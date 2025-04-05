每逢维基媒体基金会又一次开展年度计划之际，我们都会先汇整一系列可能影响维基媒体运动及各站点运作甚钜的趋势清单。我们希望辨认与自身使命相连接的种种在线趋势，举凡人们如何及在何处搜索或贡献线上内容、日益充斥网络空间之错误及不实信息、在线信息提供者管理法规更新等，均位列其中。此类分析有助于我们确立开展年度计划的指导问题——“维基媒体目前需要为世界做些什么？”

这一问题驱使我们持续与维基媒体运动及其参与者对话。以下观察结果一如以往，体现今日的科技、政治及社会环境已与维基百科草创之际有很大不同，而我们必须加以适应并进化。我们的年度计划与未来战略均将受这些趋势所形塑——举凡加强以科技工具保护维基人，抑或引进信任及安全措施、以全新方式推广维基媒体内容等作为皆然。

有关人们如何及在何处搜索或贡献内容

人们对在线信息怀疑日增，认定信息真实且值得信任与否的共识基准亦遭削弱：我们去年注意到，消费者为在线信息淹没，益加期望有值得信任的旁人为之统整。而Google“AI总览”等人工智能搜索产品相继推出后，许多人如今已仰赖人工智能协助搜寻网络信息。人工智能尚未完全取代传统网络搜索引擎或社交媒体平台等其他信息获取管道，但我们去年所观察人们倚靠他者的趋势则更加明显：许多民众质疑政府机关及媒体等传统知识权威之公信力，并大量涌向在线人物，使他们在信赖方面取得更多话语权。Podcast创作者及视频博主等网路红人以社交媒体为平台，跃升全球选举等活动要角。而民众倾向寻求与自身类似出身背景及意识形态的人物，于是日益陷入断章取义认定事实的“同温层”，进而撕裂共识。

人们热烈参与提供有益连接的网络空间：作为仰赖数以万计维基人费心费力贡献的网站，我们密切关注人们如何及在何处线上参与贡献的趋势。我们去年强调，人们已有许多有益且有效的方式在线分享知识。我们今年更观察到，全球各地的人们都正热烈加入位于Facebook、WhatsApp、Reddit与Discord等平台的小型兴趣小组，分享他们的知识及专业。这些空间在全球日渐流行，且较一般广泛的社交管道而言亦更得以自在參與。其中，又有一群核心志愿者致力维护社区，负责管理社区、指导新手等重要活动。

电子游戏对青年而言，是足以媲美社交媒体的参与场域。今日，Discord及Twitch等平台已建立无数游戏社区，而人们除游戏外，亦共同参与组织活动、管理使用者内容及行为。这些平台亦利用游戏吸引使用者投入其他产品，如《纽约时报》（The New York Times）广受欢迎的游戏部门即是一例。

总之，人们用于在线活动的时间毕竟有限，于是我们推断，自2020年至2021年以来，新注册参与维基媒体计划者的数量有所下滑，此或亦与其他有益网络空间日益热门有关。

有关在线信息传播及管理

由人类产生并验证之数码信息成为人工智能科技平台竞争中最为宝贵的资产：我们去年预测，人工智能将遭恶意应用以在线制造及散播虚假信息。我们今年观察到，人工智能所产生的低质量内容，不仅用于散播虚假信息，亦常用于迅速获利，而席卷网络。与此同时，由人类产生的高质量内容在网络上乃日益珍稀，而为科技平台争相爬取，並经人工智能或传统形式搜索之实验管道散播。對此，全球主要新闻及媒体公司等人工内容产制者，正与人工智能公司商定内容授权协议，并以付费形式限制内容访问，以防阻滥用。但此类限制却导致公众更难取得免费而优质的信息。

围绕来源中立及可靠定义的争执威胁知识计划及其贡献者：我们去年强调，全球各司法管辖区的监管法规，或对在线信息分享计划造成挑战，或因而创造契机。就今年而言，验证中立的在线信息已更加困难。公众对于“事实”及“中立”等概念日益缺乏共识，并沾染政治色彩。举凡特殊利益团体、有力人士及若干政府，均试图打击不合己意的在线来源、削弱民众信赖，甚有以无理诉讼胁迫信息来源者。

全球各地许多规范在线科技平台的法规，均未将开放科学倡议、众包知识与文化遗产数据库及网络档案馆等以公共利益为核心之非营利平台纳入考量。此种“一刀切”的线上监管法规，将威胁访问平台读者及贡献者之隐私，甚至危及现行社区内容审查流程：如强制平台确认读者及贡献者身份并追踪其操作的法规，即可能危及信息访问與分享人之隱私及安全；此外，部分法规要求平台即时移除任何标记为虚假信息的内容，则又与若干平台所内建以社区共识判断虚假信息——确保结果准确，而非急于求成——之安全机制相冲突。

未来展望及参与讨论之道

当然，此一清单如同以往与社群分享的种种趋势一般，并不代表维基媒体运动面对的所有挑战及契机，而是在我们为次一会计年度规划之际方便用于检讨，并确定如何满足世界的需求。维基媒体基金会首席产品与技术官赛琳娜・德克曼（Selena Deckelmann）已于今年稍早邀请全球社区分享对他们至关重要的趋势及变迁——您可在相关讨论页参与讨论——而基金会今后亦将发布年度计划草稿，以针对这些趋势提出对策。目前，我们已先行启动若干措施：如为阻止新手编辑者数量下滑，近来我们即添加了“编辑检查”等智能功能，以提升移动装置有益编辑，促进新人上手，并鼓励他们持续贡献。我们衷心期待社区在此一社会及技术环境变迁之际踊跃参与讨论，以期维护并发展自由知识计划。

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