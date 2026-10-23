Ảnh hưởng của lỗ hổng bảo mật PHP đối với Wikimedia Cloud Services

Vào ngày 20 tháng 10 năm 2026, Wikimedia đã tạm ngừng hoạt động của Wikimedia Cloud Services (WMCS) cùng một số dịch vụ khác để phòng ngừa rủi ro sau khi phát hiện hai lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong PHP, ngôn ngữ lập trình được sử dụng bởi phần lớn các dịch vụ này. Do mức độ nghiêm trọng của sự cố, PHP Foundation đã công bố cảnh báo bảo mật trước khi thông tin được chính thức công bố.

Bảo vệ các dự án Wikimedia và người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Phần lớn nội dung trên Wikimedia được công khai và mọi người đều có thể truy cập. Tuy nhiên, các dự án cũng lưu trữ một số thông tin cá nhân cần được giữ bí mật. Vì vậy, bảo vệ quyền riêng tư là yếu tố quan trọng để duy trì tri thức tự do. Theo Chính sách quyền riêng tư của Wikimedia Foundation, tổ chức cam kết nỗ lực bảo vệ an toàn cho những thông tin cá nhân không được công khai.

Trong sự cố lần này, tất cả các phiên bản PHP đều cần được nâng cấp ngay lập tức để ngăn chặn nguy cơ hệ thống bị xâm nhập và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. WMCS hoạt động theo mô hình quản lý mở, trong đó người quản lý từng dự án chịu trách nhiệm duy trì và cập nhật phần mềm chạy trên hệ thống của mình. Vì vậy, Wikimedia không thể trực tiếp bảo đảm rằng tất cả các máy chủ đều đã được cập nhật để khắc phục những lỗ hổng mới được phát hiện. Bên cạnh đó, WMCS sử dụng chung tài nguyên giữa nhiều dự án, nên một lỗ hổng bảo mật trong bất kỳ dự án nào cũng có thể gây rủi ro cho các dự án khác trên cùng hệ thống.

WMCS là một tài nguyên quan trọng đối với cộng đồng Wikimedia. Chúng tôi hiểu rằng nhiều dịch vụ thiết yếu và được sử dụng rộng rãi, chẳng hạn như ClueBot NG cùng các công cụ chống phá hoại và lạm dụng, đang hoạt động trên nền tảng này. Trong quá trình khôi phục dịch vụ, chúng tôi đặt vấn đề bảo mật hệ thống và bảo vệ dữ liệu lên hàng đầu, thay vì ưu tiên việc duy trì khả năng truy cập liên tục. Điều này cũng áp dụng cho các dịch vụ khác bị tạm ngừng, bao gồm hệ thống Phabricator, dịch vụ tài liệu và hệ thống tích hợp liên tục (CI). Đây đều là những công cụ quan trọng đối với hoạt động của Wikimedia Foundation và các tình nguyện viên kỹ thuật đang hỗ trợ cộng đồng Wikimedia.

Chúng tôi sẽ đưa WMCS hoạt động trở lại khi có thể bảo đảm hệ thống đã an toàn. Tuy nhiên, quá trình này cần thêm thời gian để rà soát cả những ứng dụng bị ảnh hưởng lẫn cách thức vận hành nền tảng. Trước mắt, chúng tôi dự kiến khôi phục các ứng dụng Toolforge không sử dụng PHP. Những ứng dụng Toolforge có sử dụng PHP và các ứng dụng Cloud VPS không thuộc Toolforge sẽ cần nhiều thời gian hơn để được khôi phục do những rủi ro bảo mật nêu trên.

Những bước tiếp theo

Sau khi đánh giá đầy đủ các rủi ro và xác định phương án khôi phục quyền truy cập cho những dự án được lưu trữ trên WMCS, chúng tôi sẽ công bố báo cáo tổng kết sự cố, trình bày những vấn đề đã phát hiện và kết quả xử lý.

Các thông tin cập nhật dành cho người quản lý công cụ sẽ được đăng tải thông qua danh sách gửi thư dành cho cộng đồng, đồng thời cập nhật trên trang Wikitech về sự cố. Nếu đang quản lý một công cụ và có thắc mắc, bạn có thể đăng câu hỏi tại trang thảo luận về sự cố.

Cảm ơn cộng đồng đã kiên nhẫn và thông cảm trong thời gian chúng tôi triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ đội ngũ, dữ liệu và các dự án Wikimedia.

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