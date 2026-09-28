Işıklar şehri Paris’te öğrendiklerim: Wikimania 2026 deneyimlerim

Paris’i ilk defa görecek olmamın heyecanı bir yana, bu yıl Wikimania’ya katılabilmek, ilk gününden son gününe kadar benim için oldukça heyecan vericiydi. Özgürlük, Eşitlik, Güvenilirlik (Liberté, Équité, Fiabilité) temasıyla gerçekleşen Wikimania’da bu yıl öğrendiklerimden ve deneyimlerimden önemli bazı noktalardan bahsetmek istiyorum.

Açılış töreni ve Yılın Wikimedia Gönüllüleri

Bu yılın açılış töreni, her yıl olduğu gibi kişisel olarak en sevdiğim etkinliklerden biri oldu. Açılışta güzel bir beste dinleyerek zihnimizi dinlendirdikten sonra yılın belki de en ışıltılı anına, Yılın Wikimedia Gönüllülerinin açıklandığı ana geldik. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl benim için biraz özeldi. 2 genç arkadaşımın WOTY ödüllerine layık görülmesi, bizi mutlu etmekle kalmadı, biz gençlerin motivasyonunu da tazeledi.

Wikimedians of the Year 2026 with Jimmy Wales (GPSLeo, CC BY 4.0)

Buradan ilk kez verilen Community Connector ödülüne layık görülen Chlod’u ve CEE Gençlik Grubu’nda da pek çok defa birlikte çalıştığım, Honorable Mention ödülüne layık görülen Mari’yi tebrik ederim.

WOTY 2026 ödülü sahipleri hakkındaki Diff yazısını okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Oturumlar

Şimdi oturumlardan bahsedelim. Bu yıl, daha çok atölye tarzı oturumlara ve topluluklar ile hareketlerle ilgili oturumlara katıldım. Bu oturumlardan edindiğim bazı önemli noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum.

İletişim Topluluk Altyapısı Olarak: Wikimedia topluluğunu iki yılda 25 üyeden 100 üyeye çıkarmak – Katherine Bahamondes ve Michelle Collipal Martínez

Bu yıl özellikle dikkatimi çeken oturumlar arasında topluluk odaklı oturumlar da vardı. Wikimedia Şili İletişim Ekibi’nden Katherine Bahamondes ve Michelle Collipal Martínez’in sunumu da bunlardan biriydi.

İletişim Topluluk Altyapısı Olarak: Wikimedia topluluğunu iki yılda 25 üyeden 100 üyeye çıkarmak (MPMrocha, CC BY-SA 4.0)

Konuşmacılar, iki yıl boyunca topluluklarını 25 üyeden 100 üyeye nasıl çıkardıklarını anlattılar. Michelle, çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, pandemi sonrasında genel kurulda oylama için gerekli yeter sayıya, katılımcı üye sayısının azlığı nedeniyle ulaşamadıklarını; etkinliklere sadece birkaç üyenin (bazen hiç kimsenin) katıldığını; ve üyelerin WhatsApp grubunda birbirleriyle iletişim kurmadıklarını açıkladı. Michelle, sorunu “gönüllülerimiz orada bulunmaya kendilerini çağrılmış hissetmediler” şeklinde tanımlayarak, pek çok fikir üretip çeşitli adımlar attıktan sonra rahatsız edici bir gerçeğin farkına vardıklarını açıklıyor: “İnsanlar (yeni gelenler) kendilerini çağrılmış hissetmiyorlardı çünkü biz bir aidiyet duygusu oluşturmuyorduk.”

Sonuçlar hakkında konuşan Katherine, topluluğa katılımın daha kolay hale geldiğini ve iki yıl içinde üye sayısının 25’ten 130’dan fazla gönüllüye çıktığını belirtti. Bu hızlı büyümeden bazı dersler çıkardıklarını da ekledi: beklentiler, sınırlar, katılım ve üyelerin toplulukta kalması. Michelle daha sonra topluluklar için iletişimin önemini açıkladı ve 2026 yılına yönelik iletişim trendlerini ele aldı. Katherine ise birçok üyenin aktif olarak katılmadığını fark ettiklerini belirtti: “Büyüme sadece sayılarla ilgili değildir. Aynı zamanda katılımla da ilgilidir. Bazen daha küçük ama daha bağlı bir topluluk, daha büyük ama pasif bir topluluktan çok daha güçlüdür.”

Sunumun ardından 3-4 kişilik gruplara ayrıldık ve her birimiz kendi bakış açımızdan çeşitli sorulara cevap aradık.

Sosyal medya yıldızlarının gözünden Wikipedia nasıl görünüyor? – Liv Burke ve Lucas Pasqual

Sosyal medya yıldızlarının gözünden Wikipedia nasıl görünüyor? (Luisalvaz, CC BY-SA 4.0)

Wikimedia Vakfı’ndan Liv Burke ve Lucas Pascal tarafından düzenlenen ve içerik üreticileri Don DiestrO ile Matthew Preberg’in yanı sıra Baby Globe!’un da konuşmacı olarak yer aldığı bu oturum, bu yıl katıldığım oturumlar arasında en çok dikkatimi çekenlerden biriydi. Vikipedi’nin sosyal medya tasarımı ve içerik tarzının zaman içinde önemli ölçüde değiştiği bizlere gösterildi. Başlangıçta yalnızca Vikipedi maddeleriyle ilgili bilgiler ve görselleri içeren paylaşımlar, artık gerçek kişilerin yer aldığı video içerikleriyle zenginleştirilmiş. Elbette bunun istatistiksel açıdan da olumlu sonuçları olmuş:

%1069 daha fazla paylaşım

%300 daha fazla yorum

%38% daha fazla ortalama izlenme süresi

2 milyondan fazla takipçi

Sunum sırasında, Vikipedi’nin farklı bakış açılarına sahip editörler tarafından derlendiği ve sosyal medyadaki varlığının da bu yaklaşımı yansıtmayı amaçladığı belirtildi; “Vikipedi’yi tek bir editör yazmaz. Sosyal medya yaklaşımımızı tek bir içerik üreticisi ya da stil belirlemez.”

Wikimedia’nın içerik ücreticileriyle neden iş birliği yapması gerektiği sorusunun cevabı oldukça açık: “Genç izleyiciler, içerik üreticilerinin yer aldığı içerikleri izlemeyi tercih ediyor.” Sunumun ilerleyen bölümlerinde, çeşitli projelerde iş birliği yapmış dünyanın dört bir yanından içerik üreticileri bizlere gösterildi ve içerik üreticisi tarzında içerik üretmenin püf noktalarını öğrendik.

Sunumu baştan sona büyük bir ilgiyle dinledim, ara sıra notlar aldım ve dinlerken o zamana kadar yaptığım içerik faaliyetlerini tartışılan konularla karşılaştırdım. Bazı içeriklerimin neden büyük ilgi gördüğünü, diğerlerinin ise çok az etkileşim aldığını daha iyi anladım.

Ekip Olmadan Tasarım ve İletişim: Küçük Wikimedia toplulukları için pratik hayatta kalma becerileri – Iryna Boiko ve Miss Kamola

Profesyonel bir tasarım ekibi olmadan neler başarılabileceğini bize gösteren Iryna ve Miss Kamola’nın çalışmaları, bir grafik tasarımcı olarak dikkatimi çekti.

Iryna Boiko (KGruszczyk-CEEhub, CC BY 4.0) Miss Kamola (KGruszczyk-CEEhub, CC BY 4.0)

Öncelikle, Miss Kamola, iletişim uzmanı olmayanlar için bir yol haritası niteliğinde olabilecek çeşitli pratik ipuçlarını bizlerle paylaştı. Paylaştığı noktalar arasında, notlarımda hikâye anlatımının öneminin defalarca altını çizdiğimi fark ettim. Kamola, gönüllülükle ilgili hikâyeler, gerçek hayattan örnekler ve topluluğun öne çıkan olayları gibi bu hikâye anlatımına dair çeşitli örnekler verdi.

Bu arada, Iryna tasarım konusunda bizimle değerli bilgiler paylaştı. Öncelikle, Wikimedia Ukrayna’nın sosyal medya tasarım dilinin zaman içinde nasıl geliştiğine dair örnekler gösterdi ve kullandığı araçlar hakkında kısa bir genel bakış sundu. Ancak bir grafik tasarımcı olarak dikkatimi çeken (ve her zaman aklımda tuttuğum) şey, tasarımda ne yapılması ve ne yapılmaması gerektiğine dair örneklerdi. Iryna bunu oldukça iyi özetledi: Beyaz arka planlı bir logo kullanmak yerine şeffaf bir PNG/SVG logosu kullanın ve tasarımın içine metin olarak bağlantı eklerken “https” gibi önekleri kaldırın.

Her iki konuşmacının sunumlarının ardından oturum, katılımcıların da yer aldığı kısa bir atölye çalışmasıyla sona erdi.

CEE Gençlik Grubu’ndan Alınan Dersler – Nal Mencin ve Nikos Likomitros

Nal ve Nikos tarafından düzenlenen bu etkinliğe konuşmacı olarak davet edilmek beni de şaşırttı. CEE Gençlik Grubu hakkında kısa bir tanıtım yaptım; ardından Nal ve Nikos, dinleyicilere grubun gelişim sürecini, çalışma gruplarının üyelerini ve sosyal medya çalışma grubu tarafından yürütülen sosyal medya faaliyetlerinden bazı örnekleri anlattılar.

CEE Gençlik Grubu’ndan Alınan Dersler (OlesiaLukaniuk (WMUA), CC BY-SA 4.0) CEE Gençlik Grubu’ndan Alınan Dersler (BugWarp, CC BY-SA 4.0)

Bu atölye çalışmasında, 3-4 farklı gruba ayrıldık ve bize “Gençlik Grubu” ile “Sosyal Medya” başlıkları altında verilen soruları tartıştık; “Bence…” diye başlayan fikirlerimizi grup üyelerimizle paylaştık. Bu kapsamlı beyin fırtınası oturumunun ardından, her masadan gelen fikirleri dinlemek oldukça keyifli ve aydınlatıcı oldu.

Sosyal zaman

Nikos ve ben (Zafer, CC BY-SA 4.0) Genç Wikimedia gönüllüleri (GPSLeo, CC BY 4.0)

Bu yılki Wikimania yine oldukça samimi bir atmosferde geçti. Bir gün, bir gençlik buluşmasında diğer genç gönüllülerle bir araya geldik; başka bir gün ise ortak dostluk projelerinde birlikte çalıştığım gönüllü arkadaşlarımla buluştum.

Japonya-Malezya-Türkiye Dostluk Projesi yeniden bir araya geldi

Wikimania 2023 Singapur’dan sonra ilk kez başlatılan ve o günden bu yana her yıl devam eden Japonya-Malezya, Japonya-Türkiye ve Malezya-Türkiye dostluk projelerini hayata geçiren ekip olarak, bir kez daha öğle yemeği için bir araya geldik.

Japonya’dan Eugene, Malezya’dan Taufik ve Zahirul ile Türkiye’den ben, spontane bir şekilde öğle yemeği için bir araya geldik. Yemek yerken, önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki dönemde ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Hepimiz Vikimaratonların devam etmesini istesek de, faaliyetlerimizi biraz farklı temaları (örneğin Commons fotoğraf yürüyüşleri) da kapsayacak şekilde genişletmek istiyoruz. Ayrıca, VikiKulüplerin birbirleriyle işbirliğine devam etmeleri ve gelecekte bu çabaları daha da ileriye taşımaları gerektiği konusunda hemfikiriz.

Çıktı

Paris’te düzenlenen Wikimania 2026, hem oturumlar hem de diğer katılımcılardan öğrendiklerim açısından oldukça farklı ve çok zenginleştirici bir deneyim oldu. Elbette, burada öğrendiğim her şeyi Diff yazıma sığdıramam, ancak her yıl yaptığım gibi, bir başka Wikimedia etkinliğini belgelemek ve gelecek için bir not bırakmak istedim 🙂 Paris’te düzenlenen Wikimania 2026’yı organize etmek ve bizi Işıklar Şehri’nde ağırlamak için çok çalışan tüm ekiplere ve gönüllülere teşekkür ederim. Gelecek yıl Santiago’da görüşmek üzere!

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