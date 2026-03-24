Azerbaycan’da Uluslararası Kadınlar Günü Etkinliği

Eğitim sırasında katılımcılardan bir kare

14 Mart’ta, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) Kadın Kampanyası 2026 çerçevesinde ve Uluslararası Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında, Azerbaycanlı Vikimedyacıları Kullanıcı Grubu tarafından kadınlar için eğitici bir Vikipedi eğitimi düzenlendi.

Eğitim, Azerbaycan Vikimedyan Kullanıcı Grubu Başkan Yardımcısı Aida Aslanova tarafından verildi. Etkinliğin temel amacı, kadınların açık bilgi platformlarına daha fazla katılımını teşvik etmek, Vikipedi’deki cinsiyet eşitsizliğini kapatmaya katkıda bulunmak ve katılımcıların pratik düzenleme becerilerini güçlendirmekti.

Bu etkinlikte katılımcılara, yeni makaleler oluşturma, mevcut içeriği geliştirme, kategori ve şablon ekleme, güvenilir kaynaklar kullanma ve referansları doğru şekilde alıntılama gibi Vikipedi’de düzenlemenin temelleri tanıtıldı. Eğitim, katılımcıların teorik bilgiyi gerçek Vikipedi makaleleri üzerinde doğrudan çalışarak uygulamalı deneyimle birleştirmelerine olanak tanıyan etkileşimli bir formatta gerçekleştirildi.

Düzenleme oturumu sırasında katılımcılar Başkan Yardımcısı Aida Aslanova

Etkinliğin sonunda, katılımcılara Vikipedi’ye gönüllü katkıda bulunma yolculuklarına nasıl devam edecekleri konusunda öneriler sunuldu. Eğitimlere katılımları nedeniyle sertifikalar da verildi. Katılımcılara ayrıca Uluslararası Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında küçük hediyeler takdim edildi.

Grup fotoğrafı

