HIGA 2025: 少数民族语言、全球青年与自由文化在维多利亚-加斯特伊斯

从2025年7月14日至18日 维多利亚-加斯特伊斯成为了语言复兴的中心，因为第五届 HIGA——国际少数民族语言青年大会 在这里举行。活动为三语（巴斯克语、西班牙语和英语），并配有同声传译，西班牙维基媒体协会也有幸参与其中。

HIGA 听起来是什么样的？是充满生机的语言，是共同的歌声，是富有激情的辩论，是无国界的合作。

什么是 HIGA？

HIGA 不只是一个会议，而是一场属于全球青年的集体体验。在维多利亚-加斯特伊斯的五天里，他们携带着自己的母语与故事而来，彼此交流，分享行动经验，学习如何在当代环境中守护和发展少数民族语言。

会议安排丰富：培训课程、小组讨论、音乐会、舞蹈、城市导览，还有无数自发的对话，让 HIGA 2025 成为一段难忘的回忆。

WikiHIGA 的诞生

2023年，西班牙维基媒体理事会成员 Mentxu Ramilo Araujo 偶然了解到 HIGA，并提出设立一个“少数民族语言与维基媒体”工作组。于是，WikiHIGA 诞生，并在 2025 年全面开花结果。

在主办方支持和维基社群伙伴（如 Antoine、Mohammed、Cecilia 等）的共同推动下，WikiHIGA 已成为大会的重要组成部分。

我们的参与

在活动中，西班牙维基媒体积极支持 WikiHIGA 工作小组：

Emma Vadillo Quesada 在周二至周四主持了协作式工作坊，以实践为导向，并充满共同探索的热情。

在周二至周四主持了协作式工作坊，以实践为导向，并充满共同探索的热情。 Mentxu Ramilo Araujo 作为维基媒体与 HIGA 的纽带，支持小组并记录了整个过程。

作为维基媒体与 HIGA 的纽带，支持小组并记录了整个过程。 周四下午，西班牙维基媒体项目主管 Rubén Ojeda 加入团队，参加了最后一场会议，并在 Montehermoso Palace回廊举行的项目展会上展示了成果。

来自参与者的声音

Antoine Srun（法国维基媒体）：HIGA 让他切身感受到语言社群的挑战与创造力。WikiHIGA 小组为知识交流和线下建立社区提供了平台。他感叹：“维基百科只是起点，很多语言在维基文库、维基词典或维基共享资源中同样能找到价值。”

Mentxu Ramilo Araujo：她说 WikiHIGA 是一次“让自己感觉更年轻”的体验。最打动她的时刻，是看到一群女孩在花园里用奥克语合唱刚学会的歌曲。她坚信，这类聚会能激发行动，并期待 WikiHIGA 在更多伙伴的加入下持续成长。

Mohammed Kamal-Deen Fuseini（加纳达格班尼维基人用户组）：他强调，语言复兴与科技、身份和环境正义密切相关。他收获了三点体会：区域合作能增强影响力；科技是语言存续的关键；文化与语言必须一同复兴。 他评价 WikiHIGA：“包容、务实、面向未来。维基媒体项目让少数民族语言被世界看见，推动读写能力，让社群用自己的方式分享文化遗产。”

下一步？

WikiHIGA 将继续活跃下去！我们计划通过线上会议保持交流，分享资源，建立合作，推动少数民族语言在维基媒体平台上获得更多关注。因为语言不会真正“消失”，它们只是没有被说、没有被记录、没有被分享。而这正是维基媒体可以大显身手的地方。

想了解更多？

感谢 HIGA 向我们敞开大门，帮助建立全球网络，并提醒我们：说少数民族语言不是劣势，而是一种超能力！

我们下届再见！

