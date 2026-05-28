在台湾人工智慧政策对话中代表台湾维基媒体协会

王则文（Reke Wang）／台湾维基媒体协会秘书长

在ESEAP Conference 2026结束的第三天，甚至于我才刚从高雄回到台北的第二天，就要以台湾维基媒体协会秘书长的身份，参与资策会主办的“网路爬虫治理政策沟通会议”。这场会议是因为越来越多生成式AI让爬虫搜集训练数据，跟内容产制方之间需要明确授权与合作机制，台湾政府希望借此搜集建议，作为政策研究参考。所以就算体力才稍稍恢复，还是要代表出席。

会议采用分组讨论，我被分配的小组是公益数据库及公益平台。平台的代表中有共笔社群式事实查核平台、开源数据公司，以及政府公共数据库的代表，加上互联网安全服务厂商与律师。

在讨论中我分享了维基媒体基金会发布的AI爬虫数据及政策，说明维基如何以更适合AI训练用的结构化数据，吸引相关公司使用该项数据，从而保护有限的系统资源。而在其他单位的分享中，这个小组逐渐聚焦到，即使开放或公益数据库欢迎内容被运用，但仍需要分润机制获得更多的资源。我也提出近来有许多人将维基百科视为AEO的重要平台，虽然我们不愿意维基成为宣传平台，但这也证明AI虽然替代了维基的流量，却也扩散了维基的影响力。这跟商业媒体纯粹利润受到侵害的状况可能相当不同，政策制定时必须考量这种复杂性。

而我们也检视了可能的法律工具，发现透过刑事性质的法律规范跨国AI服务上可能较为困难；用民事使用条款规范较有可能。可是大多数的非营利数据库很难拥有维基媒体这样的资源，可以投资于专供AI商业使用的数据，有可能需要类似著作权集体管理团体的做法，成立集体授权代理组织协助处理。如果各国皆有类似的组织并签订合作协议，则保护会更完善。维基媒体虽然可能不用加入这样的组织，但基金会与AI公司的合作条件、模式，很有可能建立出值得参考的授权模式。

台湾维基媒体协会会持续表达自己是AI政策中的重大利害关系人，积极参与各方的对话，让AI政策可以有助开放知识在新时代的发展。

（注：本文中文版经作者同意，校订后代为发布）

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