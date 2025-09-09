COSCUP 20週年

今年是台灣規模最大的開源盛會 COSCUP（Conference for Open Source Coders, Users & Promoters，開源人年會）的第20週年。今年同時也是 Wikidata Taiwan 連續第7年，與長期合作夥伴 OpenStreetMap Taiwan 一同在 COSCUP 上主持社群議程。

– 來自德為維基數據社群的夥伴正在進行分享

自2006年創辦以來，COSCUP 一直由台灣的開源社群自發籌辦，目標是打造一個平台，讓社群成員彼此交流，並把視野拓展到各自專案之外。自2020年起，大會更全面採取「免註冊、自由參加」的模式，讓所有人都能免費參與，隨時進出各自有興趣的議場。近年來，大會也嘗試加入更多貼心的安排，如托育服務、按摩放鬆、駭客角落、快閃演講等，讓參與者能更自在地享受這場年度盛會。

今年，臺灣維基數據社群邀請了新舊朋友，同時我們也特別邀請了來自德國維基數據社群的朋友與我們一同慶祝這個重要的里程碑，並與大家分享我們的故事。

維基數據與開放街圖分場亮點

在我們的議程軌上參與熱烈，講者們不只帶來技術經驗，也分享了專案背後的種種故事。從偏遠地區的地圖製作，到在地文化資料的整理，每一場演講都展現了開放資料如何持續連結全球知識與本地鄉情。

最有意思的莫過於新舊講者之間的交會。資深貢獻者分享了長期以來的挑戰，例如資料品質與永續發展；而新朋友們則帶來了有趣的嘗試，比如獨特的地圖繪製方式，或是富有巧思的跨領域結合。正是這種經驗與創意的互補，讓我們的合作能多年來持續保持活力。

在會場之外，邁向未來

許多最難忘的時刻往往是在議程之外的交流與互動。不論是場次之間圍著筆電熱烈討論，亦或一起用餐談天、結交新朋友並與老友敘敘舊，這些互動不斷的提醒我們，開源的核心價值並非能夠產生多少利潤，而是在於串起不同的人群，促進交流與連結。

– 來自維基媒體台灣的朋友們正在分享各自的社群經驗

隨著更多跨社群合作的接觸，以及新工具（尤其是 AI）的出現，為知識分享與使用帶來了前所未有的可能性，我們相信 COSCUP 以及整個開源社群在可見的未來中都會是一股強健的力量，持續茁壯成長。

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation