En büyük tutkusunu belgeliyor ve Wikimedia Commons’a yüklüyor

Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye üyelerinden Zafer, 2007’den bu yana Wikimedia projelerine katkı veren bir gönüllü; aynı zamanda sıkı bir Fenerbahçe taraftarı ve tutkulu bir basketbol takipçisi. Tüm bu ilgi alanlarını bir araya getirdi: gittiği maçlarda sporcuları fotoğraflamaya ve çektiği kareleri Wikimedia Commons’ta paylaşmaya başladı. Birkaç yıl önce küçük bir kişisel girişim olarak başlayan bu uğraş, bugün giderek büyüyen kapsamlı bir arşiv çalışmasına dönüşmüş durumda.



Bir basketbol maçında Zafer (Wocsy, CC0 1.0)

Zafer’in hikâyesi seyirci koltuğundan, cep telefonuyla fotoğraf çekerek başladı. Ancak bugün Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji gibi kulüplerin ve FIBA’nın verdiği basın akreditasyonlarıyla, profesyonel ekipmanlarıyla potanın hemen yanı başında çalışıyor. Neredeyse haftanın her günü bir maç fotoğraflayan Zafer, bu yoğun tempodan hiç şikâyetçi değil; çünkü en büyük tutkusu olan basketbolu görüntülüyor ve fotoğrafları özgür lisanslarla, detaylıca kategorilendirerek Wikimedia Commons’a yüklüyor.

Wikimedia CEE Buluşması 2025’te Zafer (Zisiadis Nikolaos, CC BY-SA 4.0)

Selanik’te düzenlenen Wikimedia CEE Buluşması 2025‘te yaptığı sunumda bu yolculuğunun nasıl başladığını şöyle anlatmıştı:

“2016’da izlemeye gittiğim iki maçı (Fenerbahçe Beko – KK Cedevita Zagreb ve Fenerbahçe Beko – Darüşşafaka Spor Kulübü) cep telefonumla fotoğrafladım ve 100’e yakın, iyi kalitede olmayan görüntü elde ettim. 2016–17 sezonunda üç maça gittim ve 200’den fazla fotoğrafı hem telefonla hem de kameramla çekme fırsatı buldum. Ancak 2017–18 sezonunda sezonluk bilet alarak toplam 38 maçı fotoğrafladım ve bu fotoğrafları Wikimedia Commons’a yükledim.”.”

Zafer, fotoğraf çekimlerine ara vermeden devam etti. 2018–19 sezonu öncesinde Fenerbahçe’nin medya günü etkinliğine katılma fırsatı buldu ve oyunculardan teknik ekibe kadar pek çok kişinin fotoğraflarını Commons’a yükledi.



COVID-19 pandemisinin ardından da çalışmalarını sürdürerek ilk kez Beşiktaş basketbol takımının medya günü etkinliğine katıldı. Bu dönemde artık cep telefonu yerine fotoğraf makinesiyle çekim yapıyordu.



Gabby Williams (Zafer, CC BY 4.0) Holly Winterburn (Zafer, CC BY 4.0)

İşin sihirli kısmı da işte tam burada başlıyor. 2024 FIBA Europe SuperCup Women maçına kadar sezonluk biletlerle, seyirci koltuğundan fotoğraf çekimlerine devam etse de, bu maçta ilk akreditasyonunu alarak artık oyuncuların hemen yanında, saha seviyesinde fotoğraflama çalışmalarına devam etti. Ancak bu başlangıç çokta verimli geçmedi, çünkü çıkan seyirci olayları nedeniyle maç 2. dakikada tatil edildi ve bir sonraki gün iş seyahati nedeniyle maçın tamamını ve kupa törenini çekme fırsatını kaçırdı.

Sahadan genel bir fotoğraf (Zafer, CC BY 4.0) Sahaya atılan bir meşale (Zafer, CC BY 4.0)

Bu maçtan sonra 2024-25 sezonu boyunca Türkiye’de oynanan basketbol maçları için aldığı akreditasyonlarla 120’den fazla maçta 14 binden fazla fotoğraf yüklediğini belirten Zafer, FIBA EuroBasket Women 2025 ve 2025 Basketball Champions League Final Four etkinliklerinde de FIBA akreditasyonu ile yer alma fırsatı bulduğunu anlatısına ekliyor. Kupa törenlerinin fotoğaflarını çekerek yüklemek ise onun için en keyifli anlar olmuş.

Zafer, artık kendisi gibi fotoğraf tutkunu Wikimedia kullanıcıları tarafından oluşturulan Wikiportraits‘e katıldığını ve burada diğer katılımcılarla sürdürdüğü iletişim boyunca pek çok şey öğrendiğinin altını çiziyor ve yaptığı bu katkılarla, bu projenin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk ve motivasyon duyduğunu belirtiyor.

İşte Zafer’in tribünlerden bir cep telefonu kamerasıyla başladığı ve bugün saha seviyesine, çeşitli boyutlar ve özelliklerdeki lenslere uzanan hikâyesi bu şekilde. Eğer siz de Zafer’in çektiği maçlara göz atmak isterseniz, oluşturduğu kategorilerde gezinerek saatlerinizi, hatta günlerinizi geçirebilirsiniz.

