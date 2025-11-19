Beyoğlu’nun Kiliseleri Fotoğraf Yürüyüşü

İstanbul Medipol Üniversitesi Viki Kulübü ile 2 Kasım’da, İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nun çok katmanlı tarihini belgelemek amacıyla bir fotoğraf yürüyüşü düzenledik. Bu etkinlik yalnızca bir gezi değil, farklı inançların yüzyıllardır yan yana var olduğu bu semtin mimari mirasını özgür bilgi ekosistemine kazandırmayı hedefleyen bir topluluk çalışmasıydı.

Aya Triada Kilisesi

Taksim Camii’nin avlusunda bir kafede toplanıldıktan sonra günün ilk durağı, İstiklal Caddesi’nin sonunda yükselen Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi oldu. Mermer kubbeleri, vitray pencereleri ve avlusundaki sessizlik, İstiklal’in karmaşasının hemen ardında bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyordu. Birden çok mimari üslubun yansıması olan bu eklektik yapı sadece inançların değil mimarinin de iç içe olduğunu bize göstermekteydi. Katılımcılar burada hem kilisenin tarihini dinlediler hem de öğlen ışığında yapının detaylarını fotoğrafladılar.

Aya Triada Kilisesi’nin Barok ve Gotik etkili yan cephesi, Beyoglou (CC BY-SA 4.0)

St. Antuan Kilisesi

Bir sonraki durakta St. Antuan Katolik Kilisesi’ne yöneldik. Venedik tarzı neo-gotik mimari ile yapılmış cephe ve yüksek kemerler, objektiflerin odak noktası hâline geldi. Kilisenin içindeki loş atmosfer, fotoğraflara neredeyse resimsel bir derinlik kazandırdı. Fresk ve heykellerdeki estetik ve sembolizm St. Antuan’ın İstanbul’daki en popüler kilise olma sebebini bize anlatıyordu.

St. Antuan Kilisesi’nin kutsal alanı, Beyoglou (CC BY-SA 4.0)

Santa Maria Draperis Kilisesi



St. Maria Draperis Kilisesi’nin ön cephesi, Beyoglou (CC BY-SA 4.0)

Kırım Kilisesi

Yürüyüşün sonraki durağında Kırım Anglikan Kilisesi, Beyoğlu’nun en yüksek noktalarından birinde bizi karşıladı. Beyoğlu’nun ara sokaklarında ansızın karşımıza çıkan taş yapı bizi beklentilerimizin çok üstünde büyüledi. Taş duvarları ve neo-gotik gül pencereleriyle İstanbul’daki Anglikan mirası simgeleyen bu yapı, kentin çok kültürlü geçmişini bir kez daha hatırlattı. Fotoğraf yürüyüşümüzün en keyifli anına Kırım Kilisesi sahne oldu. Katılımcılarımız ve kilise içinde halihazırda pratik yapan kilise korosu, ortak şekilde Gnossienne No. 1’i seslendirdi. Son olarak kilisenin halka ve turizme kapalı ikinci katından da kiliseyi fotoğrafladık.

Photowalk ekibinden Kullanıcı:Piyanist kilise korosuyla, Beyoglou (CC BY-SA 4.0)

St. Peter ve St. Paul Kilisesi

Son durak, Galata’nın ara sokaklarında gizlenen Saint Peter ve Saint Paul Kilisesi oldu. Küçük ama etkileyici iç mekânı ve Galata Kulesi silüetinin önünde her zaman gözüken kulesiyle güzel bir destinasyondu.

Sonuç

Her durakta farklı bir mimari üslup, farklı bir cemaatin hikâyesiyle karşılaştık. Günün sonunda yalnızca yüzlerce fotoğraf değil, Beyoğlu’nun kültürel çeşitliliğine dair canlı bir bellek oluşturduk. Bu kareler Wikimedia Commons’a yüklendi ve böylece kentin dini mirası dijital dünyada herkesin erişimine açılmış oldu.

Etkinliğimizin sonunda yorulmuş ama mutluyduk… Beyoglou (CC BY-SA 4.0)

