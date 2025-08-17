舉辦日本維基媒體大會2025

維基媒體日本用戶組與東京開源大會/春季(OSC Tokyo/Spring)合作舉辦日本維基媒體大會2025 ，於2025年2月22日在駒澤大學進行。

回顧從前的推廣活動，一切始於我在去年秋季時從在東京開源大會的維基媒體演講時回應：「我想自己舉辦類似活動。」而OSC主辦人宮原徹則有回應並表示很歡迎。

儘管過去維基媒體大會曾在日本辦過(2009、2010與2021；而如果你還知道其他場，請讓我們知道)，當然會議主題會無可避免與維基百科以及相關內容有關，然而就會沒機會在日本介紹維基百科以外的其他維基媒體運動或專案。

另一方面，如果有人突然進入並不熟悉的維基媒體運動、維基年會，或是ESEAP 2024大會等主題，因此我必須把握機會在日本解說上述這些事情。

於是我與OSC主辦方宮原先生討論之後，確定我能在第二天上午安排維基媒體圈的議程時段。

我們開始討論之後，依據想要的內容規劃四場主題演講：

・關於維基百科（北村紗衣在維基年會的演講）

・關於維基數據（維基媒體德國Alan的演講）

・在其他專案運用維基共享資源（開放街圖日本坂之下勝幸的演講）

・關於維基媒體運動（Ivonne的演講）

我們在工作之餘的時間安排了議程時段，會先請講者錄製影片 (北村女士、Alan先生)，接著收到影片後請人上字幕。由於我們也要自行敲定場地，我們由衷感謝OSC祕書的協助。

儘管我們只有在活動開始前一週開始宣傳活動，我們充份運用日文維基百科的通知功能，引導有興趣的人來到OSC的註冊頁面，經過一番努力後，我們懷著緊張的心情期待著活動。

而最後結果總計，從開場時間10:00到結束時間12:45，總共有20位參與，我們取得還算不錯的成果。

以下為Alan演講中提及運用維基數據的服務：

KDE Itinerary：https://apps.kde.org/itinerary/

Notable People：https://tjukanovt.github.io/notable-people

Wikiflix：https://wikiflix.toolforge.org/#/

Govdirectory：https://www.govdirectory.org/

Scribe：https://meta.wikimedia.org/wiki/Scribe

The Surrounding Ocean：https://vrandezo.github.io/TheSurroundingOcean/

以上這些網站都還沒有日文介面，但還是請花點時間逛逛。

Ivonn演講提到的社群願望清單，歡迎提出意見：.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Wishlist/ja

最後我 (VZP10224) 報告用戶組的對外推廣活動，從2023年的線上問卷調查，到未來的活動規劃，為整場活動畫下完美句點。

而在整場活動結束後，維基媒體計劃的介紹DM則擺在攤位上供人取閱。

最後，維基媒體日本用戶組能夠繼續我們活動的理由，是由於做為平台OSC一直在各地辦活動。在疫情之後，許多資訊產業從業人員改變吸取知識的方式，從原先面對面到線上為主，而人與人接觸或是不預期的會面反倒變成是異常。然而，我們最終仍認為還是需要人類的力量來豐富維基媒體生態圈內的內容，因此我們重視實體活動，特別是開放原始碼的場合，有許多非商業性質的交流，而我個人希望未來能夠繼續參與如同OSC性質的場合。

最後我想對大家說，再次由衷感謝駒澤大學提供給OSC這麼棒的場地。

