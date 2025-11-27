День з життя 73-річної вікімедійки

Після головної події року, а саме, загальної виставки Бібліотек, я повернулась до своєї повсякденності, й хочу розповісти про один типовий день мого життя.

■У газетній колонці, яку я читала сьогодні вранці, була стаття «Щоденник Ішіґакі Рінi». Про поетесу Ішіґакі Рінi я вперше узнала, коли робила каталоги нотних матеріалів в бібліотеці, і завжди вважала її неймовірною людиною. Кілька композиторів поклали її вірші на музику. Я подивилась у Вікіпедії статтю й з’ясувала, що «Щоденник Ішіґакі Рінi» ще немає у списку творів, тому я його додала.

■Вчора я прочитала «Хігглети-Пігглеті-Поп!», яку взяла у місцевій бібліотеці. Це книжка з картинками Моріса Сендака , яка була представлена в книзі «Книжкова полиця про собак, відібрана 32 бібліотекарями», яку я раніше опублікувала разом з другом, але саму книгу я не читала. Я думала, що це книжка з картинками для маленьких дітей, але виявилося, що це радше фентезі для дорослих, засноване на Матінці Гусці. Я переглянула статтю у Вікіпедії, і в японській версії про це не було згадки, але в англійській версії вона була, тому я додала в статтю частковий переклад .

Пост з малюнків Моріса Сендака «Там, де живуть дикі тварини » висить у бібліотеці Юкону у Канаді.

■Я взяла у бібліотеці копії статей з Вікіпедії, які опубліковані у двох частинах у жовтневому випуску газети «Асахі Сімбун». Бажаючи десь це записати, я пошукала у Вікіпедії та знайшла сторінку «Вікіпедія:Публікації про Вікіпедію» (японською), тож додала до неї. Ця сторінка містить звіти про статі, що з’являлися в газетах, журналах та на вебсайтах про Вікіпедію, і поєднується зі «Bibliography of Wikipedia».

■ Пані С, вікімедійка з Гани, з якою я познайомився на Вікіманії в Польщі минулого року, запитала мене в соціальній мережі: «Як справи?», тому я надіслала їй фотографію та розповіла про мої справи. Вона не приїхала до Найробі цього року, але я була рада можливості подорожувати з Японії так близько до Гани. Пані С. надіслала мені фотографію свого візиту на місцевий кавовий ринок, тому я купила каву в Кенії та випила її вдома. Ми зустрілися лише один раз, але до неї як колеги-вікімедійці, я відчуваю сильне відчуття близькості.

Фотографія квітів, посаджених на балконі, що надіслано пані С. у Гану.

■Я підписана на блог Фонду Вікімедіа «Diff» та отримую сповіщення електронною поштою про нові статті. Я вибрала кілька, які привернули мою увагу, і опублікувала посилання на них у групі Facebook « Diff Japanese Edition Club». Раніше у групі публікувалися лише статті японською мовою, але з розвитком машинного перекладу ми нещодавно почали додавати статті й іншими мовами. Сьогодні в групі представлено статті Wikipedia Town in Japan, Wikimedia Commons in Argentina, CEE meeting in Greece та language preservation efforts in Indonesia. Наразі група налічує 116 учасників, половина з яких є за кордоном.

Пост з групи у Facebook «Diff Japanese Edition Club ».

Хоча сьогодні я лише пересувався між домом і бібліотекою, я змогла поспілкуватися з людьми з усього світу через Вікімедіа та поміркувати про майбутнє Землі. Йокогамський Едітатон який розпочався минулого місяця, все ще триває, а я з нетерпінням чекаю участі в Місяці Азії у листопаді.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation