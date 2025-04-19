Open Data Day Taiwan 2025 臺灣開放資料日 活動紀錄與反饋（上）

在一開始，想拋出一個問題：持續帶入更多場域的人們參與維基數據，仍然會是一個有效的策略嗎？在2025年的世界與科技發展局勢中，我們正面對些什麼？

筆者已經連續參與開放資料日三年，特別感受到這兩個問題圍繞著2025年臺灣開放資料日的講者與參與者。大家困惑於大型語言模型與AI對維基平台帶來的挑戰；而在社群經營上，缺乏長期參與者的問題也日益困擾著所有關注邊緣議題的台灣社群。

本次主題，臺灣開放資料日從「地方資料」出發，試圖運用開放資料的概念，串聯起國內外多個不同領域的單位。從文史研究、地理資訊系統（GIS）到資料處理等多元角度，探討資料如何應用於日常生活中。

維基平台或許可以為地方史學普及於民眾帶來的轉機與突破 場次一由海島紀實主理人張峻浩主講，題目是〈地方文史紀實新模式：以開放資料驅動文化資源共享與社群協作〉。講者試圖思考並探討維基平台在地方史學研究中的可能轉機與突破。 (張峻浩，政治大學台史所碩士，海島紀實主理人，長期投入地方廟宇、祭儀、文化主題的書寫工作。CC BY-SA 4.0 – 白貓) 講者特別提到，其實台灣的地方史學領域已有如政府文獻資料庫等成熟的平台，但這些資料庫過於學術導向，難以讓一般民眾感到親近。他分享，在宜蘭進行田野調查的過程中，社區成員若發現維基百科提到他們，會感到非常開心，甚至會主動分享給親友。這樣的契機使講者認為，能夠真正走入群眾的地方史學研究至關重要，而維基平台可以成為那個引子。此外，開放資料也有助於保存地方記憶、延續影響，並為社群營造提供素材。

營造參與氛圍、參與感對於社群經營很重要

場次二的主講人為海波浪 seabelongings 專案經理 詹佳和則從討論該如何活絡從事邊緣議題的社群作為主軸切入。

（詹佳和，師大環教所碩士、 海波浪 seabelongings 海村洄站專案經理，投入海洋教育與文化創作。參與宜蘭羅東維基街景踏查團，後續預計規劃開放社群活動在海村場域，引入多元參與支持在地永續行動。CC BY-SA 4.0 – 白貓）

講者提到，在社群經營上提供輕鬆參與地方團體的氛圍營造很重要，尤其是要讓參與者感受到「效能感」的討論身受到在場與會者的共鳴。

另外，若要擴增專案的專業度，可能需要來嘗試與更專業的社群來進行合作，講者也打趣的提到可以偷偷的「故意寫差很多的內容讓專家來修正。」

講者也分享身為專案經理經營海波浪的經驗，持續的在社群媒體平台「刷存」，證明影響力，抱持聯繫很重要。

從研究到在地實踐，地方資料庫可以扮演什麼角色？

講者洪瑩發老師長期從事臺灣以及華人世界民俗以及民間信仰研究，並致力於融入空間分析與數位人文相關運用。洪老師近期於夥伴共同創設臺灣宗教與民俗文化平臺（TRFC.TW）進行相關資料的應用與長期收集分析。

（洪瑩發執行長，長期從事臺灣以及華人世界民俗以及民間信仰研究，以及空間分析與數位人文相關議題，CC BY-SA 4.0 – 白貓）

洪老師分享，他非常關注文史資料的資料庫建置，原因是因爲有感到網路資料因平台的每次興起與更迭，就會有某一些資料消亡。因此洪老師開始嘗試透過學術資源，建構各式各樣的數位平台的並累積經驗。而後續的失敗經驗，也讓他反思可能要離開學術界的資源，走入地方，並開始思考與維基數據合作。

從近期的策略來看，TRFC 可以提供維基大量的基礎資料，並可以彌補研究者通常在研究告一段落後，資料就不會再動了的問題；而 Wiki Data變更的頻率更頻繁。

從長遠來看，洪老師希望能夠讓TRFC的資料透過Wiki Data來被更大規模的人運用，尤其是作為一個「資料的備援機制」而存在，避免在遇到過去專案結束，或是平台倒閉，而失去資料的情況，買一個保險。

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