ben Vikikaynak konusunda tecrübeye sahip değildim, yalnızca yüzeysel bilgi verebiliyordum. Vikikaynak hizmetlisi olan Kullanıcı:Satirdan Kahraman’a bize Vikikaynak hakkında bir söyleşi yapıp yapamayacağını sordum. Memnuniyetle yapabileceğini söyledi ve 7 Kasım 2024 tarihinde Satirdan Kahraman’ın online katılacağı kulüp üyelerinin ise söyleşi salonunda bulunacağı bir etkinlik düzenledik. Vikikaynak, kulüp üyelerinin ilgisini fazlasıyla çekti. İlerleyen zamanlarda Vikikaynak ile daha fazla ilgilenmek üzere anlaşıp etkinliği noktaladık.

Wikimedia Commons Eğitimi

8 Kasım 2024’te kardeş kulübümüz ODTÜ KKK Vikipedi Topluluğu’nun başkanı Kullanıcı:ToprakM, Akademi’ye gelip bizlere Wikimedia Commons’u önce teorik sonra uygulamalı olarak anlattı. Etkinliğe katılan kulüp üyeleri hem Wikimedia Commons’u daha yakından tanıdı hem de ToprakM ile tanıştı. Etkinlik sonunda ToprakM kulüp üyelerinden gelen soruları cevapladı.

Vikipedi Söyleşisi, Kullanıcı Grupları, Küçük Araçlar ve İpuçları | 6. Viki Bilgi Yarışması

Kuzey Kıbrıs’a gelen Kullanıcı:Gökhan Can AÖA Viki Kulübü üyeleriyle tanışmak ve onlara Vikipedi’de bilmeleri gereken detaylar hakkında sunumunu gerçekleştirmek için Akademi’ye geldi. 21 Kasım 2024’te söyleşi etkinliğini gerçekleştirdik. 22 Kasım’da ise Vikipedi ile ilgili bilgi yarışması düzenleyerek kazananlara küçük hediyeler verdik.

Eğitim Maddeleri Workshopu

5 Mart 2025’te AÖA Viki Kulübü üyelerinin Türkçe Vikipedi’de eğitim konulu maddeler başlattığı tematik bir workshop etkinliği düzenledik. Etkinliğe AÖA Viki Kulübü yönetim kurulu katıldı. Eğitim konulu 9 yeni madde oluşturduk. Bir çok maddeyi geliştirdik.

Kıbrıs Türkü Roman Yazarları Konferansı

Dijital Kültür Derneği’nin okulumuzda düzenleyeceği Kıbrıs Türkü Roman Yazarları Konferansı’na AÖA Kütüphane ve Viki kulüpleri olarak ortak olduk. AÖA Viki Kulübü, AÖA Kütüphane Kulübü, Dijital Kültür Derneği ve KibrisTarih.com işbirliğinde konferansımızı gerçekleştirdik. Alanında uzman bir akademisyen bize konuyla ilgili sunum yaptı. 60’tan fazla öğrenci ve akademisyen etkinliğe katıldı.

Konferans:Vikipedi

Kuzey Kıbrıs’taki 2 Vikipedi kulübü olarak öğretim yılını noktalamak için ortak bir konferans düzenlemeye karar verdik. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi kampüslerinde aynı gün düzenlenecek konferans için 3 konuk konuşmacı ve 2 yerel konuşmacı davet ettik. 12 Mayıs tarihinde gün boyunca iki üniversitede konferans 3 oturum şeklinde devam etti. Biologg, ToprakM, Gökhan Can, DerinGök ve Kurmanbek iki kulübün öğrencileriyle bilgi ve tecrübe paylaşımı imkanı buldu.

Bir yıldan kısa bir sürede 9 etkinlik düzenledik, çok sayıda maddeyi ve görseli Viki’ye kazandırdık. Onlarca yeni vikipedist ve vikipedist adayı kazandık. Öğretmen Adaylarına Viki’nin önemini anlattık.

Gelecek yıl için yönetim kurulu seçimlerimizi tamamladık. Yalnızca bir yönetim kurulu üyemiz değişti.

Önümüzdeki yıl çok daha fazlasını gerçekleştirmek üzere tatile çıkıyoruz. Ekim 2025’te görüşmek üzere.

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