Ektiğimiz fidan her yıl büyüyor: CEE Gençlik Grubu’nun 2025 toplantısından notlarım

Her insan bir ormana, bahçeye veya başka bir yere diktiği fidanın sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü gördüğünde gurur duyar. Bence bizim hikayemiz de buna çok benziyor. CEE Hub‘ın desteğiyle Mayıs 2023’te kurulan CEE Gençlik Grubu, 2023 ve 2024 yıllarında Prag’da, Wikimedia Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Bu yıl, Wikimedia Ermenistan bizi Erivan’da ağırladı. 21-23 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen toplantıda edindiğim deneyimleri kısaca paylaşacağım.

Gelecekten toplantıdan beri ne oldu?

Bu dönem boyunca grup içinde, Sosyal Medya ve İç Yönetişim gibi çalışma gruplarına ayrıldık ve hedeflerimize ulaşmak için çalıştık. Nikos’un Sosyal Medya çalışma grubu hakkında konuşmasını dinlerken, Kamola ve benden İç Yönetişim çalışma grubu hakkında da bilgi aldık. Nursultan’dan grup üyeleri hakkında çeşitli ilginç bilgiler edindik; örneğin grup üyelerinin etkinlik oranları ve ortalama yaşları gibi.

İç Yönetişim Çalışma Grubu

Kamola ve ben, iç yönetişim grubunun bu dönem üzerinde çalıştığı iç belgeyi ve onu oluştururken izlediğimiz yol haritasını anlattık. Bu iç yönetişim belgesi, grup üyelik sürecinden çalışma gruplarının yapısına, karar alma mekanizmasından çekirdek ekibin sorumluluklarına kadar birçok konuyu kapsamaktadır.

Özetlemek gerekirse, çalışma grubu iki çevrimiçi toplantı düzenledi. Bu toplantılar sırasında grubun mevcut durumunu analiz ettik, grubun yapısında ve karar alma süreçlerinde hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini tartıştık ve sonuç olarak bir belge taslağı hazırladık.

Sosyal Medya Çalışma Grubu

Nikos, çalışma grubunun CEE Gençlik Grubu’nun sosyal medya hesaplarında dönem boyunca bölgedeki gençlere odaklı faaliyetleri paylaştığını ve Prag’da düzenlenen Wikimedia Gençlik Konferansı‘nda çeşitli videolar hazırladığını belirtti.

Bazı ilginç istatistikler

Nursultan bizimle, bu yıl grup üyelerinin etkinlik oranı, demografik analiz ve toplantı istatistikleri gibi çeşitli ilginç verileri paylaştı. Beni en çok şaşırtan veri ülkelere göre yaş dağılımıydı. Nursultan, grubun ortalama yaşının 22 olduğunu, Arnavutluk’un ortalama yaşı 18,7 ile en genç ülke olduğunu, Estonya’nın (güvenilir değil, sadece 1 üye) ve Kırgızistan’ın ortalama yaşı 24,6 ile grubun en yaşlı ülkeleri olduğunu belirtti.

Merak edenler için istatistikler: CEE Youth Group – Results for (almost) 3 years

Yeteneklerimiz ve onları daha da geliştirmek

Bu sunumların ardından, yerel topluluklarımızdaki genç kullanıcılar olarak, geçtiğimiz aylardaki başarılarımızı ve yaşadığımız zorlukları gruplar halinde yapışkan notlara yazdık, diğer tüm katılımcılara açıkladık ve panolara astık. Toplantıda da belirttiğim gibi bu durum, farklı topluluklarda olsak da benzer başarılar elde ettiğimizi ve benzer sorunlarla mücadele ettiğimizi gösterdi. Benzer sorunlarla karşı karşıya olan gençler olarak, çözüm bulmak için birlikte çalışabiliriz. Bu yüzden bu bölümün oldukça verimli geçtiğini söyleyebilirim.

Grubun 2026 yılı hedeflerini belirlemek

Bu üç konuya ilişkin soruları içeren kâğıtları tek tek inceledik ve aklımıza gelen fikirleri yazdık: CEE Gençlik Grubu liderlerin gelişimini desteklemek için ne yapabilir? — İdeal bir viki lideri nasıl olmalıdır? — Liderlik: şimdiye kadar neler oldu?

Bu etkinliğin ardından, grup üyelerinin yerel etkinlikleri desteklemekten grubun yönetimine kadar 2026 yılında gerçekleştireceğimiz faaliyetleri belirledik. Ertesi gün, grubun ihtiyaçlarına göre bu çalışma konularını öncelik sırasına koyduk ve katılmak isteyenler, ilgili maddelerin yanına adlarını yazarak görevlere kaydoldular. Ardından, çalışma grupları bir sonraki toplantılarının tarihlerini içlerinde belirleyerek etkinliği tamamladılar.

Şehirde güzel bir yürüyüş

İlk gün öğle yemeğinden sonra yakındaki parklarda yürüyüşe çıktık. Ancak bu sıradan bir yürüyüş değildi. Çünkü her durakta, bize eşlik eden kişi ve sorular bir sonraki durağımıza kadar değişiyordu. Durakladığımızda, soruların cevaplarını bir daire içinde birbirimizle paylaştık. Açık havada yürümek ve diğer katılımcıların deneyimlerini ve hikâyelerini dinlemek, beni gelecek için motive etti diyebilirim.

Sonuç olarak

Erivan’daki bu toplantıda, daha önce de belirttiğim gibi, farklı yerlerde olsak da benzer başarılar ve zorluklar yaşadığımızı ve birlikte çözümler bulabileceğimizi fark ettim. Ayrıca, 2026 yılı için üstlendiğimiz sorumluluklar, grubun gelişimine katkıda bulunacak ve liderlik becerilerimizi geliştirecektir.

Dediğim gibi, diktiğimiz fidanı büyümesini izliyoruz. 2023’ten bu yana bu grubun gelişimine katkıda bulunan her katılımcı ve bu konuda CEE Hub’ın desteği, bu fidanın gelecekte güçlü bir ağaç olacağını gösteriyor. Bu toplantıya ev sahipliği yapan Wikimedia Ermenistan’a, bize bu fırsatı sunan CEE Hub’a ve katkıda bulunan herkese teşekkürler. 2026’da neler başardığımızı görmek ve 2027 için planlar yapmak üzere gelecek yıl tekrar görüşmek dileğiyle!

