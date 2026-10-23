PHP güvenlik açıklarının Wikimedia Bulut Hizmetleri üzerindeki etkisi

20 Ekim 2026’da, hizmetlerimizin çoğunun dayandığı programlama dili olan PHP’de keşfedilen iki önemli güvenlik açığı nedeniyle Wikimedia Bulut Hizmetleri‘ni (WMCS) ve diğer hizmetleri önlem amacıyla çevrimdışı duruma getirdik. PHP Vakfı, bu açıkların ciddiyeti nedeniyle asıl duyurudan önce bir güvenlik uyarısı yayımladı.

Wikimedia projelerini ve kullanıcılarını güvende ve emniyette tutmak en büyük önceliğimizdir. Wikimedia projelerindeki bilgilerin önemli bir kısmı kamuya açıktır ve herkes tarafından erişilebilir durumdadır; ancak projelerimiz zorunlu olarak, gizli tutulması kritik önem taşıyan bazı kişisel bilgileri de barındırmaktadır. Kullanıcı gizliliğini korumak özgür bilginin temel bir parçasıdır ve Wikimedia Vakfı Gizlilik Politikası, bizleri kamuya açık olmayan kişisel bilgileri güvende tutmak için çaba göstermekle yükümlü kılmaktadır.

Bu olay sırasında, altyapımızın güvenliğinin ihlal edilmesini önlemek ve kullanıcı gizliliğini korumak amacıyla tüm PHP sürümlerinin acilen yükseltilmesi gerekiyordu. WMCS’nin temelini oluşturan açık bakım modeli nedeniyle, bireysel proje geliştiricileri kendi sunucu örneklerinde çalışan yazılımları yönetmekten sorumludur. Bu, her bir örneğin yeni ortaya çıkan bir güvenlik açığını giderecek şekilde güncellendiğini merkezi olarak garanti edemeyeceğimiz anlamına gelmektedir. Ayrıca, paylaşılan kaynak modeli nedeniyle, barındırılan projelerden birinde bu tür bir güvenlik açığı bulunduğunda, bu durum diğer WMCS projeleri için potansiyel bir tehdit oluşturur.

WMCS, topluluklarımız için inanılmaz derecede değerli bir kaynaktır. WMCS üzerinde çalışan (ClueBot NG ve diğer kötüye kullanım önleme araçları dâhil) önemli ve popüler hizmetler olduğunu biliyoruz. Hizmetleri tekrar çevrimiçi duruma getirirken; sistemlerimizin güvenliğini ve korumakla yükümlü olduğumuz verilerin emniyetini, erişilebilirliğin önünde tutuyoruz. Bu durum; vakfın operasyonları ve hareketi destekleyen teknik gönüllüler için hayati önem taşıyan Phabricator altyapımız, belgelendirme hizmetlerimiz ve sürekli entegrasyon hizmetlerimiz dâhil olmak üzere çevrimdışı duruma getirilen diğer birçok hizmet için de geçerlidir.

Güvenli bir durumda olduğundan emin olduktan sonra WMCS’yi tekrar çevrimiçi duruma getireceğiz; ancak yalnızca etkilenen uygulamaları değil, aynı zamanda işleyiş modelini de gözden geçirmek zaman alacaktır. Amacımız, öncelikle PHP tabanlı olmayan Toolforge uygulamalarını çevrimiçi duruma getirmektir. Yukarıda özetlenen güvenlik sorunları göz önüne alındığında, PHP tabanlı Toolforge uygulamalarını ve Toolforge dışı Cloud VPS uygulamalarını tekrar çevrimiçi duruma getirmenin daha uzun bir zaman çizelgesi gerektireceğini öngörüyoruz.

Sırada ne var

Bu riskleri değerlendirdikten ve WMCS üzerinde barındırılan projelere erişimi nasıl yeniden sağlayabileceğimizi belirledikten sonra, bulgularımızı içeren olay sonrası bir özet yayımlayacağız.

Araç geliştiricileri için güncellemeler oldukça, bunları bu e-posta listesi aracılığıyla paylaşacağız ve bu Wikitech sayfasını güncelleyeceğiz. Eğer bir aracın bakımını üstleniyorsanız ve herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bunları bu tartışma sayfasında paylaşın. İnsanlarımızı ve projelerimizi güvende tutmaya yönelik adımlar atarken gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz.

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