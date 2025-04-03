Зміцнення нейтральної точки зору Вікіпедії

Фонд Вікімедіа нещодавно висвітлив широкі дослідницькі зусилля, спрямовані на визначення глобальних тенденцій, які є критично важливими для наших пріоритетів як руху, – роботу з планування, яку ми проводимо щорічно, починаючи з 2022 року. Ми вивчаємо швидкоплинні зміни, щоб поставити глибші запитання: «Що зараз потребує світ від Вікімедіа?».

Ці тенденції потім стимулюють змістовні дискусії на вікі та в багатьох просторах спільнот, щоб допомогти визначити пріоритети дій та інвестицій.

Цього року одна з тенденцій, яка викликала значну дискусію в русі Вікімедіа та поза ним, стосується нейтральності: як знижується довіра до інформації в онлайні та фрагментація консенсусу щодо того, яка інформація є правдивою. Дехто вважає, що світ став складнішим, а люди розділені більше, ніж будь-коли. Оскільки загрози нейтральності зростають у всьому світі, політика нейтральної точки зору (НТЗ) Вікіпедії потрібна зараз більше, ніж будь-коли. Цей основний принцип надзвичайно добре слугував Вікіпедії і став ще сильнішим за майже чверть століття роботи волонтерів.

Те, як цей принцип нейтральності втілюється в політику НТЗ, відрізняється в різних проєктах Вікімедіа, що дає можливість спільнотам вчитися одна в одної, а також дослідити, чи можуть спільні глобальні стандарти нейтральності краще захистити проєкти (і волонтерів) в умовах зростаючих загроз і посилення регулювання.

Щоб підтримати спільноти Вікімедіа та підтвердити нашу відданість нейтральності, Фонд Вікімедіа скличе робочу групу з активних редакторів, повірених, науковців та радників для вивчення рекомендацій щодо загальних стандартів політики НТЗ, які можуть захистити Вікіпедію, підвищити доброчесність проєктів та надати волонтерам, яким довірено адмініструвати ці політики, більшу підтримку.

Ці розмови ґрунтуватимуться на основоположних принципах, що лежать в основі НТЗ і покликані представити справедливий, нейтральний опис фактів без шкоди для дослідження ідей, концепцій та точок зору. Підтвердження нейтральності Вікіпедії у відповідь на те, що ми бачимо у світі, робить цей ресурс, який має високу довіру, ще більш стійким у виконанні своєї місії – наданні точної, достовірної інформації.

Читайте далі, щоб дізнатися більше про політики Вікіпедії щодо НТЗ і про те, як долучитися до неї. .

Коротка історія нейтральної точки зору Вікіпедії (НТЗ)

Від самого початку проєкту дотримання нейтральної точки зору було одним із основних принципів Вікіпедії. На цій сторінці Мета-вікі, започаткованій у 2003 році, зазначається, що Вікіпедії та проєктам Вікімедіа «найкраще слугує не просування чи применшення певних точок зору на будь-яку тему, а намагання представити чесний, нейтральний опис фактів, включаючи те, що існують різні інтерпретації та точки зору… Ця політика існує на всіх мовах проєктів, які її прийняли, але деталі цієї політики суттєво відрізняються в різних проєктах та між різними мовами в цих проєктах».

Вікіпедисти зрозуміли, що цей принцип, який не підлягає обговоренню, вимагає співпраці в тому, як його застосовувати на практиці: «Хоча НТЗ є кінцевою метою при написанні статті, її важко досягти одразу одному дописувачу. Тому її іноді розглядають як ітеративний процес (як і написання вікі-статей загалом), в якому протилежні точки зору йдуть на компроміс щодо мови та викладу, щоб створити нейтральний опис, прийнятний для всіх, згідно з консенсусним прийняттям рішень».

Як і всі політики, НТЗ удосконалювався протягом 24 років існування Вікіпедії завдяки тисячам дописувачів сотнями мов. Протягом усього цього еволюційного процесу обговорення спільнотою принцип нейтральної точки зору та його застосування залишається фундаментальним для моделі Вікіпедії.

Загальні глобальні стандарти політики NPOV

Побіжний огляд політик НТЗ у різних мовних розділах Вікіпедії на нещодавньому воркшопі спільноти виявив розходження, невідповідності, а також багато можливостей для різних проєктів Вікімедіа вчитися один в одного. Користувачі з розширеними правами, яким спільноти довіряють адміністрування політик НТЗ, описали виклики, з якими вони стикаються, коли ці політики в деяких мовах чи проєктах є нечіткими або недостатньо розвиненими.

Оскільки довіра громадськості до джерел новин падає, вікіпедисти стикаються з новими викликами у представленні поглядів з надійних джерел чесно, пропорційно і без редакційної упередженості. Цей застосунок часто випробовується, коли редактори висвітлюють швидкозмінні та суперечливі теми. Останніми роками це були такі теми, як геополітичні конфлікти між Ізраїлем і Палестиною та Росією і Україною, а також питання, що потребують особливої уваги, такі як незбалансоване представництво жінок у проєктах Вікімедіа, збільшення вмісту про Глобальний Південь від тих, хто там живе, представлення медичної інформації про пандемії, а також те, як Вікіпедія вживає заходів для забезпечення дотримання своїх політик, коли виникають проблеми з антисемітизмом. У деяких з цих випадків ми бачили, що для вирішення обґрунтованих занепокоєнь потрібен час і дослідження.

Як добре відомо волонтерам, доброчесність Вікіпедії, особливо щодо нових і суперечливих тем, забезпечується надійними процесами управління спільнотою (наприклад, протоколами обговорень, механізмами нагляду, каналами вирішення спорів), які надають пріоритет справедливому і збалансованому підходу. Ці добре задокументовані стандарти спеціально розроблені для запобігання неправомірному впливу та збереження незалежної, неприбуткової моделі, яка більше ніде не існує в такому масштабі. Ми неодноразово переконувалися, що волонтери мають значний досвід успішного дотримання нейтральності у спірних питаннях.

Ті, хто підтримує проєкти Вікімедіа, залишаються скромними та з ясним поглядом: вони повинні постійно адаптувати і вдосконалювати свої системи, оскільки цифрові та медіа-платформи по всьому світу борються з упередженнями та дезінформацією. Зміцнені політики модерації вмісту під проводом спільноти, які впроваджують насамперед місцеві громади, захищають як Вікіпедію так і вікіпедистів.

Щоб підтримати ці важливі механізми самоврядування, ця робоча група вдаватиметься в питання, як більш спільні стандарти політик НТЗ між проєктами можуть захистити й покращити Вікіпедію та підтримати волонтерів, спираючись на ретельні опрацювання, які розвинули політики НТЗ протягом останніх двох десятиліть. Метою робочої групи буде сприяння обміну знаннями про політики під проводом спільноти, які зробили Вікіпедію ресурсом, якому довіряють у всьому світі. Вона враховуватиме відгуки від роботи, яка вже ведеться над створенням політик, і яка відображає цінності, що їх поділяє світова спільнота Вікімедіа.

Початковий набір рекомендацій буде представлений Раді повірених Фонду Вікімедіа на засіданні у червні 2025 року, разом із затвердженням плану та бюджету Фонду.

Усіх, в межах руху Вікімедіа та за його межами, кому не байдужі ці теми, ласкаво запрошужмо взяти участь в обговоренні на спеціальній сторінці Мета-вікі або в рамках обговорень щорічного планування Фонду.

Залежність світу від Вікіпеді продовжує зростати — від чат-ботів зі штучним інтелектом до пошукових систем, голосових помічників і користувачів вмісту у всьому Інтернеті. У час, коли нас використовують (і потребують!) більше, ніж будь-коли, ми повинні зміцнювати наші основні принципи та підтримувати наші спільні цінності. Зміцнення нейтральності Вікіпедії зробить її ще більш надійним джерелом вмісту, на який покладаються мільярди людей у всьому світі.

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