“Bir ülkenin tüm müzeleri Vikipedi’ye sığar mı?”

Bu sorunun cevabını masa başında değil, sahada aradık. Kuzey Kıbrıs’ta, kısa ama yoğun bir zaman diliminde, müze müze dolaşarak.

Cyprus Museums: Preserving Heritage, Sharing Knowledge projesi kapsamında, 7 gün içinde 6 farklı şehirde toplam 25 müzeyi ziyaret ettik. Bu süreç yalnızca bir gezi değil, sistematik bir belgeleme çalışmasıydı. Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke’deki müzeleri adım adım dolaşarak Sergi alanlarını, mimari detayları, koleksiyonları ve sergilenen nesneleri kapsamlı biçimde fotoğrafladık. Ortaya çıkan sonuç, başlangıçtaki beklentilerimizin ötesindeydi. 2.000’den fazla fotoğraf ortaya çıkardık. Üstelik sadece nicelik değil, içerik ve belgesel değer açısından da güçlü bir arşiv oluştu.

Elbette saha çalışmasının doğası gereği her şey planlandığı gibi ilerlemedi. Ziyaret etmeyi hedeflediğimiz bazı müzelere, restorasyon çalışmaları veya geçici kapanışlar nedeniyle erişemedik. Ama bu eksikler bile bize önemli bir şeyi hatırlattı: kültürel miras sabit değil, sürekli dönüşen bir yapı.

Bu deneyim bize şunu açıkça gösterdi:

Bir ülkenin tüm müzeleri tek başına Vikipedi’ye sığmaz.

Ama Wikimedia ekosistemine fazlasıyla sığar.

Çünkü mesele yalnızca makale yazmak değil.

Vikipedi seçici bir alan. Her müze için bir madde oluşturmak, kayda değerlik ve kaynak kriterleri nedeniyle her zaman mümkün değil. Özellikle Kuzey Kıbrıs gibi uluslararası görünürlüğü sınırlı bölgelerde, pek çok müze dijital alanda neredeyse hiç temsil edilmiyor.

Tam da bu noktada diğer Wikimedia projeleri devreye giriyor.

Wikimedia Commons, çektiğimiz fotoğrafları yalnızca görsel olarak değil, birer belge olarak saklıyor. Her kare, bir müzenin varlığına dair açık ve doğrulanabilir bir kayıt haline geliyor.

Wikidata ise bu kayıtları anlamlı bir yapıya dönüştürüyor. Her müze; konumu, türü ve diğer özellikleriyle birlikte veri haline geliyor ve küresel bilgi ağına ekleniyor.

Böylece ortaya üç katmanlı bir yapı çıkıyor:

Vikipedi anlatıyor

Commons gösteriyor

Wikidata bağlıyor

Ve bu üçlü birlikte çalıştığında, “sığmak” kavramı yeniden tanımlanıyor.

Kuzey Kıbrıs’ta yürüttüğümüz bu çalışma, yalnızca bir belgeleme projesi değil. Aynı zamanda görünürlüğü sınırlı bir coğrafyanın kültürel mirasını dijital dünyaya taşıma çabası. Bu tür projeler, var olan bilgiyi tüketmekten ziyade üretir. Haritada adı geçmeyen yerleri görünür kılar. Dijitalde izi olmayan mekânları kalıcı hale getirir.

Peki, sonuç?

Bir ülkenin tüm müzeleri Vikipedi’ye sığar mı?

Hayır.

Ama sahaya inip, belgeleyip, paylaşmaya başladığınızda bir ülkenin tüm müzeleri Wikimedia’ya sığar.

Ve belki de asıl mesele hiçbir zaman kapasite değildi. Asıl mesele, o müzelerin kapısından içeri girip, gördüklerimizi belgeleyip “buradayız” diyebilmekti.

