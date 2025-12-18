CapX: Tek Bir Hayal ve Binin Üzerinde Olasılık

Aralık, beraberinde özel bir düşünme ve geriye dönüp bakma hissi getirir; yıl sona ererken, birlikte başardıklarımıza gururla dönüp bakıyoruz.

Bu ay, Kapasite Değişim Platformu (Capacity Exchange – CapX) heyecan verici bir dönüm noktasına ulaştı: 1.000 kullanıcıyı aştık. Ancak bu sadece bir sayı değil her köşeden gelen bilgilerini, becerilerini ve uzmanlıklarını paylaşma arzusu ile bir araya gelen canlı bir Wikimedian topluluğunun portresini yansıtıyor.

CapX üzerinde insanlar kendileri hakkında bilgi paylaşabilir; ama daha da önemlisi, dünyanın dört bir yanındaki eşleriyle bağlantı kurup fikir ve deneyim alışverişinde bulunabilirler. Bunu destekleyerek, kapasite geliştirmeye ilgi duyan bir ağ oluşturmaya ve bu konu etrafında daha geniş bir ekosistemin stratejik gelişimini teşvik etmeye yardımcı olduğumuza inanıyoruz.

Bildiğiniz gibi, CapX ekibi platformu geliştirmek için sürekli olarak erişilebilirliği ve kullanıcı deneyimini artırmaktan, bağlantı kurma olanaklarını çoğaltmaya kadar gibi yeni yollar araştırıyor. Ve CapX topluluğumuz büyüdükçe yeni zorluklar da ortaya çıkıyor. Örneğin, bu kadar geniş bir kullanıcı yelpazesi içinde doğru kişiyi bulmak veya platforma erişimde dilsel eşitliği sağlamak gibi.

Endişelenmeyin: Aradığınız özellikleri keşfetmenizi ve ihtiyaçlarınıza uygun birini bulmanızı kolaylaştıracak mükemmel bir özelliği kullanıma sunduk. Ayrıca, Language Diversity Hub ile olan ortaklığımız sayesinde CapX’i küresel topluluğumuz için daha erişilebilir hâle getirmenin bir yolunu da düşündük.

Yeni özellikler – Öneri Karuseli ve Veri Analitiği

Binlerce kullanıcısı bulunan bir veritabanında, Explore akışında doğru eşleşmeyi bulmak zorlaşabilir. Bunu kolaylaştırmak ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek için CapX ekibi, aracın ana sayfasında kişiselleştirilmiş bağlantı önerileri sunan yeni bir karusel geliştirdi.

Bu özellik, önerilerin nasıl oluşturulduğuna dair tam şeffaflık sağlayan basit Boole mantığı ile çalışır. Profil eşleşmeleri için araç, bir profilde “Wanted” olarak işaretlenen bir kapasitenin başka bir profilde “Available” olarak işaretlenip işaretlenmediğini kontrol eder ve sonucu potansiyel bir bağlantı olarak gösterir. Dil temelli önerilerde ise, iki profil arasında listedeki dillerin yeterlilik seviyesinden bağımsız olarak örtüşmesi esas alınır. Kategori önerileri ise platform genelinde en sık kullanılanları öne çıkarır. “Add to profile” butonuna tıklandığında, bu kategori otomatik olarak kullanıcının profilinde “Wanted capacity” olarak eklenir.

CapX’in yeni özelliklerini gösteren ekran görüntüleri ve animasyonlu GIF’ler: Öneri karuseli (Carousel of suggestions) ve Veri Analitiği sayfası.

Veri Analitiği sayfası, platformun veritabanından doğrudan çekilen gerçek zamanlı bilgileri gösterir. Sayfanın üst kısmında toplam kullanıcı sayısını, son otuz gündeki yeni kullanıcı sayısını ve araç üzerinden gönderilen mesajların sayısını görebilirsiniz. Hemen altında ise kullanıcıların profillerinde beyan ettikleri dillere göre kullanıcı sayılarını gösterir. “Bölge (territory)” alanı, kullanıcıların profillerine ekledikleri belirli bir ülkeyi veya o ülkeyi kapsayan daha geniş bir bölgeyi beyan eden kullanıcı sayılarını gösterir. Son olarak, sayfa kullanıcı profillerinde en sık “Aranan” (Öğrenenler) ve “Mevcut” (Paylaşanlar) olarak belirtilen yetkinlikleri öne çıkarır. Bu yetkinlikler, platformun yedi ana kategorisi altında gruplandırılır ve bugün CapX topluluğunu şekillendiren beceriler ile uzmanlık alanlarına genel bir bakış sunar.

Bu iki fikir, yüz yüze gerçekleştirdiğimiz teknik toplantımız sırasında ortaya çıktı ve ekip, bunları topluluğun kullanımına sunmuş olmaktan büyük heyecan duyuyor. Şimdi, bu yeni özellikleri denemenizi ve ihtiyaçlarınıza göre geliştirmeye devam edebilmemiz için geri bildirimlerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.

CapX Translat-a-thon

Bu paylaşımda ele almak istediğimiz bir diğer önemli konu, araca erişimde dilsel hakkaniyete olan bağlılığımızdır. Uluslararası bir platform olarak, CapX’in ve belgelerinin yalnızca İngilizce değil, Wikimedia Hareketi’ni oluşturan birçok dilde erişilebilir olmasını istiyoruz.

Language Diversity Hub ile yaptığımız ortaklık sayesinde, CapX’in ilk Çeviri Maratonu’nu (Translat-a-thon) düzenliyoruz. Bu çevrimiçi çeviri maratonu 6 Aralık saat 12:00 UTC’de gerçekleşecek. Amacımız, temel CapX kaynaklarına erişimi iyileştirmemize yardımcı olabilecek gönüllüleri bir araya getirmek ve aracın tüm dillerdeki topluluklara ulaşmasını sağlamaktır (Kayıt için buraya tıklayın).

Wikimedia projelerine içerik çevirerek veya uyarlayarak katkıda bulunmaktan hoşlanıyorsanız, bu etkinlik tam size göre! Canlı oturuma katılamasanız bile yine de katkıda bulunabilirsiniz: etkinliği takip eden iki hafta boyunca (20 Aralık’a kadar) yapılan tüm çeviri katkıları, CapX profilinizde sergileyebileceğiniz özel bir rozet kazanmanıza sayılacaktır.

Katılmak İçin Daha Fazlası

Hedeflerine gerçekten ulaşabilmesi için Capacity Exchange’in Wikimedia Hareketi tarafından kullanılması ve hareket için faydalı olması gerekiyor. Lütfen, bunu topluluklarınızda duyurmamıza yardımcı olun.

Araç, ekip veya proje hakkında herhangi bir konuda bizimle iletişime geçmek isterseniz, bize şu adresten ulaşabilirsiniz: capx@wmnobrasil.org.

Ayrıca:

Meta sayfamızda önemli haberleri paylaştığımız bir Bülten kanalı ;

; Araç hakkında doğrudan sohbet edebileceğiniz bir Telegram grubu ;

; Önemli güncellemeleri aktarmak için düzenlenen bir Topluluk Buluşması ;

; Tüm faaliyetlerimizin belgelendiği Meta sayfamız ;

; Topluluğunuzun Capacity Exchange Danışma Komitesi nde bir temsilcisi olabilir;

nde bir temsilcisi olabilir; Ve Meta-Wiki sayfanıza, düzenleme alanına {{CapacityExchange}} yazarak ekleyebileceğiniz özel bir kullanıcı kutusu.

Capacity Exchange, her Wikimedian’ın hep hayalini kurduğu bir araç ve artık binlerce kişiyle bağlantı kurmanız için hizmetinizde. CapX’te görüşmek üzere!

