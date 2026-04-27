Представляємо проєкт річного плану Фонду Вікімедіа на 2026-2027 фінансовий рік

Що світ потребує від нас зараз?

Інтернет перебуває на переломному етапі. Глобальні тенденції, які Фонд Вікімедіа та волонтери відстежували протягом останніх кількох років, більше не є віддаленими чи теоретичними; вони вже зараз впливають на Вікіпедію та проєкти Вікімедіа. Вікіпедія спостерігає зниження переглядів сторінок та реферального трафіку з Google, а також безпрецедентне зростання трафіку від ботів. Ми вважаємо, що це не тимчасове явище, а структурна зміна. Світ потребує, щоб Фонд Вікімедіа та рух розвивалися й адаптувалися.

Місія Вікімедіа залишається нагальною. В еру поширення хибної інформації та ненадійного вмісту, створеного штучним інтелектом, Вікіпедія продовжує бути життєво важливою основою надійних знань у мережі — «фактичною мережею, що тримає разом весь цифровий світ» (джерело). Але хоча вміст, створений волонтерами, залишається життєво важливим для світу, він стає дедалі менш помітним, оскільки люди споживають інформацію з резюме, створених штучним інтелектом, чат-ботів та інших форм повторного використання третіми сторонами.

Це ставить перед рухом Вікімедіа критичні питання:

Трафік: Як нам реагувати на зменшення кількості переглядів сторінок, зниження видимості та структурне зменшення пошукового реферального трафіку?

Відповідальне повторне використання: Як має виглядати стале повторне використання вмісту Вікімедіа, і як нам захистити нашу інфраструктуру від зловживань?

Людський чинник: У чому полягає унікальна цінність Вікіпедії у світі вмісту, створеного штучним інтелектом, та досвіду «результату без кліку»? Як ми можемо подвоїти унікальну силу нашої глобальної спільноти?

Захист нашої моделі: Як ми можемо захистити модель волонтерських внесків та модель доходів Вікіпедії?

Довгострокова стійкість: Як ми допоможемо Вікіпедії та іншим проєктам процвітати протягом наступних 25 років — і вічно?

Процвітання на Вікі та поза Вікі

Ми віримо, що майбутнє Вікіпедії залежить від двох речей, які працюють разом: процвітання на Вікі та за межами Вікі. Це означає інвестування в кращий «досвід відвідування» на наших веб-сайтах та в застосунках, який читачі, автори та донори люблять і до якого вони повертаються. А також у стійку модель повторного використання, яка охоплює споживачів там, де вони є, і повертає цінність та майбутніх авторів до Вікіпедії — а не просто відбирає трафік. Щоб процвітати та залишатися актуальними в цьому новому ландшафті, нам потрібно, щоб Вікіпедія процвітала як на Вікі, так і за межами Вікі.

Цілі Фонду на 2026–2027

Як ми це зробимо? Зосередившись на чотирьох ключових цілях у 2026–2027:

Збільшити наше охоплення: Диверсифікувати наш трафік за межі традиційного пошуку. Майже 90% відвідувачів Вікіпедії історично потрапляли сюди через пошук Google. Цей потік «безоплатного» трафіку зараз структурно зменшується — це зміна, що впливає на видавців у всьому Інтернеті, а не лише на Вікіпедію. Це означає, що нам потрібно розвивати нові форми прямого трафіку (наприклад, нові реферальні джерела та завантаження мобільних додатків) і диверсифікувати наші джерела трафіку, щоб ми були менш залежними від одного джерела. Люди можуть більше не натрапляти на вміст Вікімедіа так, як раніше, що впливає на його загальну помітність і, в свою чергу, на доходи та мотивацію редакторів. Це вимагатиме інвестицій у нові (і часто складніші та дорожчі) способи залучення майбутніх читачів, редакторів та вкладників. Поглиблення залученості: Підтримка наших авторів та перетворення випадкових читачів на постійних читачів, редакторів та донорів. Багато користувачів Вікіпедії заходять ненадовго, знаходять один факт і йдуть. Нам потрібно зробити досвід читача більш привабливим, щоб випадкові читачі поверталися, ставали активними читачами та перетворювалися на редакторів і донорів у більшій кількості. У світі, де кожне відвідування має все більше значення, ми зосередимося на лійці аудиторії (див. нижче), яка повертає людей з вмісту «поза Вікі» до досвіду «у Вікі», перетворює випадкових читачів на активних читачів, а активних читачів — на учасників, донорів та нове покоління лідерів спільноти. Захищати наші проєкти: Підтримувати та захищати нашу модель. Волонтери та цінності Вікіпедії дедалі більше перебувають під загрозою. Ми забезпечимо волонтерів необхідною безпекою та юридичною підтримкою, а також будеми захищати нейтральну точку зору у світі, де факти дедалі частіше стають предметом суперечок та політизації. Ми посилимо захист інфраструктури Вікімедіа від зловживань ботами та сприятимемо відповідальному повторному використанню, яке повертає цінність до Вікіпедії, а не лише відбирає трафік.

Ці цілі реалізуються завдяки четвертій цілі:

Збільшити швидкість та стійкість: Підтримати людей та системи, що стоять за цією роботою. Підвищення швидкості та ефективності роботи персоналу, систем та технічної інфраструктури Фонду. Ця ціль включає роботу, яку ми будемо виконувати для залучення фінансової підтримки, необхідної для виконання нашої місії, зокрема продовження розвитку диверсифікованих джерел доходу, таких як Вікімедіа Ентерпрайз та Ендавмент, щоб захистити майбутню стійкість проєктів Вікімедіа.

Чому саме такий підхід?

Зміни у трафіку та повторному використанні вмісту означають, що майбутні читачі, донори та автори будуть приходити до Вікіпедії інакше, ніж у минулому. Стратегічний напрямок руху Вікімедіа на 2017 рік — слугувати «необхідною інфраструктурою в екосистемі вільних знань» — значною мірою досягнуто. Але самого лише того, щоб стати «необхідною інфраструктурою», може бути недостатньо для забезпечення майбутнього вільних знань. Зараз питання полягає в тому, як виконувати цю роль таким чином, щоб захистити модель авторів Вікіпедії, її основні цінності та фінансову стійкість. Оскільки ми й надалі керуємося рекомендаціями Стратегії руху до 2030 року, реагування на глобальні тенденції, з якими зараз стикається наш рух, вимагатиме від нас значного спирання на рекомендацію «оцінювати, ітерувати й адаптувати».

Нашим найпомітнішим та найчастіше використовуваним проєктом Вікімедіа є Вікіпедія. У наступному році ми будемо спиратися на фундаментальну роль Вікіпедії в інформаційній екосистемі, щоб збільшити трафік та видимість вмісту Вікімедіа. Це включає зусилля з підвищення трафіку до Вікіпедії, поглиблення підтримки редакторів та надання користувачам з розширеними правами вдосконалених інструментів і підтримки, яких вони потребують у зв’язку зі зростаючими викликами. Також інвестуючи «поза межами вікі», щоб залучити нових читачів, авторів та донорів до Вікіпедії, ми можемо допомогти забезпечити, щоб проєкти Вікімедіа залишалися фінансово стійкими, користувалися суспільною довірою, були актуальними для громадськості та структурно незалежними.

Від читачів до авторів та донорів: лійка аудиторії

Щоб перетворити випадкових читачів на активних читачів, редакторів та донорів з вищою ефективністю, ми зосередимося на просуванні людей через лійку аудиторії, яка використовує цільові експерименти, покращення користувацького досвіду та метрики на кожному етапі, щоб перетворити пасивних споживачів на активних учасників.

Масштаб цієї можливості є значним. Ми оцінюємо, що приблизно п’ять мільярдів інтернет-користувачів вже споживають той чи інший вміст Вікіпедії, чи то на наших сайтах, чи то через повторне використання сторонніми ресурсами. Із них 3,3 мільярда знають про існування Вікіпедії. І приблизно 1,5 мільярда — близько 27% усіх інтернет-користувачів — щомісяця читають вміст Вікіпедії на вікі.

Діаграма: поточна лійка аудиторії

«За межами Вікі»

Всіх користувачі Інтернету: приблизно 5,5 мільярда[1]

Споживають вміст Вікіпедії через повторне використання: приблизно 5,0 млрд[2]

Знають про Вікіпедію: приблизно 3,3 мільярда[3] «На Вікі»

Читачів: приблизно 1,5 мільярда (27% користувачів Інтернету)[4]

Донорів: приблизно 7,7 мільйона (0,51% читачів)[5]

Редакторів: приблизно 273 000 (0,02% читачів)[6]

Це надає Вікіпедії величезний стратегічний актив, який допомагає нам пройти цей перехідний період. Але ми маємо скористатися цією сильною стороною зараз, поки наше охоплення та впізнаваність бренду залишаються високими. Зниження трафіку, яке ми зараз спостерігаємо, означає, що нам потрібно збільшити показники біля верху лійки – загальне повторне використання вмісту Вікімедіа та впізнаваність Вікіпедії – та підвищити наш коефіцієнт конверсії читачів у постійних читачів, постійних редакторів та донорів ближче до низу лійки. Цього року ми будемо пильно зосереджені на вимірюванні нашої лійки аудиторії, щоб переконатися, що ми експериментуємо та вдосконалюємося правильним чином для досягнення цих цілей.

Зробити редагування простішим та ефективнішим

В доброму стані та зростаюча спільнота редакторів є життєво важливою для майбутнього Вікіпедії. Для цього ми інвестуємо в систему персоналізованих інформаційних панелей, які допомагають читачам стати редакторами, та підтримують нових редакторів на їхньому шляху до того, щоб стати більш досвідченими редакторами та модераторами. Ці інформаційні панелі можуть допомогти початківцям-редакторам перейти до більш просунутих ролей, а також допомогти досвідченим волонтерам виявити те, що може потребувати уваги, наприклад, активні обговорення або потенційний вандалізм у статтях, які їх цікавлять. Більш чіткі цілі, показники впливу та зв’язки між учасниками також можуть сприяти посиленню мотивації, утриманню редакторів та їхній довгостроковій участі.

Ми також розробимо нові способи, за допомогою яких редактори зможуть бачити, коли і як читачі взаємодіють з нашим вмістом. Це може включати відображення агрегованих даних про те, як часто на сторінки посилаються з інших веб-сайтів, таких як Google чи TikTok. Ціль полягає в тому, щоб дозволити редакторам визначати пріоритети редагування на основі розуміння того, які знання люди хочуть отримати найбільше. (Наприклад, якщо поширений пошуковий запит веде до неправильної статті, редактори можуть створити перенаправлення або розширити вміст, щоб краще задовольнити потреби читачів.)

Відповідно до рекомендації нашої Консультативної ради з продукту і технології (КРПТ), ми продовжимо зосереджуватися на спрощенні редагування з мобільних пристроїв. Наприклад, «структуровані редагування» можуть допомогти розбити мобільні редагування на менші, керовані завдання. Для користувачів з розширеними правами (КЗРП) розумніша автоматизація (наприклад, пропозиції щодо розслідування підозрілої активності) може допомогти зменшити повторювану роботу з модерації, яка часто пов’язана з напливом нових користувачів, звільняючи КЗРП для зосередження на завданнях, що мають більший вплив. Ми також допоможемо захистити облікові записи користувачів завдяки посиленій безпеці.

Знімок екрана статті «Дерево пастуха» в англійській Вікіпедії

Жива екосистема знань

Як зазначали інші вікімедійці, Вікіпедія та наші проєкти дуже схожі на живу екосистему, яка еволюціонує та адаптується з часом. Протягом останніх двох десятиліть Вікіпедія підтримувалася переважно випадковим «водоспадом» безкоштовного трафіку з пошукової системи Google — стабільним потоком читачів, донорів та авторів. Сьогодні цей водоспад змінює свій курс і, можливо, висихає. І як вже давно зауважували волонтери Вікіпедії (1, 2), наріжний камінь спільноти – її найактивніші адміністратори та користувачі з розширеними правами — не поповнюється з тією швидкістю, яка потрібна, щоб Вікіпедія процвітала для майбутніх поколінь.

Коли живі рослинні системи зазнають водного стресу, вони зазвичай роблять дві речі:

Знаходять нові джерела води. Тому ми наголошуємо на диверсифікації трафіку, щоб вийти за межі традиційного потоку переходів із пошуку Google. Заглиблюють коріння. Тому ми робимо акцент на поглибленні залученості — перетворенні випадкових читачів на постійних читачів, а постійних читачів – на редакторів та донорів.

Якби у річного плану на 2026–2027 був символ, ним стало б дерево пастуха (Boscia albitrunca) — рослина, відома тим, що має найглибшу кореневу систему на Землі, яка сягає глибини до 68 метрів / 230 футів. Дерево пастуха не ганяється за поверхневою водою. Воно заглиблюється. І завдяки цьому процвітає в одному з найсуворіших середовищ світу — пустелі Калахарі.

Ми вважаємо, що Вікіпедія переживає подібний момент екологічного стресу і потребує аналогічної адаптації. Вона повинна пустити глибші корені, перетворюючи випадкових читачів на активних читачів, редакторів та донорів, які залишаються і з часом поглиблюють свою участь. І тим самим оновлювати модель, яка зробила Вікіпедію, подібно до дерева пастуха, джерелом підтримки та натхнення у дедалі більш непривітному онлайновому ландшафті.

