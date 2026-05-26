غیر روایتی موضوعات پر مضامین لکھنے میں گلیم پروجیکٹ نے میری کیسی رہنمائی کی

ویکیمیڈیا کے منصوبوں میں سب سے زیادہ متحرک اور فعال منصوبہ ویکیپیڈیا ہے۔ میں پانچ سال سے زیادہ عرصے سے ویکیپیڈیا پر مضامین لکھ رہا ہوں اور ان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اگرچہ شروع میں میرا رجحان انگریزی سے بنگالی میں مضامین کا ترجمہ کرنے کی طرف زیادہ تھا، لیکن اب بنیادی طور پر میں نئے مضامین زیادہ لکھتا ہوں۔
ویکیپیڈیا پر جو موضوعات مجھے پرکشش لگتے ہیں، ان میں سے ایک فہرست پر مبنی مضامین ہیں۔ میرے خیال میں کسی بھی موضوع پر فوری معلومات حاصل کرنے کے لیے فہرست ایک موثر صفحہ ہے۔ میں ایک بنگلہ دیشی ویکیپیڈین ہوں، اور اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کی سہولت کے لیے بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش ۱۹۷۱ میں ایک خونریز جنگ کے بعد آزاد ہوا، اس سے پہلے یہ خطہ پاکستان کا ایک صوبہ تھا جس کا نام مشرقی پاکستان تھا، اور ۱۹۴۷ سے قبل یہ خطہ برطانوی سلطنت کے نوآبادیاتی ہندوستان کے صوبہ بنگال کا محض ایک اکثریتی حصہ تھا۔ میں نے غور کیا تھا کہ ویکیپیڈیا پر بنگلہ دیش کے اراکین پارلیمنٹ کی فہرست کے مضامین موجود ہیں۔ تاہم، مجھے ویکیپیڈیا پر بنگلہ دیش کے پیشرو، مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کے اراکین کی فہرست پر مبنی مضامین کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ ۱۹۴۷ میں قیام پاکستان سے قبل برطانوی زیر انتظام صوبہ بنگال کی مقننہ بنیادی طور پر دو ایوانی تھی۔ ایوان بالا کا نام بنگال قانون ساز کونسل اور ایوان زیریں کا نام بنگال قانون ساز اسمبلی تھا۔ بدقسمتی سے ویکیپیڈیا پر ان دونوں قانونی اداروں کے اراکین کی فہرستیں موجود نہیں ہیں۔ یہ فہرستیں تاریخی طور پر جتنی اہم ہیں، آزاد معلومات کے فروغ کے لیے ان پر کام کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔
لیکن بہت کوششوں کے باوجود میں شروع میں مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کے اراکین کی فہرست پر مضمون نہیں بنا سکا۔ کیونکہ آن لائن اراکین کی معلومات دستیاب نہیں تھیں۔ تاہم، برطانوی دور کی بنگال قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے بارے میں کچھ معلومات اسمبلی کی کارروائی یا تقاریر کی دستاویزات کی پی ڈی ایف فائلوں سے آن لائن مل جاتی ہیں۔ میں کئی شخصیات کی سوانح عمری پر مضامین لکھنے کے لیے ان پی ڈی ایف دستاویزات کا استعمال کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایک ویکیپیڈین کے حوالے سے مجھے معلوم ہوا کہ اراکین اسمبلی کی فہرستیں صرف بنگال قانون ساز اسمبلی کی تقاریر کی دستاویزات ہی میں نہیں، بلکہ بنگال سول لسٹ کی دستاویزات میں بھی ملتی ہیں۔ یہاں ایک اور بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ سول لسٹ اور تقاریر کی دستاویزات میں کابینہ کے اراکین کی فہرست بھی موجود ہوتی ہے۔ چونکہ میں مشرقی پاکستان کی کابینہ کی فہرست کا مضمون تیار کر رہا تھا، اس لیے سول لسٹ کی ضرورت میرے لیے بہت زیادہ تھی۔
تاہم، مشرقی پاکستان کی سول لسٹ آن لائن دستیاب نہیں ہے۔ اگرچہ ڈھاکہ یونیورسٹی کی لائبریری میں کچھ سول لسٹیں موجود ہیں، لیکن انہیں صرف ان کے طلباء ہی پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا طالب علم نہیں ہوں، اس لیے ان تک میری رسائی ممکن نہیں تھی۔ اگر چاہوں تو ‘سنگرام کے نوٹ بک‘ جیسے تاریخی اخبارات کی پی ڈی ایف فائلیں آن لائن پڑھ کر کابینہ اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کی معلومات لے کر مضمون لکھنا ممکن ہے، لیکن یہ کافی وقت طلب اور خرچ طلب کام ہے۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ ۱۹۵۵ کے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے انتخابات پر مضمون لکھنے کے لیے تاریخی اخبارات کی مدد لینے میں میرا کتنا وقت اور انٹرنیٹ خرچ ہوا تھا (جی ہاں، میں موبائل انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں جو محدود ہوتا ہے)۔ ایک سول لسٹ میرا انٹرنیٹ اور وقت بچا سکتی ہے۔
کام کا آغاز
ایک طویل عرصے تک انٹرنیٹ پر سول لسٹ تلاش کرنے اور ناکام رہنے کے بعد، جب میں نے کچھ عرصے بعد دوبارہ تلاش کی تو ویکیمیڈیا کامنز پر ایک پی ڈی ایف فائل میری نظر سے گزری۔ یہ فائل ۱۹۵۵ کی مشرقی پاکستان سول لسٹ کی تھی۔ فائل ڈاؤن لوڈ کر کے میں نے دیکھا کہ اس میں ابو حسین سرکار کی پہلی کابینہ کے اراکین کی ایک نامکمل فہرست اور ۱۹۵۴ کے صوبائی انتخابات کے ایک سال بعد قانون ساز اسمبلی کے اراکین کی فہرست موجود تھی۔ میں نے سول لسٹ کا استعمال کرتے ہوئے ابو حسین سرکار کی کابینہ کا مضمون تیار کیا۔ اس کے بعد ‘صارف:رفعت‘ کے ساتھ مل کر دوسری مشرقی پاکستان صوبائی اسمبلی کے اراکین کی فہرست کا مضمون بنایا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ سول لسٹ کی یہ پی ڈی ایف فائل راجشاہی ویکیمیڈیا کمیونٹی نے ایک گلیم پروجیکٹ کے حصے کے طور پر اپلوڈ کی تھی۔
ویکیپیڈیا کے مطابق، گلیم دراصل گیلریوں، لائبریریوں، آرکائیوز اور عجائب گھروں کا ایک مجموعی مخفف ہے۔ مفاد عامہ کے لیے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور عام لوگوں تک علم پہنچانے کے مقصد سے کام کرنے والے ثقافتی اداروں کو اس ایک نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی گلیم کے بارے میں کچھ بہت جان رکھا تھا۔ ۲۰۲۵ میں ویکیمیڈیا بنگلہ دیش کے زیر اہتمام منعقدہ ویکی لیڈرز ٹریننگ میں گلیم کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ راجشاہی ویکیمیڈیا کمیونٹی نے عملی طور پر دکھایا تھا کہ وہ کس طرح گلیم پروجیکٹ کے لیے نایاب دستاویزات کو جدید ترین سکینر مشینوں کی مدد سے سکین کر کے محفوظ کرتے ہیں۔ لیکن ایک ویکیپیڈین کے طور پر میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ گلیم پروجیکٹ کے تحت محفوظ کیے گئے ان فن پاروں یا دستاویزات کو عملی طور پر ویکیپیڈیا یا دیگر ساتھی منصوبوں میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
خیر، سول لسٹ کے لیے راجشاہی کمیونٹی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد، کمیونٹی کے رکن تحمید نے بتایا کہ ان کے پاس ۱۹۵۷ کی سول لسٹ موجود ہے جسے وہ سکین کر کے جلد اپلوڈ کر دیں گے۔ بعد ازاں، میں نے اسے استعمال کرتے ہوئے ایک کابینہ کا مضمون اپڈیٹ کیا۔ لیکن انہیں مزید کوئی اور سول لسٹ نہیں مل سکی۔ تحمید نے بتایا تھا کہ انہیں پائینیر لائبریری سے صرف ۱۹۵۵ اور ۱۹۵۷ کی سول لسٹیں ہی ملی تھیں۔ اس لیے میرے مضمون لکھنے کا کام ایک جگہ پر آ کر رک گیا۔
امید کی کرن
آخری کوشش کے طور پر، میں نے انگریزی ویکیپیڈیا کے ویکی پروجیکٹ ریسورس ایکسچینج کی ریسورس ریکوئسٹ میں ۱۹۵۰ سے ۱۹۵۴ کی سول لسٹوں کے لیے درخواست دی۔ اگرچہ مجھے لگا تھا کہ شاید کوئی جواب نہیں ملے گا، لیکن چند ہفتوں بعد صارف ‘یوزرنیم یونیک‘ مدد کے لیے آگے آئے۔ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود نیویارک پبلک لائبریری میں دستیاب کئی سول لسٹوں، جن میں ۱۹۵۳، ۱۹۶۴ اور ۱۹۶۸ شامل ہیں، کے مطلوبہ صفحات کی سکین شدہ کاپیاں مجھے پی ڈی ایف کی شکل میں ای میل کیں، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ راجشاہی ویکیمیڈیا کمیونٹی کے گلیم پروجیکٹ اور صارف ‘یوزرنیم یونیک’ کی مدد سے میں بالآخر کئی فہرستوں پر مبنی مضامین اور کابینہ کے مضامین تیار کرنے اور انہیں اپڈیٹ کرنے کے قابل ہو گیا، البتہ چند مضامین بنانے کے لیے مجبوری میں مجھے ایسٹ ویو ساؤتھ ایشین نیوز پیپر آرکائیو کی مدد لینی پڑی۔ کئی مہینوں تک مضامین بنانے اور اپڈیٹ کرنے کے اس کام نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ ایک گلیم پروجیکٹ واقعی ہماری ویکیمیڈیا کے متعدد منصوبوں میں مختلف طریقوں سے مدد کر سکتا ہے۔
لیکن منصوبے کی کامیابی کا انحصار گلیم سرگرمیوں کی شدت اور دائرہ کار پر ہوگا۔ مثال کے طور پر، گلیم پروجیکٹ کے ذریعے راجشاہی ویکیمیڈیا کمیونٹی سے صرف دو سول لسٹیں موصول ہوئی ہیں، اگر بنگلہ دیش کے مختلف حصوں میں مزید کئی گلیم پروجیکٹ باقاعدگی سے چل رہے ہوتے تو شاید مجھے ریسورس ریکوئسٹ میں درخواست کیے بغیر ہی مزید سول لسٹیں مل جاتیں۔ یہاں میں ملک کی دیگر ویکیمیڈیا کمیونٹیز کے کردار پر سوال نہیں اٹھا رہا، ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ تمام سول لسٹیں دستیاب نہ ہوں۔ وقت اور وسائل کی کمی کے باعث کمیونٹیز کا ہر جگہ پہنچنا ممکن نہیں، اور یہی فطری بات ہے۔ اسی لیے مزید ویکیمیڈیا کمیونٹیز اور گلیم پروجیکٹس کا ہونا ضروری ہے۔ میری شراکت کے تجربے نے مجھے دکھایا ہے کہ ویکیمیڈیا کے موجودہ تناظر میں گلیم پروجیکٹ کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ دلچسپی رکھنے والے کافی رضاکار اور مناسب وسائل گلیم پروجیکٹس کو مزید وسعت دے سکتے ہیں۔
مجھے امید ہے کہ مستقبل قریب میں ویکیمیڈیا کی دنیا میں گلیم منصوبوں کی فعالیت میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھ سکیں گے۔
