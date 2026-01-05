Bir Şehir Susunca: Bursa Ulu Cami Ne Dedi?

2025 yılında Türkiye’de Viki Anıtları Seviyor Yarışması ilk kez düzenlendi. Bu yarışma kapsamında, Türkiye’nin kültürel anıtlarını belgeleyen 7.000’den fazla fotoğraf Wikimedia Commons’a yüklendi. Birinci seçilen fotoğraf, benim yaşadığım şehrin simge yapılarından birine aitti: Bursa Ulu Camii.

Eserin sahibi de bu şehirde yaşayan bir fotoğrafçı: Serdar Kıran. Fotoğraf, karlar altındaki 600 yıllık Ulu Cami’yi ve arkasındaki renkli evleri gösteriyor. Serdar’ın aynı gün çektiğ bir başka Ulu Cami fotoğrafı, yarışmada 7. oldu. Geçtiğimiz günlerde Bursa’da kendisiyle tanışma ve fotoğrafların öyküsünü bizzat kendisinden dinleme fırsatı buldum.

Serdar Kıran, altı yıldır fotoğraf sanatıyla uğraşıyor ve çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde etmiş. Amacının, insanlar arasındaki görünmez duygusal bağları görünür kılmak olduğunu söylüyor. Sokakta karşılaştığı insanların bir gülümsemesini, bir bakışını ya da bir bekleyiş anını yakalamaya çalışıyor. Yarışmada derece alan fotoğraflar ise sokakların neredeyse tamamen boş olduğu COVID-19 salgını döneminde çekilmiş.

O gün izin alarak sokağa çıkan Serdar, Bursa şehir merkezinde karla kaplı, insansız sokaklarla karşılaşmış. “Şehir adeta kendiyle baş başa kalmıştı,” diye anlatıyor. Bu tenhalıkta mimari yapıları fotoğraflamış. Çektiği fotoğraflar için şunları söylüyor:



“Bu fotoğraflar, insanın yokluğunda bile şehirdeki yaşamın izlerini, sessizliğin içindeki hafızayı ve kültürel sürekliliği belgeliyor. Modern çağın durakladığı bir anda, geçmişin nasıl yeniden görünür hâle geldiğini gösteriyor.”



Serdar, fotoğraflarını Wikimedia Commons’ta paylaşarak eserlerini internet kullanıcılarına ulaştırabilmekten ve fotoğraflarının Vikipedi maddelerini zenginleştirmede kullanılmasından büyük memnuniyet duyuyor. Ona göre fotoğraf, okuyucunun dikkatini artırıyor; bilgiyle duygusal ve görsel bir bağ kurulmasını sağlıyor. Metinlerin içine yerleştirilen kaliteli fotoğrafların, okuyucuların ilgisini, anlama kapasitesini ve hatırlama oranını yükselttiğini gösteren araştırmalardan da söz ediyor.



Serdar, bundan sonra da hem insan yüzlerini hem de tarihî yapıları fotoğraflamayı; fotoğrafları aracılığıyla geçmişin izlerini bugünün insanıyla buluşturmayı hedefliyor. Onun gelecekteki projelerini görmek için sabırsızlanıyorum; Vikipedi maddelerini, yapılarda geçmişin ruhunu yakalayan böylesi güçlü fotoğraflarla zenginleştirebilmenin heyecanını şimdiden hissediyorum.

