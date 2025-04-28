維基媒體基金會年度計劃2025-2026草案的更新分享

Forests and roads in the Yedigöller region of Turkey.

2024 年是歷史性的選舉年，擁有投票資格的人數比人類歷史上任何時候都多——繼此之後，2025 年的世界正經歷重大的地緣政治、法規、政策與社會變革，為維基媒體運動帶來挑戰與機會。

2026 年 1 月，維基百科將迎來 25 週年紀念。這次世代紀念日將於維基媒體基金會下一個年度計劃的中期。展望未來，這提供了一個難得的反思和慶祝機會，同時強調了清晰務實的規劃以保護和發展這一獨特的全球知識資源的必要性。事實上，我們的使命要求我們為未來世世代代永遠這樣做。

此刻，維基媒體基金會的規劃涵蓋了從快速回應一直到旨在增加志願者、內容、讀者和資助的跨世代策略。我們必須能夠同時從短期、中期和長期三個層面著手。

這些多層次的規劃推動了維基媒體運動的策略方向，成為我們展望 2030 年及以後的「自由知識生態系統的基本基礎設施」。本年度計劃認識到，在瞬息萬變的網路環境中，中立、自由、百科全書式的內容至關重要。這詢問我們如何加強和捍衛維基媒體的價值觀和原則，以保護其人員和專案。這關注的是我們如何共同接觸新的貢獻者和消費者，使他們在未來世代繼續茁壯成長。

在此背景下，本年度計畫和預算概述了下一財政年度（2025 年 7 月 – 2026 年 6 月）的目標，並詳細說明了資源的投資和優先排序方式。這從我們周圍世界的關鍵趨勢和需求以及維基媒體基金會如何做出有影響力的回應中得出方向。

維基媒體目前需要為世界做些什麼？

過去幾年，我們的年度計劃規劃過程都是從這個核心的指導性問題開始的。這為全球趨勢和社群趨勢的研究和分析提供資訊，這些趨勢影響著我們年復一年地完成維基媒體的使命。

線上分享經驗證的中立資訊所面臨的挑戰與威脅大幅增加。全球對於網路資訊的信任度正在下降，而關於何謂真實資訊的共識同時日漸支離破碎。旨在規範線上技術平台的法律與政策並不總是為維基百科等非營利性平台留有足夠的空間。

我們同時看到數位環境正在快速變化，其中包括線上機器生成內容的數量呈指數級增長。由人類可靠製作的高品質資訊已成為一種日益減少且珍貴的商品，技術平台正在競相從網路上抓取這些訊息，並透過其平台上的新搜尋體驗（人工智慧和傳統搜尋）進行分發。在這種背景下，維基媒體專案的角色變得至關重要，儘管隨著第三方內容使用的成長，我們看到我們的專案變得越來越不引人注目。

此外，維基媒體社群的長期永續性有賴穩定湧入的新用戶，他們貢獻優質內容並保持參與。我們將嘗試招募下一代編輯的不同方法，並擴大受信任志願者（同時稱為具有擴展權限的用戶）的數量，他們在確保專案品質和可靠性方面發揮著至關重要的作用。

一致的目標，創新的實驗

當我們面對這些和其他全球趨勢時，此年度計劃以一致性和創新性做出回應。下述目標建立在先前計劃的持續實施基礎上（參見2024、2023、2022）。對技術基礎設施和產品開發的支持仍然是維基媒體基金會的優先事項和資源的核心，以保持維基百科和維基媒體專案的可靠性、安全性和可訪問性，並不斷發展以滿足世界各地貢獻者和消費者的需求。

我們的首要目標已重組為三個（基礎設施、志願者支援和有效性），以更簡化和更有效的方式反映維基媒體的「社會技術」角色，即支持技術和為專案提供動力的人員，使其成為自由開放互聯網的重要組成部分。

基礎設施目標： 與往年一致，基礎設施目標下的工作分為： 改善 維基體驗 ，以便消費者和讀者願意再次回來、深入參與並以對他們有意義的方式做出貢獻； 嘗試以 不同的新方式來接觸未來受眾 ，包括將百科全書內容帶到新一代貢獻者和消費者所關注的線上社交空間； 投資 數據服務 以加快測試和開發的步伐，並更快地試驗新技術。

與往年一致，基礎設施目標下的工作分為： 志願者支援目標： 志願者支援目標整合了維基媒體基金會眾多團隊的工作，以支援並保護對維基媒體專案有貢獻的各階層人士，以及增加這些貢獻所不可或缺的社會系統。這擴展了前幾年的一貫目標，包括那些專注於安全和知識公平的目標，以優先處理以下事項： 透過信任和安全支援，以及改善基礎設施和工具來 保護志工 （如濫用行為）； 透過法律保護、加強中立原則、對抗錯誤資訊和虛假資訊、提高意識和彌補知識差距來 支持我們維基媒體專案的完整性 ； 透過深化志願者、維基媒體自治體和維基媒體運動實體之間的關鍵聯繫與合作，以及透過全球和區域參與以 加強我們維基媒體運動 。

志願者支援目標整合了維基媒體基金會眾多團隊的工作，以支援並保護對維基媒體專案有貢獻的各階層人士，以及增加這些貢獻所不可或缺的社會系統。這擴展了前幾年的一貫目標，包括那些專注於安全和知識公平的目標，以優先處理以下事項： 有效性目標： 有效性目標專注於不斷加強和提高維基媒體基金會的財務、風險管理、組織和營運能力，以實現這些目標和我們的使命。今年的主要目標包括： 投資長期 多元化收入策略 ，包括從額外的捐助者經驗實驗中學習； 進一步深化維基媒體基金會各團隊的 風險管理協議 、流程與系統； 加強 財務、營運和人力資本 績效管理，改善工具和流程，以有效率地開展工作。

有效性目標專注於不斷加強和提高維基媒體基金會的財務、風險管理、組織和營運能力，以實現這些目標和我們的使命。今年的主要目標包括：

去中心化決策的試點實驗

除了這些目標之外，今年的年度計劃同時將包括維基媒體基金會理事會授權的三個試點實驗的學習和迭代。這些實驗的目的在於評估維基媒體運動如何能負責任地將更多的責任和決策轉移到多個責任領域的代表委員會和志願者領導的機構：

最近，維基媒體基金會同時與維基媒體基金會理事會合作，並透過社群研討會，提議加強維基百科的中立觀點原則，目前比以往任何時候都更需要這些原則。我們預期這些工作將持續到本年度計劃所涵蓋的財政年度。

優先考慮我們的投資

維基媒體的財務模式是多年策略規劃的核心議題，涉及到募款和財務管理的優先順序，以及增加多元化收入來源的承諾，以保護並成長未來世代的使命。

目前的模型表明，2025-2026 年收入增長約為 +6%，接下來的兩年收入增長為 +/-5%。與前幾年相比，這種較溫和的成長水準需要我們繼續專注於重點投資領域的優先事項和權衡，同時要提高我們的永續性。

為此，今年的預算案反映了我們對審慎財務規劃的承諾，以支持從當前到多代的目標。我們的資源配置必須面向未來以推進使命，並靈活應對緊急需求。一如近年，基礎建設仍是預算中最大的部分，我們將繼續優先增加維基媒體運動的直接資助。

與去年相似，與技術相關的工作幾乎佔了維基媒體基金會預算的一半，為 47%，而保護志願者及捍衛專案的優先順序則佔另外的 29%，總共佔基金會年度預算的 76%。財務、風險管理、募款和營運的支出則佔餘下的 24%。

額外的營運資金儲備符合非營利組織永續發展的最佳實踐，並能靈活應對稅務、監管或政策環境中的計劃以外或突發變化。在此年度計劃中，1% 的儲備金可能會用於維基百科的25週年紀念活動的經費，作為高度策略性、一次性、非經常性的活動。

最後，維基媒體基金會明年對志願者和維基媒體運動實體的直接資助將增加近 11%，與基金會本身的整體成長率保持一致。這為志願者、維基媒體自治體和維基媒體運動夥伴提供了超過 400 筆資助。根據多年期原則，在 26-27 財政年度和 27-28 財政年度，這筆資金將每年再增加 5%，以支持更可持續的長期規劃。這同時讓地區資助能跟上通貨膨脹的步伐，並適度增加整體資助支援。

如何了解更多

您可以在此處找到有關如何參與維基媒體基金會年度計劃的更多資訊。

此外，維基媒體基金會每兩週發佈一份公告，通報年度計劃的進展。您同時可以閱讀與去年計劃相比的六個月的進度快照。

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