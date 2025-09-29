Wikidata Taiwan x 賽德克族：搭起跨部落的知識橋梁

– 大家開啟電腦準備開始教學

台灣承載著無數族群的記憶。雖然不是每個人都有機會在聚光燈下發光發熱，但他們依然是這居住在這片土地上的一份子，也有著許多值得分享的故事。

自 2019 社群創立起，台灣維基數據社群便致力於與在地社群的夥伴們建立聯繫，並協助他們保存珍貴的記憶與文化。賽德克族便是我們這段旅程中非常重要的夥伴之一。

今天，台灣維基數據與賽德克族語社群再次攜手合作，將他們的故事帶上更大舞台。本次工作坊是延續自 2024 年的 「WE KEY Seediq！」 計畫，當時我們首次深入探索維基數據詞彙 (Lexeme) 的應用，了解它可以如何幫助並且維護賽德克族的語言：德鹿谷（Truku）、都達（Toda）、德固達雅（Tgdaya），(以及督達（Tuda）)。

在工作坊中，參與者們不僅學習了如何在維基數據詞彙中新增詞彙並記錄其詞意，我們也抓緊機會將維基數據的屬性翻譯成三種賽德克族的方言。通過這樣的活動，我們希望能為賽德克族的夥伴們，在數位世界中奠定一個獨屬於自己的空間。

認識賽德克族

賽德克是台灣 16 個官方承認的原住民族之一，主要分布於中部山區。歷史上，他們最為人所熟知的莫過於 1930 年與日本殖民政府所爆發的武裝衝突，史稱霧社事件。不過，除了有著勇武的歷史之外，賽德克族也擁有豐厚且多彩的文化保存於他們的語言之中。

然而就如同世界上許多其他少數民族一樣，賽德克的文化與故事正在隨著語言的流失而逐漸消失，記憶被時間的長河沖刷，火種在數十年的外來壓迫下逐漸熄滅。

因此，語言與文化的復興便是當前最為急迫的任務。無論是在學校亦或社區，人們正攜手一同努力重燃文化的薪火。維基數據台灣的加入，正是為賽德克族社群擴大他們的能量，使其影響力可以超越現實世界的潘離，並在數位領域中發展茁壯。

邁向更大的舞台

– 示範如何操作 Wikidata Lexeme 來進行編輯

賽德克並非第一個與台灣維基數據合作的原住民族，但卻是最具發展潛力的社群之一。

在這次的工作坊中，我們首次與三種方言的社群共同合作。參與者們一方面在維基數據詞彙中為三種語言新增條目紀錄詞彙與詞意，另一方面也對大量的維基數據屬性進行了三種語言的翻譯。其成果相當顯著。

討論過程中，我們也觀察到了在少數民族的語言中相當常見的語言借詞的有趣現象。其中最為突出的便是來源於日語的詞彙，這反映了日本在統治時期時所遺留的歷史影響力，舉例來說 “政治” 一詞，就直接用使用日文音譯 Seyji (せいじ)，而漢語的影響則源自長期的文化與生活交流。其他許多例子也能在活動頁面的屬性翻譯清單中被發現，比如 “郵遞區號” 或是 “信仰” 分別便是借自日語與漢語。

展望未來

這次合作成功最重要的成果莫過於，為多方合作奠定了扎實的基礎。我們希望以此經驗為跳板，推動未來更多在維基數據上的跨社群協作，不僅侷限於維基數據詞彙，而是擴張至一般項目的建立與編修，甚至是更大規模的維基專案合作。

在三個社群已然奠定的基礎之上，我們期望能繼續接觸賽德克族社群的第四個方言社群——督達（Tuda），邀請他們一同加入我們的行列，讓台灣南島語族的文化在全球舞台上發光發熱，並透過維基數據向世界分享我們的聲音與故事。

這次台灣維基數據與賽德克社群的合作，像一座跨越歷史鴻溝的橋樑。透過維基數據這個平台，我們不僅僅是保存賽德克族的文化與記憶，更要讓它在國際舞台上綻放光彩，讓來自世界各地的人們可以看見並了解文化並非單一化的固定概念，就算是同一族群之中也可以有著多元的文化樣貌。

賽德克族也非唯一擁有複數方言群的族群，臺灣的原住民族也常因部落的不同，即便是同一族群在用字或是文法上面會有些許的差異。透過這次的 Wikidata 工作坊的經驗，我們希望可以通過收錄這類多元資訊進入到鏈結化的資料之中，使的更多人都能檢索並看見臺灣豐富的文化資產。

– 活動大合照

