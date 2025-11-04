維基媒體國際會議 2027 舉辦地點公告

維基媒體國際會議指導委員會、維基媒體國際會議 2027 核心組織團隊與維基媒體基金會欣然宣佈，我們將於智利聖地牙哥舉辦維基媒體國際會議 2027。

維基媒體國際會議（聖地牙哥）將於 2027 年舉行——我們預計的舉辦日期是 8 月，具體日期將在明年場地確定後公佈。這將是維基媒體國際會議第二次在南美洲舉辦，同時是第三次在拉丁美洲舉辦——此前曾在布宜諾斯艾利斯（2009）和墨西哥城（2015）舉辦。

維基媒體國際會議是維基媒體最重要的年度國際會議，為來自世界各地的維基媒體貢獻者提供了一個絕佳的平台，讓他們齊聚一堂，分享最佳實踐，慶祝成就，並探討如何改進包括維基百科在內的自由知識生態系統。在全球文化變遷和新技術發展背景下，維基媒體國際會議同時為我們提供了一個契機，讓我們能夠識別共同挑戰，並建立一個更永續、更具韌性和更包容的維基媒體運動。本次會議是與世界各地同儕交流的絕佳機會——我們將同時舉辦線上和現場會議，與眾多參與者共襄盛舉。

Gran Torre Santiago by Deensel Creative Commons Attribution 2.0

Hola——歡迎來到聖地牙哥的維基媒體國際會議！

智利是世界上最長的國家，位於南美洲太平洋沿岸。智利位於安地斯山脈和智利海岸山脈腳下肥沃的山谷中，擁有豐富多樣的地理環境和深厚的文化底蘊。聖地牙哥是智利的中心城市，擁有超過700萬人口，民主與文化在此蓬勃發展。自本世紀初以來，聖地牙哥已發展成為一個符合全球標準的現代化大都市，擁有完善的基礎設施和服務，例如聖地牙哥大都會公園（南美洲最大、世界第四大公園）。智利同時是世界上網路連線速度最快和最好的國家之一。

智利的歷史同時深植於原住民知識之中。近幾十年來，智利更加重視文化管理和保護，公共和私營機構開展了大規模保護自然生物多樣性、文化和語言遺產的行動。

聖地牙哥擁有多條直飛歐洲、美洲以及東亞、東南亞和太平洋地區（包括澳洲和紐西蘭）的航線。許多國家的市民可以享受免簽證停留 90 天的便利——這些旅客抵達時將可獲得一張簡易的旅客卡。智利和聖地牙哥是對LGBTQ族群友善的目的地。

維基媒體國際會議（聖地牙哥）背後的團隊

核心組織團隊（英文簡稱為 COT）由來自智利及週邊地區的成員組成，他們在維基媒體運動和大型專案管理方面擁有豐富的經驗和背景。團隊成員包括經驗豐富的技術貢獻者、活躍於西班牙語維基媒體專案的編輯，以及擁有領導經驗和成功執行重大專案記錄的個人參與者。他們正竭盡全力，力求為所有與會者在聖地牙哥打造一場精彩的維基媒體國際會議。

他們得到了維基媒體智利分會的積極支持。該分會匯集了全國100多名社群成員。在促進開放、公平和可獲取的知識方面擁有超過15年的歷史。維基媒體智利分會致力於促進智利文化遺產和多樣性的創造、保護和傳播。

身為維基媒體國際會議（聖地牙哥）核心組織團隊負責人的 Luis Cristóbal Carrasco 補充道：「我們非常高興能在智利舉辦如此重要的盛會。我們認為這是一個絕佳的機會，讓我們作為一個對自由知識感興趣的社群共同成長。我們相信，所有參與者都將是讓維基媒體國際會議（聖地牙哥）成為一次難忘體驗的關鍵。」

恭喜維基媒體國際會議 2027 團隊！我們共同期待這場必將令人難忘的盛會，誠摯歡迎各位親臨聖地牙哥現場或線上參與，共聚一堂。

