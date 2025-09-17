COSCUP 2025 開放內容議程軌回顧

COSCUP 是全台最大的開源與開放內容大會之一 ，OpenStreetMap 台灣很早就加入 COSCUP 的議程軌機制，2018年加入成為其中一軌的議程軌。起初是 Open GIS 名義。後來由於 OpenStreetMap 台灣與 Wikidata 台灣成員重疊很高，因此變成 OpenStreetMap Taiwan 與 Wikidata Taiwan，共同籌組 OpenStreetMap x Wikidata 開放內容聯合議程軌，而台灣維基媒體協會則是著重其推廣目標，辦理維基百科站與語言相關的演講，以及邀集臺灣台語社群以及各原住民語社群的語言峰會，但不是每一年都有參與。

▲ Supaplex 主持 Allenwang6212a 的 Wikidata 廟宇主題編輯分享 (Natsu621, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

OpenStreetMap 台灣與 Wikidata 台灣難能可貴的一點是，即便是COVID-19疫情期間也無間斷，在線上籌辦演講以及線上轉播，仍舊持續有發表與推廣活動。2021年時，我們加入 COSCUP 的線上型式，採用預錄直播型式發表.

今年 COSCUP (2025)，我們不只有本地講者，也有遠道而來講者，來自日本三浦宏志先生，參與社群經營的每週 OSM 新聞電子報 weeklyOSM，來台灣介紹整個刊物經營甘苦談。另外配合國家政策，講者有運用國家語言之一臺灣台語來發表演講，並且有相關的維基內容撰寫與累積。他分享怎麼整合 OpenStreetMap 與 Wikidata，彼此能夠互相連結。

日本人不少就近來台灣參與，甚至有幾位籌辦日本軌，其中講題部分有 OpenStreetMap 與維基媒體的整合，台灣社群也能瞭解即便弄的主題不相同，在日本也有人做相關的整合嘗試。

