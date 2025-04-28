Представляємо оновлення проєкту річного плану на 2025-2026

У 2025-му, після історичного року виборів 2024-го, коли більше людей ніж будь-коли в історії людства мали право голосу, світ переживає значні геополітичні, регуляторні, політичні та соціальні зміни, які ставлять перед рухом Вікімедіа нові виклики та можливості.

У січні 2026-го Вікіпедії виповниться 25 років. Цей ювілей покоління припаде на середину наступного річного плану Фонду Вікімедіа. Забігаючи наперед, можна сказати, що це рідкісна нагода для роздумів і святкування, а також посилення потреби в ясному і прагматичному плануванні для захисту і розвитку цього унікального глобального ресурсу знань. Справді, наша місія закликає нас робити це на вічні часи для прийдешніх поколінь.

На цей момент, планування Фонду Вікімедіа охоплює спектр від швидкого реагування й аж до стратегії, розрахованої на багато поколінь, спрямованої на збільшення кількості волонтерів і читачів, обсягів вмісту і фінансування. Ми мусимо бути здатними працювати одночасно на короткострокову, середньострокову і довгострокову перспективу.

Ці багаторівневі плани сприяють просуванню стратегічного напрямку руху Вікімедіа — служити «важливою інфраструктурою екосистеми вільних знань» до 2030 року і надалі. У цьому Річному плані визнається життєво важлива потреба в нейтральному, вільному, енциклопедичному вмісті у швидкозмінному ландшафті мінливого Інтернету. Він ставить питання про те, як ми можемо зміцнити й захистити цінності та принципи Вікімедіа, щоб захистити наших людей і проєкти. План зосереджується на тому, як ми можемо всі разом залучити нових дописувачів і користувачів, щоб Вікімедіа продовжувала процвітати для прийдешніх поколінь.

У даному контексті цей Річний план і бюджет містять огляд цілей на наступний фінансовий рік (липень 2025 — червень 2026), а також розбивку того, як інвестуються ресурси і як для них визначаються пріоритети. Він зорієнтований на ключові тенденції та потреби у світі навколо нас, а також на те, як Фонд Вікімедіа може на них результативно реагувати.

Що зараз потребує від нас світ?

Протягом останніх кількох років процес планування починається з цього центрального і керівного питання. Воно лежить в основі досліджень та аналізу глобальних тенденцій і тенденцій спільноти, які з року в рік формують нашу роботу над виконанням місії Вікімедіа.

Значно зросли виклики та загрози для обміну в онлайні перевіреною і нейтральною інформацією. Глобальна довіра до інформації в онлайні знижується, а спільний консенсус щодо того, яка інформація є правдивою, фрагментується. Закони і правила, якими намагаються регулювати технологічні онлайн-платформи, не завжди залишають достатньо місця для некомерційних платформ, таких як Вікіпедія.

Ми також спостерігаємо швидкозмінний цифровий ландшафт, що включає експоненційне збільшення в онлайні кількості згенерованого машинно вмісту. Високоякісна інформація, надійно створена людиною, стала дефіцитним і дорогоцінним товаром, який технологічні платформи наввипередки намагаються витягнути з мережі й поширити за допомогою нових можливостей пошуку (як на основі ШІ, так і традиційного) на своїх платформах. У цьому контексті роль проєктів Вікімедіа стає життєво важливою, хоча ми бачимо, що наші проєкти стають менш помітними, оскільки зростає використання вмісту третіх сторін.

Крім того, довгострокова стабільність спільнот Вікімедіа залежить від постійного припливу нових користувачів, які створюють якісний вміст і залишаються залученими. Ми будемо експериментувати зі способами залучення наступного покоління редакторів і розширювати кількість довірених волонтерів (котрих також називають користувачами з розширеними правами), які відіграють вирішальну роль у забезпеченні якості та надійності проєктів.

Послідовні цілі, інноваційні експерименти

У міру того як ми стикаємося з цими та іншими глобальними тенденціями, цей план забезпечує послідовну та інноваційну відповідь. Цілі, описані нижче, ґрунтуються на послідовному виконанні попередніх планів (див. 2024, 2023, 2022). Підтримка технологічної інфраструктури та розвиток продукту залишаються в центрі пріоритетів і ресурсів Фонду, щоб Вікіпедія та проєкти Вікімедіа залишалися надійними, безпечними, доступними та розвивалися, повсюди задовольняючи потреби дописувачів і користувачів.

Ми скоротили наші головні цілі до трьох (Інфраструктура, Підтримка волонтерів та Ефективність), щоб спростити та ефективніше відобразити «соціально-технічну» роль Вікімедіа у підтримці технології та людей, які працюють над проєктами, що є життєво важливою частиною вільного та відкритого Інтернету.

Інфраструктурна ціль: Як і в попередні роки, робота в рамках Інфраструктурної цілі організована за такими напрямками: Покращення досвіду користування вікі , щоб споживачі й читачі хотіли повертатися, глибоко залучатися і робити свій внесок способами, які є для них значущими; Експерименти з новими способами охоплення майбутніх аудиторій, включно з перенесенням енциклопедичного вмісту в онлайнові соціальні простори, де проводять час нові покоління дописувачів і споживачів; Інвестування в сервіси даних , щоб прискорити темпи тестування і розробки та ще швидше експериментувати з новими технологіями.

Як і в попередні роки, робота в рамках Інфраструктурної цілі організована за такими напрямками: Ціль підтримки волонтерів: Ця ціль агрегує роботу багатьох команд Фонду, спрямовану на підтримку і захист людей, які роблять внесок до проєктів Вікімедіа на всіх рівнях, а також соціальних систем, необхідних для збільшення цього внеску. Вона розширює послідовні цілі попередніх років, включно з тими, що зосереджені на безпеці та справедливості знань, визначаючи пріоритетними: Захист волонтерів через підтримку довіри та безпеки, покращення інфраструктури та інструментів для захисту людей (наприклад, від масштабних зловживань); Підтримку цілісності наших проєктів через правовий захист, зміцнення принципів нейтральності, протидію хибній інформації та дезінформації, підвищення обізнаності та подолання прогалин у знаннях; Зміцнення нашого руху через поглиблення критично важливих зв’язків та співпрацю між волонтерами, афіліатами та суб’єктами руху, а також через глобальне та регіональне залучення.

Ця ціль агрегує роботу багатьох команд Фонду, спрямовану на підтримку і захист людей, які роблять внесок до проєктів Вікімедіа на всіх рівнях, а також соціальних систем, необхідних для збільшення цього внеску. Вона розширює послідовні цілі попередніх років, включно з тими, що зосереджені на безпеці та справедливості знань, визначаючи пріоритетними: Ціль ефективності: Ціль ефективності зосереджена на постійному зміцненні та вдосконаленні можливостей Фонду у сферах фінансів, управління ризиками, організаційній та операційній для досягнення цих цілей та на нашій місії. Цього року ключові цілі включають: Інвестування в довгострокові диверсифіковані стратегії надходжень , в тому числі з урахуванням досвіду додаткових експериментів із залучення донорів; Подальше поглиблення протоколів управління ризиками , процесів і систем, впроваджених у командах Фонду; Посилення управління продуктивністю у сферах фінансовій, операційній та людського капіталу , а також вдосконалення інструментів і процесів для ефективного та результативного виконання нашої роботи.

Ціль ефективності зосереджена на постійному зміцненні та вдосконаленні можливостей Фонду у сферах фінансів, управління ризиками, організаційній та операційній для досягнення цих цілей та на нашій місії. Цього року ключові цілі включають:

Пілотні експерименти з децентралізованого прийняття рішень

Поряд із цими цілями, цьогорічний річний план також включатиме вивчення та ітерації трьох пілотних експериментів, започаткованих Радою повірених. Вони мають на меті оцінити, як рух Вікімедіа може відповідально передати більше підзвітності та прийняття рішень представницьким радам та очолюваним волонтерами органам у багатьох сферах відповідальності:

Нещодавно Фонд Вікімедіа також працював з Радою повірених і за допомогою семінару для спільноти, щоб запропонувати зміцнення принципів нейтральної точки зору у Вікіпедії в час, коли вони потрібні більше, ніж будь-коли. Ми очікуємо, що ці зусилля продовжаться у фінансовому році, охопленому цим Річним планом.

Визначення пріоритетів наших інвестицій

Фінансова модель Вікімедіа є центральною темою для багаторічного стратегічного планування, що стосується пріоритетів збору коштів, фінансового управління та зобов’язань щодо зростання диверсифікованих потоків надходжень, щоб захистити та розвинути цю місію для прийдешніх поколінь.

Поточне моделювання передбачає зростання доходів на близько +6% у 2025-2026 та +/-5% протягом наступних двох років. Порівняно з попередніми роками, цей скромніший рівень зростання вимагає постійної уваги до пріоритетів і компромісів у ключових сферах інвестування, а також підвищення нашої стабільності.

У відповідь на це цьогорічний бюджет відображає прихильність до виваженого фінансового планування, яке підтримує цілі від негайних до таких, що охоплюють кілька поколінь. Наші ресурси мають бути орієнтовані на майбутнє, щоб просувати місію, і гнучкими, щоб реагувати на потреби, що виникають. Як і в останні роки, інфраструктура залишається найбільшою частиною бюджету, і ми продовжуватимемо надавати пріоритет зростанню прямого фінансування руху.

Як і минулого року, робота, пов’язана з технологіями, становить майже половину бюджету Фонду — 47%, а пріоритети захисту волонтерів і проєктів — ще 29%, тобто загалом 76% річного бюджету Фонду. Витрати на фінанси, управління ризиками, збір коштів та операційну діяльність становлять решту 24%.

Додатковий резерв оборотного капіталу підтримується відповідно до найкращих некомерційних практик для забезпечення стійкості, а також гнучкості реагування на незаплановані або несподівані зміни в податковому, регуляторному або політичному середовищі. У цьому річному плані 1% резерву може бути використаний для фінансування 25-ї річниці Вікіпедії як високостратегічної, одноразової, неповторюваної події.

Нарешті, пряме фінансування волонтерів та суб’єктів руху збільшиться наступного року майже на 11% відповідно до загальних темпів зростання Фонду. Це дозволить виділити понад 400 грантів волонтерам, афіліатам та партнерам руху. Відповідно до багаторічних принципів, це фінансування збільшуватиметься ще на 5% щорічно у 2026-27 та 2027-28 фінансових роках для підтримки більш сталого довгострокового планування. Це також дозволить регіональним грантам не відставати від інфляції та забезпечить помірне збільшення загальної грантової підтримки.

Як дізнатися більше

Тут ви можете знайти більше інформації про те, як долучитися до річного плану Фонду Вікімедіа.

Крім того, кожні два тижні Фонд надсилає бюлетень про прогрес у виконанні Річного плану. Ви також можете прочитати піврічний звіт про прогрес, досягнутий у виконанні минулорічного плану.

Посилання та ресурси

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