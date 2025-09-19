Wikimedia Gürcistan, Wikimedia’nın en yeni bölümü oldu

Wikimedia Gürcistan yıllar içinde

Yaklaşık on yıl önce, küçük bir Gürcü Wikimedia Gönüllüsü grubu, büyüyen çevrimiçi topluluklarını daha geniş Wikimedia hareketiyle birleştirmeye karar verdi. Gürcüce Vikipedi’de kendini adamış birkaç editörün coşkusuyla başlayan bu girişim, kısa sürede ülke çapında insanlara özgür bilgiyi daha yakın hale getirmek için yapılan ortak bir çabaya dönüştü, çeşitli kurumlarla ortaklıklar kuruldu ve yıllar boyunca pek çok etkinlik düzenlendi. Bu yıl, bu fikir önemli bir dönüm noktasına ulaştı: Wikimedia Gürcistan, resmî olarak en yeni Wikimedia bölümü olarak tanındı.

CEE Buluşması 2014: Bir fikir doğdu

Wikimedia Gürcistan’ın tarihi, Gürcüce Vikipedi’nin gelişimi ile yakından bağlantılıdır. Gürcüce Vikipedi, Gürcistan’da güçlü bir Wikimedia topluluğunun oluşturulması için ivme sağladı, bu da topluluğun büyümesine ve sonuç olarak istikrarlı bir organizasyon olan Wikimedia Gürcistan’ın kurulmasına yol açtı.

Wikimedia Gürcistan’ın tarihi, mevcut biçimiyle Aralık 2014’te Ukrayna’nın Kiev kentinde düzenlenen Wikimedia Orta ve Doğu Avrupa Toplantısı’nda (Wikimedia CEE Buluşması) başladı. Gürcüce Vikipedi’nin iki editörü bu toplantıya katıldı. O dönemde Gürcü Wikimedia topluluğu izole bir şekilde gelişiyordu ve küresel Wikimedia süreçlerine dahil değildi. Aynı zamanda topluluk, Wikimedia’nın örgütsel gelişim yönlerine de aşina değildi.

2014’te Kiev’de düzenlenen WMCEE buluşmasında Mikheil, photo by Ilya (CC BY-SA 4.0), via Wikimedia Commons

Ancak, Kiev’e seyahat eden Gürcüce Vikipedi editörleri, benzer görüşlere sahip pek çok insanla ve bölgedeki diğer ülkelerden Vikipedi kullanıcılarıyla tanıştı, yönlendirme aldı ve yerel bir Wikimedia kullanıcı grubu kurmanın mümkün olduğunu fark etti. Gürcüce Vikipedi hizmetlisi ve Gürcü topluluğunun Kiev konferansındaki delegesi Mikheil’e göre, bu an Wikimedia Gürcistan’ın tarihinin başlangıcı oldu:

“Benim için bu, ilk uluslararası Wikimedia etkinliğiydi. Ondan önce, Gürcü topluluğu olarak her zaman Tiflis’te buluşuyorduk ve konuşmalarımızın ana konusu Gürcüce Vikipedi’nin geliştirilmesi ve iyileştirilmesiydi. Kiev’i ziyaret etmeden önce, Wikimedia Hareketi’nin ne kadar gelişmiş olduğunu ve Gürcistan’da hem Wikimedia projelerini, hem de yerel Hareketi geliştirmek için yerel olarak çok şey yapabileceğimizi fark etmemiştim. Bu bizim için bir dönüm noktası oldu.” — Mikheil.

Gürcistan’a döndükten sonra, iki kullanıcı deneyimlerini yerel toplulukla paylaştı ve Gürcüce Vikipedi etrafında bir kullanıcı grubu kurmak için çalışmalara başlanmasına karar verildi.

Aktif çalışmaların ve gerekli tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından, 16 Şubat 2015 tarihinde Wikimedia Vakfı’nın İştirakler Komitesi (AffCom), Gürcüce Wikimedia projelerinin ve Gürcistan’daki Wikimedia topluluğunun gelişimini desteklemeye adanmış bir kuruluş olan Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Gürcistan’ı tanıdı.

2016 yılından itibaren Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Gürcistan, Viki Anıtları Seviyor ve Viki Yeryüzünü Seviyor gibi madde yarışmaları ve uluslararası fotoğraf yarışmaları dahil olmak üzere çeşitli projeleri aktif olarak hayata geçirmiştir.

VikiKamplar, VikiKulüpler ve stratejik ortaklıklar

Öğretmenler VikiKampı 2025’te Jaba Labadze, photo by Kurmanbek (CC BY-SA 4.0), via Wikimedia Commons

Yıllar içinde organizasyon önemli ölçüde büyüdü ve daha fazla Vikipedi ve Wikimedia kullanıcısını bir araya getirdi. Bu gelişim sürecinde, 2019 yılında organizasyon Gürcistan’da resmî olarak kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak tescil edildi ve 2020 yılında Wikimedia Vakfı’ndan ilk yıllık bütçesini (sAPG) aldı. Tüm bunlar, kuruluşun yeni ve mevcut katılımcıların becerilerini geliştirmek için yerel Wikimedia topluluğunu güçlendirmeye yönelik girişimler, bölgesel ve uluslararası konferanslara katılım için burslar sağlama ve Wikimedia projesine daha fazla katılımcıyı dahil etmek için bölgelerde VikiKulüpler açma gibi birçok projeyi gerçekleştirmesine olanak tanıdı.

Bu dönemde kuruluş, Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Gürcistan Cumhurbaşkanı İdaresi ve Gürcistan Ulusal Kütüphanesi dahil olmak üzere çeşitli kurumlarla ortaklıklar kurmuştur. Ayrıca çeşitli kamu ve özel okullar ve kuruluşlarla da iş birliği yapmaktadır.

Uzun yıllardır kuruluş, öğretmenler ve öğrenciler için VikiKamplar düzenleyerek gençleri ve eğitimle ilgilenen kişileri Vikipedi ve diğer Wikimedia projelerine katkıda bulunmaya teşvik etmektedir. Kuruluş, Gürcistan genelinde öğrencilerin Wikimedia projelerine nasıl katkıda bulunabileceklerini öğrendikleri çok sayıda VikiKulüp kurmuştur. VikiKulüpler açmak ve VikiKamp düzenlemek için başka bir yol bulunmamaktadır — bunlar Gürcüce Vikipedi’nin içeriğini, editör sayısını ve projenin genel kalitesini önemli ölçüde artırmıştır.

Wikimedia Gürcistan için yeni bir bölüm

Wikimedia Gürcistan, Gürcistan’daki yerel Wikimedia topluluğunu geliştirmeye devam edecek, photo by Adem (CC BY-SA 4.0), via Wikimedia Commons

Wikimedia bölümleri, Vikipedi’yi, kardeş projelerini ve belirli bölgelerdeki misyonlarını destekleyen bağımsız, kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Bir bölüm olarak Wikimedia Gürcistan, Gürcüce Vikipedi’nin büyümesi için yeni fırsatlar yaratarak küresel ağa en yeni üyesi olarak katılıyor.

2008 yılından beri aktif bir Vikipedi kullanıcısı olan ve 13.000’den fazla madde yazan Wikimedia Gürcistan’ın VikiKulüpler koordinatörü Jaba Labadze, bölümün tanınmasının kuruluş için neden önemli olduğunu şöyle anlatıyor:

“2008 yılından beri Vikipedi’ye katkıda bulunuyorum ve birkaç yıldır başkalarına rehberlik ediyorum. Çabalarımızın kabul görmesinden dolayı mutluyum. Bölüm statüsü kazanmak, Gürcüce Vikipedi ve diğer Wikimedia projelerinin gelişimi için yeni olanaklar sunuyor. Bölüm statüsüne ulaştıkça, daha da fazla zorlukla karşılaşacağız ve bunları bir ekip olarak birlikte aşmaya hazırız. Bu çabada tüm deneyimlerimi en iyi şekilde kullanmak için elimden geleni yapacağım.” — Jaba Labadze.

Ağustos 2025’te İştirakler Komitesi ve Wikimedia Vakfı, 31 Mart 2026 tarihine kadar yeni Wikimedia iştiraklerinin tanınmasına ara verileceğini duyurmuş olsa da, İştirakler Komitesi Mart 2025’te Wikimedia Vakfı’na Wikimedia Gürcistan’ı bir bölüm olarak tanımasını ve bölüm statüsüne geçişine izin vermesini tavsiye etmişti.

Artık tanınmış bir bölüm olarak Wikimedia Gürcistan, Wikimedia projelerini tanıtmaya ve Vikipedi’yi destekleyen politikaları savunmaya devam ederken, Gürcistan’da Wikimedia hareketini daha da geliştirmeye kararlılığını sürdürüyor.

