Central Asian WikiCon: Toshkentdagi tarixiy yigʻin

19—20-aprel kunlari Oʻzbekiston poytaxti Toshkent shahrida Markaziy Osiyodagi birinchi Vikimedia konferensiyasi — Central Asian WikiCon boʻlib oʻtdi. Ushbu tarixiy tadbir Oʻzbek tilida soʻzlashuvchi Vikimediachilar foydalanuvchi guruhi tomonidan Wikimedia jamgʻarmasi va fidoyi Vikimedia koʻngillilarining saxovatli koʻmagida tashkil etildi. Konferensiya uchta qitʼa, yaʼni Osiyo, Yevropa va Shimoliy Amerikadagi 20 ga yaqin Vikimedia tillaridan ishtirokchilarni birlashtirdi. Bu energiyaga, hamkorlikka va mazmunli almashinuvga boy chinakam xalqaro tadbir boʻldi.
Vikimediachilarning uzoq yillik orzusi Markaziy Osiyoda mintaqaviy viki-konferensiya oʻtkazish edi. Birinchi tadbirni Toshkentda oʻtkazish gʻoyasi Vikimaniya-2024 tadbiridagi suhbatlar paytida paydo boʻldi. Aynan oʻsha yerda Aida Ahmedova, Darafsh va Batyrbek uchrashib, uzoq kutilgan yigʻilishni boshlash uchun Toshkent ideal joy boʻlishiga kelishib oldilar. Ular bizning foydalanuvchi guruhimizga murojaat qilishdi va biz bu taklifga rozi boʻldik. Oʻsha paytdan boshlab biz bu taklifni hayotga tatbiq etish uchun tinimsiz ishladik.
Aida Ahmedova, Darafsh, Krasniy, Artemev Nikolay va mendan iborat asosiy tashkiliy Jamoa konferensiyani muvaffaqiyatli oʻtkazish uchun jon-jahdi bilan harakat qildi. Batyrbek, Daria Cybulska (WMUK), Lvova, Mamatkazy va Krasniydan iborat dastur qoʻmitasi eng kuchli materiallarni tanlash va qiziqarli dasturni yaratish uchun katta vaqt va kuch sarflashdi. Shu bilan birga, grantlar qoʻmitasi eng munosib ishtirokchilarga ishtirok etish uchun zarur boʻlgan yordamni olishlarini taʼminlash uchun astoydil harakat qilishdi.
Oʻzbekiston davlat ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, konferensiya Markaziy Osiyodan 90 dan ortiq ishtirokchini birlashtirdi. Koʻpchilik uchun bunday qamrovdagi Vikimedia tadbirida ishtirok etishning birinchi tajribasi edi. Sessiyalar Vikimaʼlumotlar, Vikimanba, Vikombor, hamjamiyatni rivojlantirish va jalb qilish strategiyalari kabi turli mavzularni qamrab oldi. Ishtirokchilar tahrirlash, loyihalar bilan hamkorlik qilish va kengroq Wikimedia ekotizimini tushunish boʻyicha qimmatli koʻnikmalarga ega boʻlishdi. Koʻpchilik oʻz hissalarini oshirishga sodiqligini va gʻayratini his qilib chiqib ketishdi. Bir ishtirokchi bu konferensiyaning mintaqaviy hamkorlik va uchun qanchalik katta turtki boʻlganini taʼkidladi.
Sessiyalar ingliz, rus va oʻzbek tillarida oʻtkazildi, bu mintaqamiz va harakatning xilma-xilligini aks ettirdi. Men Hasan Xamidovich bilan birga Vikipediyada past sifatli mashina tarjimalari muammolarini muhokama qilgan sessiyada ishtirok etish sharafiga muyassar boʻldim. User:Batyrbek.kz va User:Il Nur ham ushbu muammoni hal qilishda oʻz tajribalaridan qimmatli fikrlarni taqdim etishdi.
Bunday miqyosdagi tadbirni birinchi marta tashkil qilganimiz uchun koʻplab noaniqliklarga duch keldik. Biroq, hamjamiyatning ishtiyoqi va ragʻbatlantirishi butun jarayon davomida bizni ruhlantirdi. Vikimedia jamgʻarmasining yoʻriqnomasi va qoʻllab-quvvatlashi ham konferensiyani unutilmas va mazmunli tadbirga aylantirishda muhim rol oʻynadi.
I extend my heartfelt thanks to the entire COT and the Wikimedia Foundation for their unwavering support, as well as to all the volunteers who helped make this event a reality. Special thanks go to Diplomat International School and Principal Elena Kushner for generously hosting us, and to User:Kurmanbek for designing the beautiful visual materials that gave the conference its distinct identity. I hope this will be the first of many such events in the region, fostering even stronger collaboration and growth across Central Asia.
Butun tashkiliy jamoa va Vikimedia jamgʻarmasiga bizni qatʼiy qoʻllab-quvvatlagani uchun, shuningdek, ushbu tadbirni oʻtkazish ishida yordam bergan barcha koʻngillilarga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Diplomat International School va direktor Yelena Kushnerga bizni saxiylik bilan mehmon qilgani uchun, shuningdek, konferensiyaga oʻziga xos oʻziga xoslik bergan goʻzal vizual materiallarni yaratgan User:Kurmanbek ga alohida minnatdorchilik bildiraman. Umid qilamanki, bu mintaqadagi koʻplab shunday tadbirlarning birinchisi boʻlib, Markaziy Osiyoda hamkorlik va oʻsishni ragʻbatlantiradi.
