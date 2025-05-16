Готовність до ризиків у річному плані Фонду

Фонд Вікімедіа відданий захисту та підтримці Вікіпедії та проєктів Вікімедіа, що є частиною нашої місії «надати можливість і залучити людей у всьому світі збирати та розвивати освітній вміст під вільною ліцензією або у суспільному надбанні, а також поширювати його ефективно і глобально». Наш річний план є відповіддю на тенденції, які ми спостерігаємо у світі, такі як зростаючі спроби окремих заінтересованих груп, впливових осіб та деяких урядів підірвати довіру до онлайн-джерел, з якими вони не згодні.

Ці тенденції призводять до поновлення спроб замовчувати джерела за допомогою сутяжництва або інших видів погроз. У рамках руху Вікімедіа ми спостерігали гучні судові справи в Індії та Європейському Союзі, а також погрози в Сполучених Штатах. Як організація, що підтримує один з десяти найпопулярніших вебсайтів у світі, Фонд зараз як ніколи раніше зобов’язаний захищати проєкти Вікімедіа. Оскільки Фонд готує свій наступний річний план, ми хотіли б поділитися з вами нашою філософією та підходом до управління ризиками.

Наш підхід ґрунтується на захисті проєктів Вікімедіа, їхніх засадничих принципів та підтримці безпеки волонтерів, які роблять свій внесок. Ця постійна підтримка включає:

Підтримку нашої основної цінності — нейтральності, включаючи створення робочої групи для зміцнення стандартів нейтральної точки зору Вікіпедії в усіх мовних версіях;

Продовження публікації регулярних звітів про прозорість, як ми робимо це вже понад десять років, надаючи загальнодоступну інформацію про характер юридичних запитів, що надходять до Фонду, та про те, як вони обробляються;

Підтримку ресурсів для волонтерів, включаючи контакт з питань прав людини (моніториться цілодобово персоналом) для користувачів, які зазнають загрози через свій внесок у проєкти Вікімедіа;

Постійне підвищення обізнаності та освіту про Вікіпедію серед ключових аудиторій, включаючи законодавців та регуляторні органи по всьому світу. Це варіюється від політик, які лежать в основі нашого зобов’язання щодо вільних знань, до усунення непорозумінь для того, щоб наші проєкти залишалися достовірними та надійними джерелами знань;

За необхідності, вжиття правових заходів, як ми це робимо вже понад два десятиліття, для захисту проєктів, підтримки волонтерів та формування правової бази, що захищає наші проєкти та людей.

Такий захист і підтримка ґрунтується на роботі, проведеній протягом останніх двох років для покращення загального підходу Фонду до управління ризиками, включаючи регулярне сценарне планування і планування на випадок непередбачених обставин, що проводиться за участю співробітників, які мають досвід у сфері відносин із медіа, фінансів, технології, права, прав людини, безпеки та інших галузей. Наприклад, у 2024 році Фонд створив робочу групу для відстеження дезінформації під час року найбільших виборів у світі та підтримав волонтерські спільноти у розв’язанні проблем, що виникали в проєктах. Це включало широкий діапазон дій: від звітів про те, як волонтерські спільноти Вікімедіа успішно боролися з дезінформацією під час історичного виборчого року, і до роботи з просвітництва з іншими групами, які прагнуть забезпечити цілісність інформації. В результаті, завдяки силі наших політик Вікіпедія змогла стати надійним джерелом актуальної інформації про вибори в країнах усього світу, запобігши будь-якій серйозній хибній інформації та дезінформації у проєктах Вікімедіа.

Протягом останнього року ми досягли успіху в стратегічних судових процесах, спрямованих на захист вільних знань та підтримку волонтерів, які роблять у ці знання свій внесок. Наприклад, на початку цього року Фонд здобув важливу юридичну перемогу в Німеччині, створивши прецедент, який допоможе захищати спільноти Вікімедіа.

У цьому складному середовищі надзвичайно важливо підтримувати проєкти Вікімедіа, наші основні цінності, принципи та політики, а також волонтерів, які невтомно працюють над розвитком проєктів. Це робиться на благо мільярдів людей у всьому світі, які прагнуть отримати доступ до надійної, нейтральної інформації у Вікіпедії та інших джерелах. Як ми зазначили в цьому дописі, підхід Фонду до ризиків залишається незмінним і зараз, коли ми оцінюємо та плануємо заходи для захисту від загроз для нашого вмісту, нашої моделі, а також наших волонтерів.

Вікімедійців, які мають додаткові пропозиції щодо того, як Фонд Вікімедіа може надавати підтримку, запрошуємо зробити свій внесок у наш річний план. А вікімедійцям, яким може загрожувати небезпека, слід звертатися до юридичного відділу Фонду.

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