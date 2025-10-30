Вікіконференція 2025 в Полтаві

19 жовтня 2025 року в Полтаві, вперше за всю історію проведення, відбулася Вікіконференція 2025, яка зібрала вікімедійців та вікімедійок Полтавщини для знайомства, обміну досвідом та планування роботи спільноти.

Ми з Мариною (Марися Лебідь) ще у серпні почали планувати цю зустріч, тому було достатньо часу на її організацію. Для нас двох це було вперше, але ми вже мали досвід відвідування Вікіманії 2024 у Польщі та Вікіконференцій в 2023, 2024 роках, тому формат нам був знайомий.

Планування

Стосовно місця проведення конференції питань не виникло. Вибрали Полтавську обласну бібліотеку ім. Котляревського , з якою «Вікімедіа Україна» вже мала співробітництво при проведенні занять курсу “ Вікіпедія для 55+ “. Бібліотека має комфортні простори, оснащені сучасною технікою для проведення зустрічей, а також зручне транспортне розташування.

Ідея вікіпрогулянки, що запропонувала Марина Лебідь, сподобалась відразу: Полтава — місто з давньою історією, цікавою архітектурою та культурою, тому познайомити учасників конференції з унікальним районом німецької колонії Полтави було б корисним. Сподіваємось номінація «Німецька спадщина» конкурсу «Вікі любить пам'ятки» залишиться на наступний рік, й фото учасників вікіекскурсії потраплять до неї.

ГО «Вікімедіа Україна» допомогла з промоцією заходу, а також надала стипендії на проїзд для учасників в межах області.

Полтавськими галушками, як символом регіону, вирішили пригостити учасників на обід.

Проведення

19 жовтня на конференцію долучилося 19 людей офлайн та 2 — онлайн, з 21 зареєстрованих. Вікіконференція у Полтаві складалася з двох частин — вікіпрогулянка «Німецька колонія в Полтаві» та офіційна частина.

Вікіпрогулянка тривала 1,5 години, проходила в центрі Полтави в районі, який був заселено з початку ХІХ століття німецькими колоністами. Враження від екскурсії по Німецькій колонії, яку провів кандидат архітектури, полтавець Артур Ароян, були вельми позитивні:

“Чудово все продумано, цікаво, легко та невимушено. Багато нової інформації про рідне місто”. Вікторія (Viktorii888)

Вікіпрогулянка «Німецька колонія в Полтаві». Фото Марисі Лебідь, CC0 1.0

Марина Лебідь провела вікіколо з використанням метафоричних карток, на якому учасники познайомились один з одним. З’ясувалось, що на зустрічі є досвідчені редактори, які у Вікіпедії більше 13 років, та новачки, так і номінанти різноманітних конкурсів Вікімедіа.

Вікіколо. Фото Бучнєвої Ірини, CC0 1.0

На зустрічі було проведено сім виступів, один з яких був онлайн, спікер під’єднувався з Кременчука. Перший блок доповідей було присвячено регіональній тематиці – висвітленню тем Полтавщини у проєктах Вікімедіа. Краєзнавець Леонід Булава розповив про свою роботу над серією книг “Історичні райони Полтави”. Також були виступи про тематичні тижні, на яких можна створити або покращити статті про Полтавщину, та про участь у фотоконкурсах Вікімедіа.

Гості конференції, Олена Белакова та Наталія Свиридюк, розповили про роботу Полтавського обласного Центру народної творчості та культурно-освітньої роботи щодо нематеріальної культурної спадщини Полтавської області. Наталія Свиридюк, заслужений майстер народної творчості України, познайомила присутніх з елементом списку нематеріальної культурної спадщини Полтавської області “Традиційна вузлова лялька”.

Відгук про цей виступ: “Дуже корисна для вікіпедистів інформація просвітницького характеру у поєднанні з елементами воркшопу”. Станіслав (Словолюб)

Олена Белакова та Наталія Свиридюк. Фото Бучнєвої Ірини, CC0 1.0

Останній блок інформував учасників про важливість авторського права (спікер Олег Кущ) та особливості перекладу статей іншомовних розділів Вікіпедії (спікер Станіслав Переломов), й отримав високій рейтинг відгуків.

Учасники та учасниці конференції традиційно спілкувались на перервах, де обмінювались думками, ідеями та контактами. Сподіваємось всі плани справдяться. А ми всі зустрінемось на Вікімарафоні у січні 2026 року, як й домовлялись!

Підсумки

Вікіконференція 2025 в Полтаві відбулась на думку всіх учасників продуктивно та організовано. Відгуки приємно однаково позитивні, ось один з них:

“Вікіконференція у Полтаві пройшла вдало! Була продуманою, ретельно підготовленою, інформаційною, динамічною. Учасники з задоволенням спілкувалися між собою та з організаторами. Ділилися своїми знаннями. Вільно висловлювали свої думки. Вдячність Українській Вікіпедії за можливість такої зустрічі!”Олена (ONBаg)

Для всіх, хто замислиться про проведення конференції в своєму регіоні, радимо робити це. Так, складно, так, неспокійно, але це того варто. Вам обов’язково допоможуть. У нас були тривожні моменти, але все налагодилось. Відгуки ми отримали мегапозитивні! А ще у нас з’явилось тепер більше знайомих-вікіпедистів!

