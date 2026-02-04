Пісня про святковий торт до 25-річчя Вікіпедії!

Віртуальна вечірка з нагоди 25-річчя Вікіпедії, яка відбулася 15 січня 2026, завершилася прем’єрою пісні «Birthday Cake Song», спеціально замовленої Фондом Вікімедіа та виконаної членами Вікіоркестру та ВікіХору.

Ідея: перетворити сторінку Вікіпедії на пісню

Ідея цієї пісні була озвучена в нашому груповому чаті 4 грудня минулого року. Кейт і Лукас пояснили, що організатори віртуальної вечірки попросили включити в програму спеціальну музичну композицію. Оскільки хор не міг зібратися разом, щоб заспівати, було запропоновано об’єднати відеозаписи кожного учасника, і всі одразу погодилися.



У новорічну ніч учасники хору отримали інформацію про концепцію пісні. План полягав у тому, щоб дистанційно записати відео з музикою, покладеною на низку назв різних тортів з усього світу. Більшість назв тортів були традиційно західними, тому було запропоновано додати більше азійських. Була умова: назви мали походити зі статті Вікіпедії «Список тортів» (“List of cakes” англійською), і я (тут і надалі: авторка Wadakuramon; прим. перекладачки Letherian3) запропонувала додати японський бісквіт «Кастела».



Репетиції та запис

Остаточна версія тексту пісні, надіслана 4 січня, містила аж 86 назв тортів. Мадленки та шоколадний торт було легко впізнати, але чимало назв я ніколи раніше не чула і навіть не бачила – зокрема Bánh bò та Bánh cáy (Вʼєтнам), медівник (Україна) і Mané pelado (Бразилія)! І хоча пісня починається повільно, наприкінці вона перетворюється на справжню скоромовку – язик у мене просто заплітався…

Серабі, традиційна закуска островів Балі та Ява

Попри все, мені вдалося вивчити слова, і настав момент запису. Я перетворила кухню на імпровізовану сцену: прикрасила її нарцисами — квітами, пов’язаними з японським Новим роком, розставила каструлі з новорічним декором, встановила смартфон для зйомки на візку для зберігання речей і приколола на груди брошку WikiWomen. Звук я слухала в навушниках через планшет.

Це був мій перший подібний досвід. Після кількох репетицій я зібралася з духом і натиснула кнопку «запис». Я хвилювалася, усміхатися було непросто, але мені вдалося завершити запис і з полегшенням зітхнути. Файли я надіслала до дедлайну — 7 січня. Тим часом у груповому чаті учасники ділилися й обговорювали різні ідеї для запису.

Онлайн-прем’єра

І ось, віртуальна вечірка зрештою відбулася 15 січня – у день народження Вікіпедії – і розпочалася опівночі за японським часом. Усі були схвильовані й активно спілкувалися в груповому чаті, коли пісня почалася з клавішного вступу Боббі.

Голоси всіх учасників були зведені разом, на екрані з’являлися зображення різних тортів, а наші обличчя під час співу змінювали одне одного. Було дуже цікаво бачити кухні, з яких співали учасники, а з появою чарівного сопрано Ferfive, записаного у фартусі та капелюсі Вікімедіа, грайливого кларнета Лукаса й перкусії Джонні захоплення лише зростало.

Нарешті віртуозний «реп»-фінал у виконанні Ferfive та Misosoof просто позбавив нас слів і яскраво завершив цю веселу музичну пригоду. Після закінчення вечірки ми з радістю побачили на екрані імена користувачів усіх 15 учасників, які взяли участь у виступі.

Співаки пісні «Birthday Cake Song» та торти

Учасники з понад 10 країн віртуально об’єдналися, щоб у дуже стислий термін завершити роботу над піснею. Ми щиро дякуємо команді організаторів за чудовий монтаж, а також усім вікімедійцям по всьому світу, які нас слухали. Тепер ми з нетерпінням чекаємо на нові плани Вікіоркестру для Вікіманії-2026 у Парижі!





Відео «The Birthday Cake Song» можна побачити тут:

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation