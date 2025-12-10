CapX: bitta orzu va mingdan ortiq imkoniyatlar

Dekabr oʻzi bilan birga oʻzgacha tuygʻuni olib keladi va yil yakunlanar ekan, biz birgalikda erishgan barcha yutuqlarimizga minnatdorlik bilan qaraymiz.
Bu oyda Capacity Exchange (CapX) hayajonli bosqichga yetdi: bizni safimiz 1000 nafar foydalanuvchidan oshdi. Bu shunchaki raqamlar emas, balki dunyoning har bir burchagidan koʻnikma, bilim va tajriba almashish istagini bildirgan Vikimediachilar jamoasidir.
CapX platformasida odamlar oʻzlari haqida maʼlumot almashishlari, bundan ham muhimi, ular butun dunyodagi tengdoshlari bilan bogʻlanishlari mumkin. Buni qoʻllash orqali biz oʻz salohiyatini oshirishga qiziqqanlarni birlashtirishga va ushbu tashabbus ekotizimining strategik rivojlanishiga ishonamiz.
Maʼlumki, CapX jamoasi har doim platformani takomillashtirishning yangi usullarini oʻrganadi va ishlab chiqadi: kirish imkoniyati va foydalanuvchi tajribasini oshirishdan tortib, ulanish uchun koʻproq imkoniyatlar yaratishgacha. Bizning CapX hamjamiyatimiz oʻsib borishi bilan yangi muammolar paydo boʻladi. Chunki foydalanuvchilar orasida almashish uchun toʻgʻri ishlay oladigan odamni topish yoki platformaga kirishda lingvistik tenglikni taʼminlash qiyin.
Xavotir olmang: biz sizga platformani oʻrganishni va ehtiyojlaringizga mos keladigan foydalanuvchini topishni osonlashtirish uchun mukammal xususiyatni ishga tushirdik. Shuningdek, til xilma-xilligi markazi bilan hamkorligimiz tufayli biz platformani global hamjamiyatimiz uchun yanada qulayroq qilish usulini oʻylab topdik.
Yangi xususiyatlar – takliflar va maʼlumotlar tahlillari Karuseli
Mingdan ortiq foydalanuvchilarning maʼlumotlar bazasi bilan toʻgʻri variantni topish uchun Explore tasmasini boshqarish qiyin boʻlishi mumkin. Buni osonlashtirish va umumiy foydalanuvchi tajribasini yaxshilash uchun CapX jamoasi asbobning bosh sahifasida shaxsiylashtirilgan ulanish takliflarini oʻz ichiga olgan yangi karusel ishlab chiqdi.
Ushbu xususiyat oddiy mantiq bilan ishlaydi va takliflar yaratilishida toʻliq shaffoflikni taʼminlaydi. Profil uchun asbob bitta profilda „Wanted“ va boshqasida „Available“ deb belgilangan joyni tekshiradi va natijani taqdim etadi. Tilga asoslangan takliflar uchun, malaka darajasidan qatʼi nazar, ikkita profilda koʻrsatilgan tillar orasidagi oʻxshashliklarni aniqlaydi. Boshqa tomondan, turkumdagi takliflar platformada eng koʻp ishlatiladiganlarni ajratib beradi. „Add to profile“ tugmasini bosish orqali turkum avtomatik ravishda foydalanuvchi profiliga „Wanted capacity“ sifatida qoʻshiladi.
CapX platformasining yangi xususiyatlarini koʻrsatadigan skrinshotlar va animatsion GIF fayllar: takliflar Karuseli va maʼlumotlar tahlili sahifasi.
Data Analytics sahifasida toʻgʻridan-toʻgʻri platforma maʼlumotlar bazasidan olingan maʼlumotlar real vaqtda koʻrsatiladi. Yuqorida siz foydalanuvchilarning umumiy sonini, oʻttiz kun ichida kirgan yangi foydalanuvchilar sonini va vosita orqali almashilgan xabarlar sonini koʻrishingiz mumkin. Buning ostida sahifada har bir tilni oʻz profillarida eʼlon qilgan foydalanuvchilar soni koʻrsatilgan. „Territory“ maʼlum bir mamlakatni yoki ularning profillarida joylashgan kengroq mintaqani eʼlon qilgan foydalanuvchilar sonini koʻrsatadi. Nihoyat, sahifada foydalanuvchi profillarida qaysi imkoniyatlar eng koʻp „Wanted“ (oʻquvchilar uchun) va „Available“ (foydalanuvchilar uchun) deb eʼlon qilinishi taʼkidlangan. Ular platformaning yettita asosiy turkumiga birlashtirilgan va bugungi kunda CapX hamjamiyatini shakllantiradigan koʻnikmalar va tajriba sohalari haqida umumiy maʼlumot beradi.
Ushbu ikkita gʻoya bizning shaxsiy texnik uchrashuvimiz davomida paydo boʻldi va jamoa ularni jamiyat foydalanishi uchun chiqarganidan juda xursand. Endi biz sizning ehtiyojlaringiz asosida ularni takomillashtirishda davom etishimiz uchun ushbu yangi xususiyatlarni sinab koʻrishga va fikr-mulohazalaringizni baham koʻrishga umid qilamiz.
CapX tarjima qilish dasturi
Ushbu postda biz koʻrib chiqmoqchi boʻlgan yana bir muhim mavzu – bu vositaga kirishda lingvistik tenglikka sodiqligimiz. Xalqaro platforma sifatida biz CapX va uning hujjatlari nafaqat ingliz tilida, balki Vikimedia harakatini tashkil etuvchi koʻplab tillarda mavjud boʻlishini istaymiz.
Til xilma-xilligi markazi bilan hamkorlik tufayli, biz CapX ilk tarjima marafonini uyushtirdik. Ushbu onlayn tarjima marafoni 6-dekabr kuni UTC vaqti bilan soat 12 da boʻlib oʻtdi. Bizning maqsadimiz – CapX muhim manbalariga kirishni yaxshilashga yordam beradigan va ushbu vosita barcha tillardagi jamoalar uchun mavjudligini taʼminlaydigan koʻngillilarni birlashtirish (bu yerda roʻyxatdan oʻtildi).
Agar kontentni tarjima qilish yoki moslashtirish orqali Vikimedia loyihalariga hissa qoʻshishni yoqtirsangiz, bu siz uchun! Agar siz jonli sessiyaga qoʻshila olmasangiz, siz hali ham ishtirok etishingiz mumkin: keyingi ikki hafta ichida (20-dekabrgacha) qilingan barcha tarjima hissalari CapX profilingizda koʻrsatishingiz mumkin boʻlgan maxsus nishonni olishga toʻgʻri keladi.
Albatta, CapX platformasida tarjima qilish har doim erkin va hamjamiyatingiz platformani hamma uchun qulayroq qilishimizga yordam berishi mumkinligidan mamnunmiz.
Ishtirok etishning turli usullari
Haqiqatan ham oʻz maqsadlariga erishish uchun imkoniyatlar almashinuvi Vikimedia harakati tomonidan ishlatilishi va foydali boʻlishi kerak. Iltimos, bu haqda sizning jamoalaringizga xabar tarqatishimizga yordam bering.
Asbob, jamoa yoki loyiha haqida bilish uchun biz bilan bogʻlanishingiz mumkin: capx@wmnobrasil.org.
Shuningdek:
- Meta sahifamizdagi axborot byulleteni kanali, u orqali biz muhim yangiliklarni baham koʻramiz;
- asbob haqida toʻgʻridan-toʻgʻri suhbatlashish uchun telegram guruhi;
- muhim yangilanishlarni yetkazish uchun hamjamiyat chaqiruvi;
- bizning barcha faoliyatimiz haqida hujjatlashtirilgan Meta sahifamiz;
- sizning hamjamiyatingiz salohiyat almashinuvi boʻyicha maslahat qoʻmitasida vakilga ega boʻlishi mumkin;
- va tahrirlash oynasiga {{CapacityExchange}} andozasini yozib, Meta-Viki sahifangizga maxsus foydalanuvchi qutisini qoʻshishingiz mumkin.
Imkoniyatlar almashinuvi har bir Vikimediachi har doim orzu qilgan vositadir va siz mingdan ortiq tengdoshlar bilan bogʻlanishingiz mumkin. CapX platformasida uchrashguncha!
