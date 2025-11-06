17 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день нематеріальної культурної спадщини, який був ініційований ЮНЕСКО, з метою привернення уваги до питань захисту та охорони елементів нематеріальної культурної спадщини різного рівня. З нагоди цього свята в українській Вікіпедії на початку жовтня було проведено Тематичний тиждень нематеріальної культурної спадщини.

Нематеріальна культурна спадщина людства

Більше 20 років тому Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини визначила поняття нематеріальна спадщина як «звичаї, форми представлення і вираження, знання і навички, — а також пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти і культурні простори, — визнані співтовариствами, групами і, в деяких окремих випадках, особами як частина їхньої культурної спадщини» . Хоча завжди будь яка країна мала свої ремесла, народні обряди та традиції, питання про охорону народної спадщини виникло саме наприкінці ХХ століття через глобалізацію, яка показала, що інтеграція національних економік, суспільств та культур призводить до зміни відношення до традиційної культури країн та їх регіонів. Питання охорони та інформування суспільства про елементи народної культури є важливою частиною збереження етнокультурної ідентичності націй.

Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО у 2024 році мав 788 елементів з 150 країн. Окрім елементів світового списку спадщини людства існує багато елементів, що внесені до національних та регіональних списків. Це — ремесла, обряди, традиції та декоративно-ужиткові мистецтва, що показують культурну особливість кожної країни.

Елементи нематеріальної культурної спадщини людства у 2014 році. Фото NordNordWest, CC BY-SA 3.0 DE

Кількість статей про елементи списку нематеріальної спадщини людства в українській Вікіпедії ще не достатня. Так категорія Шедеври усної і нематеріальної спадщини людства в англомовній Вікіпедії має 395 статті, в італійськомовній – 434 статті, португальськомовний 214 статті, китайськомовній – 416 статті, а в українській така категорія має тільки 94 статті. Списки нематеріальної культурної спадщини людства за країною у англійській та французькій Вікіпедіях налічують більше 140 статей, а в українській тільки 4. Це доводить, що цей напрямок треба розвивати.

Нематеріальна культурна спадщина України

Список нематеріальної культурної спадщини України на серпень 2025 року має 115 елементів, також кожна область України має регіональні списки нематеріальної культурної спадщини. Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 25.08.2023 №449 затверджено склад Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Цей перелік містить українські культурні цінності, які охороняються як на національному, так і на міжнародному рівні ЮНЕСКО.

Україна підписала Конвенцію про охорону нематеріальної культурної спадщини у 2003 році, приєдналась ― 2008 року, а перші елементи до Національного списку додала у 2012 році. Створення таких списків складне та довге заняття: пошук носіїв, створення документації, а під час війни це ще й ускладнено міграціями, руйнуванням домівок й навіть вбивством носіїв нематеріальної культурної спадщини, але саме в цей період наша країна збільшила увагу до збереження нематеріальної культурної спадщини. До 2020 року у списку було 26 елементів, а з початку повномасштабного вторгнення росії до України було додано 89 об’єктів! (див. діаграму)

Діаграма кількості елементів списку НКС України за період 2012-2025 роки. (на серпень 2025 року). За даними

Найбільшу кількість (20) елементів в Національному списку нематеріальної культурної спадщини України має Одеська область, а в регіональних списках — Вінницька (74). (див. діаграму) В українській Вікіпедії мало представлені елементи нематеріальної культурної спадщини України: існує тільки 54 статті про елементи Національного списку та близько 10 статей про елементи обласного рівня. Багато статей не мають навіть згадки про те, що об’єкт статті є елементом нематеріальної культурної спадщини України, або що мешканці населеного пункту є носіями елементу. Культурна спадщина є частиною народу. Знати про неї – бути його частиною. Саме Вікіпедія, як вільна енциклопедія, може допомогти інформувати суспільство про елементи нематеріальної культурної спадщини України, формувати етнокультурну ідентичність нації.



Показники кількості елементів нематеріальної культурної спадщини національного та регіонального рівнів за областями України. (створено за даними)

Підсумок

Проведення Тижня нематеріальної культурної спадщини мало мету покращення ситуації з наповнення якісними статями про Нематеріальну культурну спадщину людства та України. Було створено більше 30 статей, 9 з яких не існували ще ні в одній іншомовній версії Вікіпедії. Не багато, але це – початок. Тепер у нас є статті Бойківська писанка, Клембівська сорочка, Смідинська капуста, Глядіння пчіл у Баєві та інші. Сподіваюсь, що на цю тему звернуть увагу редактори та організатори конкурсів, тематичних тижнів.

