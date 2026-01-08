UNESCO Dünya Mirası Safranbolu’da fotoğraf turu yapıldı

Her üleknin kendi özgü kültürü olduğu gibi ülkeler içerisinde yerel kültürler de vardır. Bazen bu kültürler o kadar nadirdir ki UNESCO bunları dünya mirası olarak tanımlar. İşte Safranbolu da bunlarda birisi.

Osmanlı kent mimarisini yansıtan şehirde bulunan bir çok kültürel eseri fotoğraflamak amacıyla CEE Hub tarafından finanse edilen bir fotoğraf yürüşü başlatıldı. İmmortalance, Gökhan Can, Biologg ve Janabaevazizbek’ten oluşan bir ekiple sabahın erken saatlerinde yola çıkarak yaklaşık 4 saatlik bir yolcukla Safranbolu’ya varıldı. 22-23 Aralık 2025’te tarihi şehir adım adım gezilerek fotoğraflandı.

Safranbolu bir çok tarihi çeşme ve camilere ev sahipliği yapmaktadır. Şehrin kültürel dokusu olan konaklar ve duvarlarına yapılan çeşmeler hemen hemen her konakla karşınıza çıkan bir hayrat. Hatta öyle ki her sokakta bir veya bir kaç çeşme karşınıza çıkması çok olası. Dar sokaklar ve taş yollarla dik bir coğrafyaya sahip olan Safranbolu ayrıca safran ve yöreye özgü evleriyle de ön plana çıkan bir şehir.

Safranbolu evlerinden oluşan bir mahalle. İmmortalance(CC-BY-SA-40) Safranbolu tipik bir Karadeniz Bölgesi coğrafyasına sahip, sokakları tamamen taş ve çoğunlukla yokuş. Biologg (CC-BY-SA-4.0) Bir konağın duvarında bulunan Tuzcupınarı çeşmesi Biologg (CC-BY-SA-4.0

Safranbolu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir çok paşa ve devlet içerisinde önemli makamlarda bulunmuş kişiler de çıkarmış bir şehir. Elbette bir gelenek olarak bu kişiler bazı eserler de yaptırmışlar. Bunlardan birisi Cinci Hoca. Kösem Sultan zamanında oldukça etkili birisiymiş ve şehirdeki Cinci Hamamı’nı yaptırmış. Bir de İzzet Mehmet Paşa var. Paşa da oldukça güzel bir cami yaptırmış ve haziresinde de kendisi yatmakta.

Cinci Hamamı Janabaevazizbek (CC-BY-SA-4.0) Cinci Hamamı İmmortalance (CC-BY-SA-4.0) İzzet Mehmet Paşa Camii İmmortalance (CC-BY-SA-4.0)

Tüm bu tur boyunca Paflagonya’daki Hadrianapolis de belgelenmeden dönmek olmazdı. Hadrianapolis Antik Kenti kazı çalışmaları ve çıkarılan eserler de belgelenerek şehrin mevcut hali drone ile görüntülendi.

Gökhan Can (CC-BY-SA-4.0) İmmortalance (CC-BY-SA-4.0)

Fotoğraf turu boyunca 35 farklı kültürel öğenin, şehrin ve sokakların 1000’e yakın fotoğrafı çekildi.

Etkinliğin tüm fotoğrafları

